https://ria.ru/20201105/vybory-1583225472.html
Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах
Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах
Действующий президент США Дональд Трамп призвал остановить подсчёт голосов избирателей на прошедших во вторник выборах. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T17:18
2020-11-05T17:18
2020-11-05T18:02
джо байден
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583220081_85:0:2760:1504_1400x0_80_0_0_c8809c486218247d7d3b0058ad1678b5.jpg
ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп призвал остановить подсчёт голосов избирателей на прошедших во вторник выборах."Остановите подсчёт!" - написал Трамп в своём Twitter.Почти во всех штатах, в том числе спорных, где по-прежнему неясен победитель, продолжается подсчёт голосов.Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". В ряде штатов, например, в Мичигане и Висконсине, действующий президент вначале побеждал, однако потом его соперник Джо Байден перехватил лидерство. Трамп назвал такую ситуацию "странной".Ранее штаб Дональда Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане и Пенсильвании, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета. Также штаб требует пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин.
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583220081_174:0:2732:1919_1400x0_80_0_0_22e99de4902b6745daff7256793cd696.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, дональд трамп, сша, в мире