https://ria.ru/20201105/vybory-1583245671.html
Twitter скрыл сообщение Трампа о подсчете бюллетеней
Twitter скрыл сообщение Трампа о подсчете бюллетеней
Соцсеть Twitter скрыла заявление президента США Дональда Трампа о том, что прибывшие после дня выборов бюллетени считать не будут. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T18:44
2020-11-05T18:44
2020-11-05T18:44
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
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в мире
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Соцсеть Twitter скрыла заявление президента США Дональда Трампа о том, что прибывшие после дня выборов бюллетени считать не будут.В уведомлении Twitter говорится, что содержание твита "может вводить в заблуждение" относительно процесса выборов. С твитом можно ознакомиться, только кликнув на это предупреждение."Любой голос, поступивший после дня выборов, не будет засчитан!" - написал Трамп ранее в своем Twitter. Это не соответствует действительности: ряд штатов принимает бюллетени, поступающие после дня выборов, с условием, что они отправлены до 3 ноября включительно.Трамп борется за переизбрание на второй срок, в целом ряде штатов итог голосования еще не ясен.
https://ria.ru/20201105/vybory-1583179341.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, twitter, в мире