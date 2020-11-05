МИД Британии призвал провести новые президентские выборы в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции "Дзяды" ("Деды", "Предки") в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
ЛОНДОН, 5 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Белоруссии следует выполнить рекомендации ОБСЕ и провести новые президентские выборы, заявил глава МИД Британии Доминик Рааб.
ОБСЕ в опубликованном в четверг докладе призывает "немедленно прекратить насилие" в Белоруссии, в частности, в отношении мирных протестующих и оппозиции. ОБСЕ также рекомендовала отменить результаты выборов в Белоруссии и организовать новые "с соблюдением международных стандартов".
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"Выводы сегодняшнего доклада ОБСЕ по выборам в Белоруссии являются серьезным обвинением в адрес режима (президента Александра) Лукашенко. Важно, чтобы эти рекомендации были выполнены и были проведены новые выборы. Будем и далее поддерживать белорусский народ", - написал Рааб в Twitter.
Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция республики считает избранным лидером Светлану Тихановскую. Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране продолжаются массовые акции протеста.
Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы. Лукашенко обвинял западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
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