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Мишустин рассказал об изменениях в законе "О статусе военнослужащих"
Мишустин рассказал об изменениях в законе "О статусе военнослужащих"
Внесение изменений в закон "О статусе военнослужащих", касающихся обеспечения их жильем, даст контрактникам дополнительные социальные гарантии, заявил... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:48
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жилье
вооруженные силы рф
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Внесение изменений в закон "О статусе военнослужащих", касающихся обеспечения их жильем, даст контрактникам дополнительные социальные гарантии, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.Соответствующий законопроект обсуждается на сегодняшнем заседании кабмина России. Он направлен на совершенствование правового регулирования предоставления военнослужащим жилья. Также законопроект предусматривает расширение списка военнослужащих, имеющих право на внеочередное обеспечение жильем.По его словам, еще одним новшеством является то, что военнослужащего нельзя будет исключить из очереди на получение служебного жилья или прекратить ему выплату денежной компенсации за наем квартиры, если он купил или построил себе жилье не по месту прохождения службы. Кроме того, военнослужащий и его семья не могут быть выселены из служебной квартиры, если она для них является единственным местом жительства."Таким образом, законопроект даст дополнительные социальные гарантии военнослужащим, а также повысит эффективность использования специализированного жилого фонда", — добавил глава правительства.
РИА Новости
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жилье, вооруженные силы рф, михаил мишустин, общество

Мишустин рассказал об изменениях в законе "О статусе военнослужащих"

12:48 05.11.2020 (обновлено: 19:47 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Внесение изменений в закон "О статусе военнослужащих", касающихся обеспечения их жильем, даст контрактникам дополнительные социальные гарантии, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Соответствующий законопроект обсуждается на сегодняшнем заседании кабмина России. Он направлен на совершенствование правового регулирования предоставления военнослужащим жилья. Также законопроект предусматривает расширение списка военнослужащих, имеющих право на внеочередное обеспечение жильем.

"Еще один вопрос касается обеспечения жильем военнослужащих-контрактников, в том числе уволенных со службы. Обсудим законопроект, который совершенствует механизм предоставления им и их семьям служебного и постоянного жилья. Расширяется круг тех, кто имеет право получить жилье вне очереди: в их число будут входить Герои России, а также те, кто отслужил по контракту десять лет и более и уволен по состоянию здоровья", — сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.

По его словам, еще одним новшеством является то, что военнослужащего нельзя будет исключить из очереди на получение служебного жилья или прекратить ему выплату денежной компенсации за наем квартиры, если он купил или построил себе жилье не по месту прохождения службы. Кроме того, военнослужащий и его семья не могут быть выселены из служебной квартиры, если она для них является единственным местом жительства.
"Таким образом, законопроект даст дополнительные социальные гарантии военнослужащим, а также повысит эффективность использования специализированного жилого фонда", — добавил глава правительства.
 
ЖильеВооруженные силы РФМихаил МишустинОбщество
 
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