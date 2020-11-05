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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/vybory-1583225285.html
Эксперт рассказал об отношениях Турции и США в случае победы Байдена
Эксперт рассказал об отношениях Турции и США в случае победы Байдена
США в случае победы на президентских выборах Джо Байдена вернутся к привычной для них концепции однополярного мира, при этом их отношения с Турцией могут... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T17:18
2020-11-05T17:37
выборы президента сша — 2020
ибрагим калын
дональд трамп
с-400 «триумф»
джо байден
турция
сша
в мире
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АНКАРА, 5 ноя — РИА Новости. США в случае победы на президентских выборах Джо Байдена вернутся к привычной для них концепции однополярного мира, при этом их отношения с Турцией могут ухудшиться, заявил РИА Новости турецкий экономист и политолог Айдын Сезер.По его словам, если Байден станет президентом, то США вернутся к своей прежней внешней политике.В случае если Трамп сохранит за собой пост президента США, больших изменений в турецко-американских отношений не предвидится. "Но по вопросу С-400 Трампу придется вмешаться", — добавил Сезер.Во вторник в США прошли выборы президента, на пост главы Белого дома претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.Во время предвыборной кампании Байден пообещал оказывать поддержку турецкой оппозиции в случае своей победы на президентских выборах в США. В ответ пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын обвинил Байдена в невежестве, высокомерии и лицемерии.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201105/bayden-1583219055.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201105/ssha-1583204609.html
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ибрагим калын, дональд трамп, с-400 «триумф», джо байден, турция, сша, в мире

Эксперт рассказал об отношениях Турции и США в случае победы Байдена

17:18 05.11.2020 (обновлено: 17:37 05.11.2020)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueКандидат в президенты США Джо Байден
Кандидат в президенты США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
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АНКАРА, 5 ноя — РИА Новости. США в случае победы на президентских выборах Джо Байдена вернутся к привычной для них концепции однополярного мира, при этом их отношения с Турцией могут ухудшиться, заявил РИА Новости турецкий экономист и политолог Айдын Сезер.

"Как известно, Турция является ключевым членом западного блока. У нее институциональные отношения как с НАТО, так и с ЕС. В период президентства Дональда Трампа Турция пыталась наладить личные отношения лидеров двух стран, при этом министерства и военная бюрократия были на заднем плане. Кроме того, подход Трампа к НАТО и к отношениям с Европой также создали хороший политический климат с точки зрения Турции", — сказал собеседник агентства.

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По его словам, если Байден станет президентом, то США вернутся к своей прежней внешней политике.

"Он попытается вести себя как лидер однополярного мира. Именно в этот момент отношения с НАТО и Турцией будут иметь большое значение. Этот период создаст большие возможности для Турции, а также создаст угрозу для ее отношений с Россией. Байден будет оказывать давление на Анкару по вопросу систем ПВО С-400 и по энергетическим соглашениям между Турцией и Россией", — отметил Сезер.

"В период президентства Байдена, если Турция не предпримет шаги по исправлению отношений с США, то они ухудшатся. Турция будет еще больше "зажата" между Россией и США. Но если Турция сможет гармонично работать с Байденом, то турецко-американские отношения могут развиваться и по-другому", — сказал турецкий политолог.

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В случае если Трамп сохранит за собой пост президента США, больших изменений в турецко-американских отношений не предвидится. "Но по вопросу С-400 Трампу придется вмешаться", — добавил Сезер.
Во вторник в США прошли выборы президента, на пост главы Белого дома претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.
Во время предвыборной кампании Байден пообещал оказывать поддержку турецкой оппозиции в случае своей победы на президентских выборах в США. В ответ пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын обвинил Байдена в невежестве, высокомерии и лицемерии.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Ибрагим КалынДональд ТрампС-400 «Триумф»Джо БайденТурцияСШАВ мире
 
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