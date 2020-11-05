Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201105/vykhod-1583196396.html
Рада поддержала выход Украины из антимонопольного договора с СНГ
Рада поддержала выход Украины из антимонопольного договора с СНГ
Верховная рада Украины на заседании в четверг приняла законопроект о выходе из договора о проведении согласованной антимонопольной политики, соответствующие... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T15:55
2020-11-05T15:58
верховная рада украины
снг
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577461372_0:92:2645:1580_1400x0_80_0_0_f90221944683e2e798dadf384a843380.jpg
КИЕВ, 5 ноя – РИА Новости. Верховная рада Украины на заседании в четверг приняла законопроект о выходе из договора о проведении согласованной антимонопольной политики, соответствующие решение поддержали 264 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что Антимонопольный комитет Украины на основании этого договора осуществлял сотрудничество с органами защиты конкуренции государств-участников СНГ, которое преимущественно состояло в обмене информацией при рассмотрении дел о нарушениях законодательства о защите экономической конкуренции и анализа состояния конкуренции на рынках. При этом указывается, что представители Украины с 2014 года не принимают участия в заседаниях Межгосударственного совета по антимонопольной политике, действующего на основании договора.Вместе с тем в документе указано, что дальнейшее сотрудничество с органами защиты конкуренции государств-участников СНГ будет осуществляться на основании ряда международных правительственных и ведомственных договоров (меморандумов).Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.
https://ria.ru/20201028/ukraina-1581790058.html
https://ria.ru/20201020/zelenskiy-1580525332.html
https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577461372_209:0:2645:1827_1400x0_80_0_0_b5b61d4ca82481e33d8c78434139b6d7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
верховная рада украины, снг, украина, в мире

Рада поддержала выход Украины из антимонопольного договора с СНГ

15:55 05.11.2020 (обновлено: 15:58 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 5 ноя – РИА Новости. Верховная рада Украины на заседании в четверг приняла законопроект о выходе из договора о проведении согласованной антимонопольной политики, соответствующие решение поддержали 264 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Выйти из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики, подписанного на заседании Совета глав правительств государств-участников Содружества Независимых Государств в Москве 25 января 2000 года и ратифицированного законом Украины от 16 января 2003 года… с оговоркой", - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Рады.

Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 08:00
Украина продемонстрировала невероятный уровень незалежности
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что Антимонопольный комитет Украины на основании этого договора осуществлял сотрудничество с органами защиты конкуренции государств-участников СНГ, которое преимущественно состояло в обмене информацией при рассмотрении дел о нарушениях законодательства о защите экономической конкуренции и анализа состояния конкуренции на рынках. При этом указывается, что представители Украины с 2014 года не принимают участия в заседаниях Межгосударственного совета по антимонопольной политике, действующего на основании договора.

"Поскольку Договор содержит определенные механизмы обмена информацией, существует риск получения государствами-членами СНГ информации, которая может быть использована для осуществления торгово-экономического давления на Украину", - следует из пояснительной записки.

Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 08:00
Пять вопросов Зеленского
Вместе с тем в документе указано, что дальнейшее сотрудничество с органами защиты конкуренции государств-участников СНГ будет осуществляться на основании ряда международных правительственных и ведомственных договоров (меморандумов).
Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.
Ученики на торжественной линейке в киевской школе - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 08:00
Украина доказала: Донбасс был прав, отделившись от нее
 
Верховная Рада УкраиныСНГУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:08Российский космонавт может задержаться на МКС из-за полета актрисы
01:05НАСА поблагодарило космонавта Рыжикова за помощь с ремонтом на МКС
00:51В офисе Зеленского оценили вероятность "войны" с Россией за воду в Крыму
00:42Fox: Байден направил юристов в штаты, где проверяют иски от штаба Трампа
00:41Суд в США вынесет новый приговор россиянке Осиповой
00:36Байден заявил о скором завершении подсчета голосов
00:33Байден не сомневается в своей победе на выборах
00:30Байден призвал всех американцев к спокойствию
00:29Байден заявил, что каждый бюллетень должен быть подсчитан
00:21Григорий Лепс записал песню к исторической драме "Грозный"
00:18Штаб Трампа подал иск о недопуске наблюдателей к подсчету голосов
00:15Facebook заблокировал группу в поддержку Трампа и против "кражи выборов"
00:04В аэропорту Финляндии собаки выявляют коронавирус быстрее, чем ПЦР-тесты
23:52СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова
23:45На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом
23:44NBC: глава Пентагона Эспер подготовил прошение об отставке
23:42СК проверяет обстоятельства схода электрички с рельсов в Подмосковье
23:40В СК назвали причину смерти водителя автобуса в Новгороде
23:36В Дагестане экс-мэр получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
23:35Собянин рассказал, как пандемия ударила по бюджету Москвы
Лента новостейМолния