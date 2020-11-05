Рада поддержала выход Украины из антимонопольного договора с СНГ
15:55 05.11.2020 (обновлено: 15:58 05.11.2020)
КИЕВ, 5 ноя – РИА Новости. Верховная рада Украины на заседании в четверг приняла законопроект о выходе из договора о проведении согласованной антимонопольной политики, соответствующие решение поддержали 264 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.
"Выйти из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики, подписанного на заседании Совета глав правительств государств-участников Содружества Независимых Государств в Москве 25 января 2000 года и ратифицированного законом Украины от 16 января 2003 года… с оговоркой", - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Рады.
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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что Антимонопольный комитет Украины на основании этого договора осуществлял сотрудничество с органами защиты конкуренции государств-участников СНГ, которое преимущественно состояло в обмене информацией при рассмотрении дел о нарушениях законодательства о защите экономической конкуренции и анализа состояния конкуренции на рынках. При этом указывается, что представители Украины с 2014 года не принимают участия в заседаниях Межгосударственного совета по антимонопольной политике, действующего на основании договора.
"Поскольку Договор содержит определенные механизмы обмена информацией, существует риск получения государствами-членами СНГ информации, которая может быть использована для осуществления торгово-экономического давления на Украину", - следует из пояснительной записки.
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Вместе с тем в документе указано, что дальнейшее сотрудничество с органами защиты конкуренции государств-участников СНГ будет осуществляться на основании ряда международных правительственных и ведомственных договоров (меморандумов).
Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.
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