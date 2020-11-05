https://ria.ru/20201105/xiaomi-1583232668.html
Xiaomi изобрела принципиально новую камеру для смартфона
Xiaomi изобрела принципиально новую камеру для смартфона
Китайская компания Xiaomi объявила о работе над камерой для смартфона, которая выдвигается из задней панели. Об инновационной разработке представители бренда... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T17:48
2020-11-05T17:48
2020-11-05T17:48
риа наука
xiaomi inc
технологии
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Китайская компания Xiaomi объявила о работе над камерой для смартфона, которая выдвигается из задней панели. Об инновационной разработке представители бренда рассказали на Xiaomi Developer Conference.В Xiaomi подчеркнули, что вдохновлялись объективами полноразмерных камер. Опытный образец получил большую диафрагму, благодаря чему количество пропускаемого света выросло на 300 процентов. Это даст возможность резко повысить качество получаемых снимков при недостаточном освещении.Заявляется, что смартфон с такой камерой сможет лучше стабилизировать картинку, а значит фотографии станут четче, а брака при съемке станет меньше.Точной даты, когда появятся смартфоны с выдвижными камерами в Xiaomi не назвали. Инженерам придется поработать не только с миниатюризацией, для современных тонких корпусов телефонов, но и над ресурсом — подвижная часть может стать большой проблемой в реальном использовании.
https://ria.ru/20201027/redmi-1581723969.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
xiaomi inc, технологии
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости.
Китайская компания Xiaomi объявила о работе над камерой для смартфона, которая выдвигается из задней панели. Об инновационной разработке представители бренда рассказали
на Xiaomi Developer Conference.
В Xiaomi подчеркнули, что вдохновлялись объективами полноразмерных камер. Опытный образец получил большую диафрагму, благодаря чему количество пропускаемого света выросло на 300 процентов. Это даст возможность резко повысить качество получаемых снимков при недостаточном освещении.
Заявляется, что смартфон с такой камерой сможет лучше стабилизировать картинку, а значит фотографии станут четче, а брака при съемке станет меньше.
Точной даты, когда появятся смартфоны с выдвижными камерами в Xiaomi не назвали. Инженерам придется поработать не только с миниатюризацией, для современных тонких корпусов телефонов, но и над ресурсом — подвижная часть может стать большой проблемой в реальном использовании.