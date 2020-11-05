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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/vybory-1583215028.html
В Европарламенте раскритиковали заявление Трампа о победе на выборах
В Европарламенте раскритиковали заявление Трампа о победе на выборах
Глава комитета по иностранным делам Европейского парламента Давид Макаллистер назвал "беспрецедентным" высказывание президента США Дональда Трампа о своей... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T16:52
2020-11-05T17:30
выборы президента сша — 2020
европарламент
дональд трамп
евросоюз
джо байден
сша
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 5 ноя — РИА Новости. Глава комитета по иностранным делам Европейского парламента Давид Макаллистер назвал "беспрецедентным" высказывание президента США Дональда Трампа о своей победе на выборах.Такое заявление американский лидер сделал в ночь после голосования и до окончания подсчета голосов. Трамп также обвинил демократов в попытке "украсть выборы"."Нельзя объявлять себя победителем, пока продолжается подсчет голосов", — сказал Макаллистер, кадры выступления которого показал канал EbS.Еврочиновник также выразил надежду, что в США все признают официальные итоги выборов и это "позволит избежать потрясений".При этом он выразил уверенность, что американская система достаточно прочна, чтобы выдержать испытания и подсчитать каждый голос в соответствии с законом.В США во вторник прошли президентские выборы. Результаты голосования в ряде штатов пока не известны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. В штабе Трампа накануне потребовали пересчитать голоса в ряде штатов.
https://ria.ru/20201105/vybory-1583179341.html
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европарламент, дональд трамп, евросоюз, джо байден, сша, в мире

В Европарламенте раскритиковали заявление Трампа о победе на выборах

16:52 05.11.2020 (обновлено: 17:30 05.11.2020)
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США
Президент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© AP Photo / Evan Vucci
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БРЮССЕЛЬ, 5 ноя — РИА Новости. Глава комитета по иностранным делам Европейского парламента Давид Макаллистер назвал "беспрецедентным" высказывание президента США Дональда Трампа о своей победе на выборах.
Такое заявление американский лидер сделал в ночь после голосования и до окончания подсчета голосов. Трамп также обвинил демократов в попытке "украсть выборы".
Экран с предварительными итогами голосования на президентских выборах в Сан-Диего, США - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
15:10Выборы президента США — 2020
"Украденные" выборы. Есть ли у Трампа способ удержаться в Белом доме
"Нельзя объявлять себя победителем, пока продолжается подсчет голосов", — сказал Макаллистер, кадры выступления которого показал канал EbS.
Еврочиновник также выразил надежду, что в США все признают официальные итоги выборов и это "позволит избежать потрясений".
"Любые усилия, направленные на подрыв целостности демократических выборов, сильно вредят социально-политической обстановке, особенно учитывая существующий в США раскол. Каждый должен очень аккуратно относиться к тому, что говорит сейчас", — подчеркнул глава комитета.
При этом он выразил уверенность, что американская система достаточно прочна, чтобы выдержать испытания и подсчитать каждый голос в соответствии с законом.
В США во вторник прошли президентские выборы. Результаты голосования в ряде штатов пока не известны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. В штабе Трампа накануне потребовали пересчитать голоса в ряде штатов.
 
Выборы президента США — 2020ЕвропарламентДональд ТрампЕвросоюзДжо БайденСШАВ мире
 
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