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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201105/vybory-1583241014.html
МИД Британии призвал провести новые президентские выборы в Белоруссии
МИД Британии призвал провести новые президентские выборы в Белоруссии
Белоруссии следует выполнить рекомендации ОБСЕ и провести новые президентские выборы, заявил глава МИД Британии Доминик Рааб. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T18:24
2020-11-05T18:24
протесты в белоруссии
светлана тихановская
доминик рааб
обсе
александр лукашенко
форин-офис
великобритания
белоруссия
в мире
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ЛОНДОН, 5 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Белоруссии следует выполнить рекомендации ОБСЕ и провести новые президентские выборы, заявил глава МИД Британии Доминик Рааб.ОБСЕ в опубликованном в четверг докладе призывает "немедленно прекратить насилие" в Белоруссии, в частности, в отношении мирных протестующих и оппозиции. ОБСЕ также рекомендовала отменить результаты выборов в Белоруссии и организовать новые "с соблюдением международных стандартов".Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция республики считает избранным лидером Светлану Тихановскую. Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране продолжаются массовые акции протеста.Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы. Лукашенко обвинял западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
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светлана тихановская, доминик рааб, обсе, александр лукашенко, форин-офис, великобритания, белоруссия, в мире

МИД Британии призвал провести новые президентские выборы в Белоруссии

18:24 05.11.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции "Дзяды" ("Деды", "Предки") в Минске
Участники несанкционированной акции Дзяды (Деды, Предки) в Минске - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
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ЛОНДОН, 5 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Белоруссии следует выполнить рекомендации ОБСЕ и провести новые президентские выборы, заявил глава МИД Британии Доминик Рааб.
ОБСЕ в опубликованном в четверг докладе призывает "немедленно прекратить насилие" в Белоруссии, в частности, в отношении мирных протестующих и оппозиции. ОБСЕ также рекомендовала отменить результаты выборов в Белоруссии и организовать новые "с соблюдением международных стандартов".
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"Выводы сегодняшнего доклада ОБСЕ по выборам в Белоруссии являются серьезным обвинением в адрес режима (президента Александра) Лукашенко. Важно, чтобы эти рекомендации были выполнены и были проведены новые выборы. Будем и далее поддерживать белорусский народ", - написал Рааб в Twitter.

Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция республики считает избранным лидером Светлану Тихановскую. Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране продолжаются массовые акции протеста.
Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы. Лукашенко обвинял западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяДоминик РаабОБСЕАлександр ЛукашенкоФорин-офисВеликобританияБелоруссияВ мире
 
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