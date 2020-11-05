Трамп призвал остановить мошенничество на выборах
20:26 05.11.2020 (обновлено: 20:31 05.11.2020)
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 5 ноя – РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп призвал "остановить мошенничество" на выборах.
"Остановите мошенничество!" - написал он в своем Twitter.
Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". В ряде штатов, например, в Мичигане и Висконсине, действующий президент вначале побеждал, однако потом его соперник Джо Байден перехватил лидерство. Трамп назвал такую ситуацию "странной".
Трамп призвал прекратить подсчет голосов избирателей. При этом он по закону не имеет на это полномочий, так как вопросом подсчета голосов занимаются на уровне штатов и округов. Ряд штатов, например, Северная Каролина и Пенсильвания, продолжают прием отправленных по почте бюллетеней и после дня выборов, главное, чтобы штамп об отправке датировался до 3 ноября.
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