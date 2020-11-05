https://ria.ru/20201105/vykhod-1583196396.html

Рада поддержала выход Украины из антимонопольного договора с СНГ

Рада поддержала выход Украины из антимонопольного договора с СНГ

Верховная рада Украины на заседании в четверг приняла законопроект о выходе из договора о проведении согласованной антимонопольной политики, соответствующие... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T15:55

2020-11-05T15:55

2020-11-05T15:58

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снг

украина

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КИЕВ, 5 ноя – РИА Новости. Верховная рада Украины на заседании в четверг приняла законопроект о выходе из договора о проведении согласованной антимонопольной политики, соответствующие решение поддержали 264 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что Антимонопольный комитет Украины на основании этого договора осуществлял сотрудничество с органами защиты конкуренции государств-участников СНГ, которое преимущественно состояло в обмене информацией при рассмотрении дел о нарушениях законодательства о защите экономической конкуренции и анализа состояния конкуренции на рынках. При этом указывается, что представители Украины с 2014 года не принимают участия в заседаниях Межгосударственного совета по антимонопольной политике, действующего на основании договора.Вместе с тем в документе указано, что дальнейшее сотрудничество с органами защиты конкуренции государств-участников СНГ будет осуществляться на основании ряда международных правительственных и ведомственных договоров (меморандумов).Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.

https://ria.ru/20201028/ukraina-1581790058.html

https://ria.ru/20201020/zelenskiy-1580525332.html

https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховная рада украины, снг, украина, в мире