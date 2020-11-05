https://ria.ru/20201105/vybory-1583241014.html

МИД Британии призвал провести новые президентские выборы в Белоруссии

МИД Британии призвал провести новые президентские выборы в Белоруссии

Белоруссии следует выполнить рекомендации ОБСЕ и провести новые президентские выборы, заявил глава МИД Британии Доминик Рааб. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T18:24

2020-11-05T18:24

2020-11-05T18:24

протесты в белоруссии

светлана тихановская

доминик рааб

обсе

александр лукашенко

форин-офис

великобритания

белоруссия

в мире

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ЛОНДОН, 5 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Белоруссии следует выполнить рекомендации ОБСЕ и провести новые президентские выборы, заявил глава МИД Британии Доминик Рааб.ОБСЕ в опубликованном в четверг докладе призывает "немедленно прекратить насилие" в Белоруссии, в частности, в отношении мирных протестующих и оппозиции. ОБСЕ также рекомендовала отменить результаты выборов в Белоруссии и организовать новые "с соблюдением международных стандартов".Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция республики считает избранным лидером Светлану Тихановскую. Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране продолжаются массовые акции протеста.Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы. Лукашенко обвинял западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

великобритания

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, доминик рааб, обсе, александр лукашенко, форин-офис, великобритания, белоруссия, в мире