https://ria.ru/20201105/vybory-1583239453.html
Трамп потребовал не засчитывать бюллетени, пришедшие после дня выборов
Трамп потребовал не засчитывать бюллетени, пришедшие после дня выборов
Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что бюллетени, пришедшие по почте после дня выборов, не будут засчитаны. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T18:17
2020-11-05T18:17
2020-11-05T18:24
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что бюллетени, пришедшие по почте после дня выборов, не будут засчитаны.Ранее Трамп призвал прекратить подсчет голосов избирателей. При этом он по закону не имеет на это полномочий, так как вопросом подсчета голосов занимаются на уровне штатов и округов.Ряд штатов, например, Северная Каролина и Пенсильвания, продолжают прием отправленных по почте бюллетеней и после дня выборов, главное, чтобы штамп об отправке датировался до 3 ноября.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, в мире