https://ria.ru/20201105/yasli-1583168786.html

ЕР проверит доступность мест в яслях

ЕР проверит доступность мест в яслях

"Единая Россия" проверит доступность ясельных мест в детских садах РФ, сообщила координатор партпроекта ЕР "Крепкая семья", первый зампредсед комитета Госдумы... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T13:54

2020-11-05T13:54

2020-11-05T13:54

ольга окунева

здоровье - общество

госдума рф

единая россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. "Единая Россия" проверит доступность ясельных мест в детских садах РФ, сообщила координатор партпроекта ЕР "Крепкая семья", первый зампредсед комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева."Мониторинг будет состоять из двух этапов. Первый завершится уже в ноябре, в ходе него будет оцениваться текущая ситуация с обеспеченностью и планы по введению новых мест на ближайшее полугодие. В середине 2021 года пройдет второй этап, в рамках которого будут проходить мероприятия по контролю за реализацией этих планов", – цитирует Окуневу пресс-служба ЕР.Активисты партии в ходе мониторинга выяснят, как в каждом конкретном регионе будут решать задачу, поставленную президентом РФ Владимиром Путиным – устранение дефицита мест в ясельных группах. Они также проанализируют темпы ликвидации очередей в образовательных учреждениях для детей до трех лет."Мониторинг позволит обратить внимание глав регионов и правительства РФ на риски по ликвидации очередности мест в яслях, а также применять лучшие подходы к решению данной проблемы", – отметила Окунева.Она напомнила, что в 2021 году на дошкольное образование для детей до трех лет планируется выделить 147 миллиардов рублей из федерального и региональных бюджетов. На эти средства будет создано 255 тысяч новых мест.По данным Минобрнауки на 1 февраля 2020 года, доступность мест в яслях составила 80,42%, добавила депутат."А уже в следующем году, согласно нацпроекту и поручению президента, этот показатель должен составить все 100%", – заключила Окунева.

https://radiosputnik.ria.ru/20201102/detsad-1582632041.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201012/yasli-1579355996.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга окунева, здоровье - общество, госдума рф, единая россия, владимир путин, общество