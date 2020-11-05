https://ria.ru/20201105/vybory-1583281694.html

Украина рассчитывает провести выборы в Донбассе в 2021 году

Украина рассчитывает провести выборы в Донбассе в 2021 году

Вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева по Донбассу в Минске Алексей Резников считает, что провести выборы в регионе в марте 2021 года реально, если... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T23:33

2020-11-05T23:33

2020-11-05T23:33

россия

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156075/61/1560756199_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_96ea74c85f7aed461a759b721eb0e9e0.jpg

КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева по Донбассу в Минске Алексей Резников считает, что провести выборы в регионе в марте 2021 года реально, если будет "политическая воля" РФ.Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что делегация разработала "План совместных шагов" который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта."Я всю жизнь как юрист занимался процедурами. Если выполнять план, выполнять минские договоренности так, как мы его расписали, это абсолютно реалистично. Главное, чтобы была политическая воля наших оппонентов в трехсторонней контактной группе, а именно Российской Федерации, все остальное возможно", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос, реально ли провести выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса 31 марта 2021 года.На вопрос журналиста, когда можно будет говорить о том, что позиция по "Плану действий по Донбассу" будет донесена до всех участников трехсторонней контактной группы, Резников ответил: "У меня нет сомнения, что эта информация будет донесена уже сегодня. Я так думаю, что она будет направлена из офиса (спецпредставителя председателя ОБСЕ - ред.) госпожи Хайди Грау, далее она будет направлена господину Пьеру Морелю, это координатор политической рабочей группы в трехсторонней контактной группе, и от него уже будет зависеть, как он будет организовывать процесс обсуждения: будет ли это досрочное заседание политической рабочей группы или это будет в повестке дня в следующий вторник".Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20201103/dnr-1582859759.html

https://ria.ru/20201027/donbass-1581681126.html

https://ria.ru/20201028/ukraina-1581861364.html

россия

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире