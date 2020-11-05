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РИА Наука
https://ria.ru/20201105/xiaomi-1583232668.html
Xiaomi изобрела принципиально новую камеру для смартфона
Xiaomi изобрела принципиально новую камеру для смартфона
Китайская компания Xiaomi объявила о работе над камерой для смартфона, которая выдвигается из задней панели. Об инновационной разработке представители бренда... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T17:48
2020-11-05T17:48
риа наука
xiaomi inc
технологии
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Китайская компания Xiaomi объявила о работе над камерой для смартфона, которая выдвигается из задней панели. Об инновационной разработке представители бренда рассказали на Xiaomi Developer Conference.В Xiaomi подчеркнули, что вдохновлялись объективами полноразмерных камер. Опытный образец получил большую диафрагму, благодаря чему количество пропускаемого света выросло на 300 процентов. Это даст возможность резко повысить качество получаемых снимков при недостаточном освещении.Заявляется, что смартфон с такой камерой сможет лучше стабилизировать картинку, а значит фотографии станут четче, а брака при съемке станет меньше.Точной даты, когда появятся смартфоны с выдвижными камерами в Xiaomi не назвали. Инженерам придется поработать не только с миниатюризацией, для современных тонких корпусов телефонов, но и над ресурсом — подвижная часть может стать большой проблемой в реальном использовании.
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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xiaomi inc, технологии

Xiaomi изобрела принципиально новую камеру для смартфона

17:48 05.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип компании Xiaomi
Логотип компании Xiaomi - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Китайская компания Xiaomi объявила о работе над камерой для смартфона, которая выдвигается из задней панели. Об инновационной разработке представители бренда рассказали на Xiaomi Developer Conference.
В Xiaomi подчеркнули, что вдохновлялись объективами полноразмерных камер. Опытный образец получил большую диафрагму, благодаря чему количество пропускаемого света выросло на 300 процентов. Это даст возможность резко повысить качество получаемых снимков при недостаточном освещении.
Xiaomi Redmi K30S - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 11:57РИА Наука
Xiaomi показала доступный смартфон Redmi K30S с характеристиками флагмана
Заявляется, что смартфон с такой камерой сможет лучше стабилизировать картинку, а значит фотографии станут четче, а брака при съемке станет меньше.
Точной даты, когда появятся смартфоны с выдвижными камерами в Xiaomi не назвали. Инженерам придется поработать не только с миниатюризацией, для современных тонких корпусов телефонов, но и над ресурсом — подвижная часть может стать большой проблемой в реальном использовании.
 
РИА НаукаXiaomi IncТехнологии
 
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