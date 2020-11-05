https://ria.ru/20201105/vybory-1583257339.html

В Неваде Байден опережает Трампа менее чем на восемь тысяч голосов

В Неваде Байден опережает Трампа менее чем на восемь тысяч голосов

Демократ Джо Байден лидирует в ключевом штате Невада с 6 выборщиками с отрывом менее чем 8 тысяч голосов, свидетельствуют результаты подсчета голосов. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T19:50

2020-11-05T19:50

2020-11-05T19:50

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

невада

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Демократ Джо Байден лидирует в ключевом штате Невада с 6 выборщиками с отрывом менее чем 8 тысяч голосов, свидетельствуют результаты подсчета голосов.В штате подсчитано около 75% бюллетеней, у Байдена отрыв в 7647 голосов.Аналогичным образом низок отрыв Дональда Трампа от Байдена в Джорджии, где не подсчитаны еще десятки тысяч бюллетеней - лидерство Трампа составляет лишь 18144 голоса.В Северной Каролине отрыв Трампа составляет 76701 голос, в Пенсильвании 135673 тысячи голосов, но при этом могут быть не подсчитаны еще сотни тысяч бюллетеней.На выборах президента США идет жесткая борьба, кто победил, пока неизвестно.

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

сша

невада

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, невада, в мире