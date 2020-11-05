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В ОП назвали американские выборы соревнованием по фальсификациям
В ОП назвали американские выборы соревнованием по фальсификациям
Президентские выборы в США стали соревнованием двух партийных машин с точки зрения использования административного ресурса и фальсификаций, полагает... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T17:35
2020-11-05T17:36
россия
максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
общественная палата рф
сша
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президентские выборы в США стали соревнованием двух партийных машин с точки зрения использования административного ресурса и фальсификаций, полагает председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.Во вторник в США прошли выборы президента, на пост главы Белого дома претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков."Данные выборы были соревнованием двух партийных машин. Прежде всего, по административным ресурсам. Каждая партия обладает своим большим административным ресурсом в различных штатах. Кто контролирует штат, законодательное собрание, тот и делает в своих интересах то, что им выгодно", - сказал Григорьев на круглом столе "Итоги выборов в США: уроки для избирательной системы" в МИА "Россия сегодня".С другой стороны, выборы в США стали "соревнованием машин по фальсификации выборов", добавил он.Григорьев напомнил о многочисленных сообщениях в СМИ об инцидентах, связанных с голосованием по почте, выброшенными бюллетенями, голосованием давно умерших людей."Настолько очевидны эти масштабные фальсификации, что я не знаю, что в этой ситуации делать записным критикам российских выборов", - резюмировал Григорьев.
https://ria.ru/20201105/vybory-1583179341.html
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россия
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россия, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), общественная палата рф, сша, в мире

В ОП назвали американские выборы соревнованием по фальсификациям

17:35 05.11.2020 (обновлено: 17:36 05.11.2020)
 
© REUTERS / Shannon StapletonСторонники Дональда Трампа в штате Мичиган, США
Сторонники Дональда Трампа в штате Мичиган, США - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© REUTERS / Shannon Stapleton
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президентские выборы в США стали соревнованием двух партийных машин с точки зрения использования административного ресурса и фальсификаций, полагает председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
Во вторник в США прошли выборы президента, на пост главы Белого дома претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.
Экран с предварительными итогами голосования на президентских выборах в Сан-Диего, США - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
15:10Выборы президента США — 2020
"Украденные" выборы. Есть ли у Трампа способ удержаться в Белом доме
"Данные выборы были соревнованием двух партийных машин. Прежде всего, по административным ресурсам. Каждая партия обладает своим большим административным ресурсом в различных штатах. Кто контролирует штат, законодательное собрание, тот и делает в своих интересах то, что им выгодно", - сказал Григорьев на круглом столе "Итоги выборов в США: уроки для избирательной системы" в МИА "Россия сегодня".
С другой стороны, выборы в США стали "соревнованием машин по фальсификации выборов", добавил он.
Григорьев напомнил о многочисленных сообщениях в СМИ об инцидентах, связанных с голосованием по почте, выброшенными бюллетенями, голосованием давно умерших людей.
"Настолько очевидны эти масштабные фальсификации, что я не знаю, что в этой ситуации делать записным критикам российских выборов", - резюмировал Григорьев.
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
Вчера, 02:27Инфографика
Итоги президентских выборов в США
 
РоссияМаксим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии)Общественная палата РФСШАВ мире
 
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