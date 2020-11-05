https://ria.ru/20201105/whatsapp-1583164980.html

В WhatsApp появилась новая функция

В WhatsApp появилась новая функция

Мессенджер WhatsApp запустил режим исчезающих через семь дней сообщений, говорится в блоге компании. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T13:36

2020-11-05T13:36

2020-11-05T14:01

whatsapp inc.

технологии

общество

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp запустил режим исчезающих через семь дней сообщений, говорится в блоге компании.В нем уточняется, что когда этот режим включен, новые сообщения, отправляемые в чат, будут исчезать из него через семь дней. Любой участник в индивидуальном чате может включить или отключить исчезающие сообщения. В групповых чатах это может сделать админ."Мы установили промежуток в семь дней, потому что считаем его оптимальным: в течение недели вы можете освежить в памяти предыдущую переписку, которая потом исчезнет. Список покупок или адрес магазина, которые вы получили несколько дней назад, будут под рукой, пока в них есть необходимость, а затем исчезнут, когда станут вам не нужны", — поясняется в сообщении.Новый режим станет доступен пользователям WhatsApp по всему миру в течение этого месяца.

https://ria.ru/20201023/whatsapp-1581160377.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

whatsapp inc., технологии, общество