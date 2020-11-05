https://ria.ru/20201105/vybory-1583225285.html

Эксперт рассказал об отношениях Турции и США в случае победы Байдена

Эксперт рассказал об отношениях Турции и США в случае победы Байдена

США в случае победы на президентских выборах Джо Байдена вернутся к привычной для них концепции однополярного мира, при этом их отношения с Турцией могут... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T17:18

2020-11-05T17:18

2020-11-05T17:37

выборы президента сша — 2020

ибрагим калын

дональд трамп

с-400 «триумф»

джо байден

турция

сша

в мире

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АНКАРА, 5 ноя — РИА Новости. США в случае победы на президентских выборах Джо Байдена вернутся к привычной для них концепции однополярного мира, при этом их отношения с Турцией могут ухудшиться, заявил РИА Новости турецкий экономист и политолог Айдын Сезер.По его словам, если Байден станет президентом, то США вернутся к своей прежней внешней политике.В случае если Трамп сохранит за собой пост президента США, больших изменений в турецко-американских отношений не предвидится. "Но по вопросу С-400 Трампу придется вмешаться", — добавил Сезер.Во вторник в США прошли выборы президента, на пост главы Белого дома претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.Во время предвыборной кампании Байден пообещал оказывать поддержку турецкой оппозиции в случае своей победы на президентских выборах в США. В ответ пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын обвинил Байдена в невежестве, высокомерии и лицемерии.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201105/bayden-1583219055.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201105/ssha-1583204609.html

турция

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ибрагим калын, дональд трамп, с-400 «триумф», джо байден, турция, сша, в мире