https://ria.ru/20201105/vybory-1583262144.html

Трамп призвал остановить мошенничество на выборах

Трамп призвал остановить мошенничество на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп призвал "остановить мошенничество" на выборах. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T20:26

2020-11-05T20:26

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 ноя – РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп призвал "остановить мошенничество" на выборах."Остановите мошенничество!" - написал он в своем Twitter.Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". В ряде штатов, например, в Мичигане и Висконсине, действующий президент вначале побеждал, однако потом его соперник Джо Байден перехватил лидерство. Трамп назвал такую ситуацию "странной".Трамп призвал прекратить подсчет голосов избирателей. При этом он по закону не имеет на это полномочий, так как вопросом подсчета голосов занимаются на уровне штатов и округов. Ряд штатов, например, Северная Каролина и Пенсильвания, продолжают прием отправленных по почте бюллетеней и после дня выборов, главное, чтобы штамп об отправке датировался до 3 ноября.

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире