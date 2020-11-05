https://ria.ru/20201105/zakon-1583151772.html

Мишустин рассказал об изменениях в законе "О статусе военнослужащих"

Мишустин рассказал об изменениях в законе "О статусе военнослужащих"

Внесение изменений в закон "О статусе военнослужащих", касающихся обеспечения их жильем, даст контрактникам дополнительные социальные гарантии, заявил... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T12:48

2020-11-05T12:48

2020-11-05T19:47

жилье

вооруженные силы рф

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Внесение изменений в закон "О статусе военнослужащих", касающихся обеспечения их жильем, даст контрактникам дополнительные социальные гарантии, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.Соответствующий законопроект обсуждается на сегодняшнем заседании кабмина России. Он направлен на совершенствование правового регулирования предоставления военнослужащим жилья. Также законопроект предусматривает расширение списка военнослужащих, имеющих право на внеочередное обеспечение жильем.По его словам, еще одним новшеством является то, что военнослужащего нельзя будет исключить из очереди на получение служебного жилья или прекратить ему выплату денежной компенсации за наем квартиры, если он купил или построил себе жилье не по месту прохождения службы. Кроме того, военнослужащий и его семья не могут быть выселены из служебной квартиры, если она для них является единственным местом жительства."Таким образом, законопроект даст дополнительные социальные гарантии военнослужащим, а также повысит эффективность использования специализированного жилого фонда", — добавил глава правительства.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, вооруженные силы рф, михаил мишустин, общество