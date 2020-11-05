https://ria.ru/20201105/zaderzhannye-1583145771.html

Посольство России перепроверяет информацию о задержанных в Вене россиянах

Посольство России перепроверяет информацию о задержанных в Вене россиянах

Посольство РФ в Австрии перепроверяет информацию о наличии российского гражданства у задержанных по делу о венском теракте, подтверждения пока нет, сообщил РИА... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T12:20

2020-11-05T12:20

2020-11-05T12:20

теракт в вене

россия

дмитрий любинский

австрия

в мире

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ВЕНА, 5 ноя - РИА Новости, Маргарита Костив. Посольство РФ в Австрии перепроверяет информацию о наличии российского гражданства у задержанных по делу о венском теракте, подтверждения пока нет, сообщил РИА Новости посол России Дмитрий Любинский.Ранее президент полиции Вены Герхард Пюрстль заявил, что среди задержанных есть представители Бангладеш, Македонии, Турции, а также России.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство"*.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20201104/terakt-1583057778.html

россия

австрия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Теракт в Австрии: стрельба по прохожим в центре Вены В центре Вены группа неизвестных вооруженных людей открыла стрельбу по прохожим. Террористов было около 10 человек, они атаковали в 6 разных местах. В перестрелке с полицией один из них был убит. Пострадало около двадцати мирных граждан, 5 из них погибли. По данным МВД Австрии теракт был спланирован заранее. Один из нападавших был радикалом, «сочувствующим ИГ». Операция по задержанию террористов продолжается. 2020-11-05T12:20 true PT1M36S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, россия, дмитрий любинский, австрия, в мире