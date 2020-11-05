https://ria.ru/20201105/zaderzhaniya-1583098032.html

В Нью-Йорке начались задержания протестующих

В Нью-Йорке начались задержания протестующих

Полиция Нью-Йорка начала выборочно задерживать участников протеста, движущихся по проезжей части улиц Манхэттена, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T04:12

2020-11-05T04:12

2020-11-05T12:18

нью-йорк (город)

выборы президента сша — 2020

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583103858_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_80f697741c755b43a7c5b9e6861c9555.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноя - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка начала выборочно задерживать участников протеста, движущихся по проезжей части улиц Манхэттена, передает корреспондент РИА Новости.Активисты требуют учета всех голосов на выборах президента США. Политические лозунги в толпе не звучат.Толпа оскорбляет полицию и призывает к ее роспуску.Временами сотрудники правоохранительных органов выхватывают в толпе молодых людей, валит их на землю и надевает наручники. В это время остальные сотрудники полиции становятся в кольцо вокруг задерживаемого.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

нью-йорк (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

США после выборов: в Нью-Йорке задержаны десятки протестующих В Нью-Йорке начались задержания протестующих после того как несколько сот человек вышли из парка Вашингтон-сквер. Демонстранты несут флаги в поддержку Байдена, звучат оскорбления в адрес полиции. Толпу сопровождает отряд полицейских на велосипедах. Людей задерживают за нахождение на проезжей части. 2020-11-05T04:12 true PT1M24S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нью-йорк (город), сша, в мире