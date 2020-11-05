https://ria.ru/20201105/vybory-1583225472.html

Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах

Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп призвал остановить подсчёт голосов избирателей на прошедших во вторник выборах. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T17:18

2020-11-05T17:18

2020-11-05T18:02

джо байден

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп призвал остановить подсчёт голосов избирателей на прошедших во вторник выборах."Остановите подсчёт!" - написал Трамп в своём Twitter.Почти во всех штатах, в том числе спорных, где по-прежнему неясен победитель, продолжается подсчёт голосов.Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". В ряде штатов, например, в Мичигане и Висконсине, действующий президент вначале побеждал, однако потом его соперник Джо Байден перехватил лидерство. Трамп назвал такую ситуацию "странной".Ранее штаб Дональда Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане и Пенсильвании, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета. Также штаб требует пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин.

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, дональд трамп, сша, в мире