Глава ВЦИОМ рассказал о недостатках избирательной системы в США
© РИА Новости / Митчел Кьюринг / Перейти в фотобанкОдин из избирательных участков в Сан-Франциско в день выборов президента США
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Избирательная система США архаична, в ней много дыр и слабостей, это могло привести к возможным нарушениям, о которых говорил американский президент Дональд Трамп, заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.
Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Но действующий президент Дональд Трамп в среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов.
"Есть некоторые признаки того, что не все нормально в американской избирательной системе. Впрочем, это секрет Полишинеля. Она очень архаична, как известно. Построена почти 200 лет назад, в ней очень много дыр, слабостей", - сказал Федоров в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что архаичность избирательной системы, скорее всего, могла сделать возможными нарушения на выборах, о которых заявлял Трамп. Однако доказательства фальсификаций действующему президенту нужно будет представить в судах, напомнил глава ВЦИОМ.
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