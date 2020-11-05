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ЕР проверит доступность мест в яслях
ЕР проверит доступность мест в яслях
"Единая Россия" проверит доступность ясельных мест в детских садах РФ, сообщила координатор партпроекта ЕР "Крепкая семья", первый зампредсед комитета Госдумы... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T13:54
2020-11-05T13:54
ольга окунева
здоровье - общество
госдума рф
единая россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. "Единая Россия" проверит доступность ясельных мест в детских садах РФ, сообщила координатор партпроекта ЕР "Крепкая семья", первый зампредсед комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева."Мониторинг будет состоять из двух этапов. Первый завершится уже в ноябре, в ходе него будет оцениваться текущая ситуация с обеспеченностью и планы по введению новых мест на ближайшее полугодие. В середине 2021 года пройдет второй этап, в рамках которого будут проходить мероприятия по контролю за реализацией этих планов", – цитирует Окуневу пресс-служба ЕР.Активисты партии в ходе мониторинга выяснят, как в каждом конкретном регионе будут решать задачу, поставленную президентом РФ Владимиром Путиным – устранение дефицита мест в ясельных группах. Они также проанализируют темпы ликвидации очередей в образовательных учреждениях для детей до трех лет."Мониторинг позволит обратить внимание глав регионов и правительства РФ на риски по ликвидации очередности мест в яслях, а также применять лучшие подходы к решению данной проблемы", – отметила Окунева.Она напомнила, что в 2021 году на дошкольное образование для детей до трех лет планируется выделить 147 миллиардов рублей из федерального и региональных бюджетов. На эти средства будет создано 255 тысяч новых мест.По данным Минобрнауки на 1 февраля 2020 года, доступность мест в яслях составила 80,42%, добавила депутат."А уже в следующем году, согласно нацпроекту и поручению президента, этот показатель должен составить все 100%", – заключила Окунева.
https://radiosputnik.ria.ru/20201102/detsad-1582632041.html
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ольга окунева, здоровье - общество, госдума рф, единая россия, владимир путин, общество

ЕР проверит доступность мест в яслях

13:54 05.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий АньковРебенок за обедом
Ребенок за обедом - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. "Единая Россия" проверит доступность ясельных мест в детских садах РФ, сообщила координатор партпроекта ЕР "Крепкая семья", первый зампредсед комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.
"Мониторинг будет состоять из двух этапов. Первый завершится уже в ноябре, в ходе него будет оцениваться текущая ситуация с обеспеченностью и планы по введению новых мест на ближайшее полугодие. В середине 2021 года пройдет второй этап, в рамках которого будут проходить мероприятия по контролю за реализацией этих планов", – цитирует Окуневу пресс-служба ЕР.
Геннадий Онищенко на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября, 12:53
"Не входят в группу риска": Онищенко выступил против карантина в детсадах
Активисты партии в ходе мониторинга выяснят, как в каждом конкретном регионе будут решать задачу, поставленную президентом РФ Владимиром Путиным – устранение дефицита мест в ясельных группах. Они также проанализируют темпы ликвидации очередей в образовательных учреждениях для детей до трех лет.
"Мониторинг позволит обратить внимание глав регионов и правительства РФ на риски по ликвидации очередности мест в яслях, а также применять лучшие подходы к решению данной проблемы", – отметила Окунева.
Она напомнила, что в 2021 году на дошкольное образование для детей до трех лет планируется выделить 147 миллиардов рублей из федерального и региональных бюджетов. На эти средства будет создано 255 тысяч новых мест.
По данным Минобрнауки на 1 февраля 2020 года, доступность мест в яслях составила 80,42%, добавила депутат.
"А уже в следующем году, согласно нацпроекту и поручению президента, этот показатель должен составить все 100%", – заключила Окунева.
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Ольга ОкуневаЗдоровье - ОбществоГосдума РФЕдиная РоссияВладимир ПутинОбщество
 
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