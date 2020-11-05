В Европарламенте раскритиковали заявление Трампа о победе на выборах
16:52 05.11.2020 (обновлено: 17:30 05.11.2020)
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США
© AP Photo / Evan Vucci
БРЮССЕЛЬ, 5 ноя — РИА Новости. Глава комитета по иностранным делам Европейского парламента Давид Макаллистер назвал "беспрецедентным" высказывание президента США Дональда Трампа о своей победе на выборах.
Такое заявление американский лидер сделал в ночь после голосования и до окончания подсчета голосов. Трамп также обвинил демократов в попытке "украсть выборы".
"Нельзя объявлять себя победителем, пока продолжается подсчет голосов", — сказал Макаллистер, кадры выступления которого показал канал EbS.
Еврочиновник также выразил надежду, что в США все признают официальные итоги выборов и это "позволит избежать потрясений".
"Любые усилия, направленные на подрыв целостности демократических выборов, сильно вредят социально-политической обстановке, особенно учитывая существующий в США раскол. Каждый должен очень аккуратно относиться к тому, что говорит сейчас", — подчеркнул глава комитета.
При этом он выразил уверенность, что американская система достаточно прочна, чтобы выдержать испытания и подсчитать каждый голос в соответствии с законом.
В США во вторник прошли президентские выборы. Результаты голосования в ряде штатов пока не известны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. В штабе Трампа накануне потребовали пересчитать голоса в ряде штатов.