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В WhatsApp появилась новая функция
В WhatsApp появилась новая функция
Мессенджер WhatsApp запустил режим исчезающих через семь дней сообщений, говорится в блоге компании. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T13:36
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whatsapp inc.
технологии
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp запустил режим исчезающих через семь дней сообщений, говорится в блоге компании.В нем уточняется, что когда этот режим включен, новые сообщения, отправляемые в чат, будут исчезать из него через семь дней. Любой участник в индивидуальном чате может включить или отключить исчезающие сообщения. В групповых чатах это может сделать админ."Мы установили промежуток в семь дней, потому что считаем его оптимальным: в течение недели вы можете освежить в памяти предыдущую переписку, которая потом исчезнет. Список покупок или адрес магазина, которые вы получили несколько дней назад, будут под рукой, пока в них есть необходимость, а затем исчезнут, когда станут вам не нужны", — поясняется в сообщении.Новый режим станет доступен пользователям WhatsApp по всему миру в течение этого месяца.
https://ria.ru/20201023/whatsapp-1581160377.html
РИА Новости
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whatsapp inc., технологии, общество

В WhatsApp появилась новая функция

13:36 05.11.2020 (обновлено: 14:01 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp запустил режим исчезающих через семь дней сообщений, говорится в блоге компании.

"Сообщения WhatsApp зачастую остаются на наших телефонах навсегда. Хотя воспоминания, связанные с близкими и друзьями, очень важны для нас, большая часть отправляемых сообщений не имеет особой ценности. В связи с этим мы рады представить вам режим исчезающих сообщений в WhatsApp", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что когда этот режим включен, новые сообщения, отправляемые в чат, будут исчезать из него через семь дней. Любой участник в индивидуальном чате может включить или отключить исчезающие сообщения. В групповых чатах это может сделать админ.
"Мы установили промежуток в семь дней, потому что считаем его оптимальным: в течение недели вы можете освежить в памяти предыдущую переписку, которая потом исчезнет. Список покупок или адрес магазина, которые вы получили несколько дней назад, будут под рукой, пока в них есть необходимость, а затем исчезнут, когда станут вам не нужны", — поясняется в сообщении.
Новый режим станет доступен пользователям WhatsApp по всему миру в течение этого месяца.
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WhatsApp Inc.ТехнологииОбщество
 
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