https://ria.ru/20201105/zabaykale-1583158457.html
Расходы на обслуживание госдолга Забайкалья сократились на 200 млн рублей
Расходы на обслуживание госдолга Забайкалья сократились на 200 млн рублей
Расходы на обслуживание госдолга Забайкалья снизились на 200 миллионов рублей - до 1,3 миллиарда рублей, сообщил первый заместитель министра финансов края... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T13:10
2020-11-05T13:10
2020-11-05T13:10
забайкальский край
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/74/1559267406_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_1fb56a18a8266682fc30d67ebc6e023b.jpg
ЧИТА, 5 ноя - РИА Новости. Расходы на обслуживание госдолга Забайкалья снизились на 200 миллионов рублей - до 1,3 миллиарда рублей, сообщил первый заместитель министра финансов края Дмитрий Семёнов. "С 1,5 миллиарда рублей расходы сократили примерно до 1,3 миллиарда рублей. Снижается процентная ставка, под неё мы постоянно разыгрываем все новые и новые конкурсы на привлечение кредитных ресурсов. Например, ставку 10% мы гасим, под семь процентов берём. Эту работу проводим постоянно", - привели в ведомстве слова Семёнова.Он добавил, что важную роль в успехе конкурсных процедурах играет участие в них сразу нескольких банков , что повышает шансы на снижение процентных ставок по кредитам.Ранее министр финансов Забайкалья Вера Антропова отметила, что уровень госдолга края удаётся сдерживать на безопасном уровне — на текущий момент он составляет 26,9 миллиарда рублей. По этому показателю край входит в группу субъектов РФ со средним уровнем долговой устойчивости, напомнили в министерстве.
https://ria.ru/20201029/zabaykale-1582095146.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155926/74/1559267406_174:0:2903:2047_1400x0_80_0_0_53d5de11b8bbc94d047329ee787348d1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика
ЧИТА, 5 ноя - РИА Новости
. Расходы на обслуживание госдолга Забайкалья
снизились на 200 миллионов рублей - до 1,3 миллиарда рублей, сообщил первый заместитель министра финансов края Дмитрий Семёнов.
"С 1,5 миллиарда рублей расходы сократили примерно до 1,3 миллиарда рублей. Снижается процентная ставка, под неё мы постоянно разыгрываем все новые и новые конкурсы на привлечение кредитных ресурсов. Например, ставку 10% мы гасим, под семь процентов берём. Эту работу проводим постоянно", - привели в ведомстве слова Семёнова.
Он добавил, что важную роль в успехе конкурсных процедурах играет участие в них сразу нескольких банков , что повышает шансы на снижение процентных ставок по кредитам.
Ранее министр финансов Забайкалья Вера Антропова отметила, что уровень госдолга края удаётся сдерживать на безопасном уровне — на текущий момент он составляет 26,9 миллиарда рублей. По этому показателю край входит в группу субъектов РФ со средним уровнем долговой устойчивости, напомнили в министерстве.