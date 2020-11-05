https://ria.ru/20201105/vybory-1583263748.html

Глава ВЦИОМ рассказал о недостатках избирательной системы в США

Глава ВЦИОМ рассказал о недостатках избирательной системы в США

Избирательная система США архаична, в ней много дыр и слабостей, это могло привести к возможным нарушениям, о которых говорил американский президент Дональд... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T20:40

2020-11-05T20:40

2020-11-05T20:40

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

валерий федоров

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Избирательная система США архаична, в ней много дыр и слабостей, это могло привести к возможным нарушениям, о которых говорил американский президент Дональд Трамп, заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Но действующий президент Дональд Трамп в среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов."Есть некоторые признаки того, что не все нормально в американской избирательной системе. Впрочем, это секрет Полишинеля. Она очень архаична, как известно. Построена почти 200 лет назад, в ней очень много дыр, слабостей", - сказал Федоров в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что архаичность избирательной системы, скорее всего, могла сделать возможными нарушения на выборах, о которых заявлял Трамп. Однако доказательства фальсификаций действующему президенту нужно будет представить в судах, напомнил глава ВЦИОМ.

https://ria.ru/20201105/vybory-1583179341.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, валерий федоров, джо байден, сша, в мире