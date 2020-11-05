https://ria.ru/20201105/vybory-1583245671.html

Twitter скрыл сообщение Трампа о подсчете бюллетеней

Twitter скрыл сообщение Трампа о подсчете бюллетеней

Соцсеть Twitter скрыла заявление президента США Дональда Трампа о том, что прибывшие после дня выборов бюллетени считать не будут. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T18:44

2020-11-05T18:44

2020-11-05T18:44

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сша

twitter

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Соцсеть Twitter скрыла заявление президента США Дональда Трампа о том, что прибывшие после дня выборов бюллетени считать не будут.В уведомлении Twitter говорится, что содержание твита "может вводить в заблуждение" относительно процесса выборов. С твитом можно ознакомиться, только кликнув на это предупреждение."Любой голос, поступивший после дня выборов, не будет засчитан!" - написал Трамп ранее в своем Twitter. Это не соответствует действительности: ряд штатов принимает бюллетени, поступающие после дня выборов, с условием, что они отправлены до 3 ноября включительно.Трамп борется за переизбрание на второй срок, в целом ряде штатов итог голосования еще не ясен.

https://ria.ru/20201105/vybory-1583179341.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, twitter, в мире