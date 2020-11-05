https://ria.ru/20201105/vybory-1583215028.html

В Европарламенте раскритиковали заявление Трампа о победе на выборах

В Европарламенте раскритиковали заявление Трампа о победе на выборах

Глава комитета по иностранным делам Европейского парламента Давид Макаллистер назвал "беспрецедентным" высказывание президента США Дональда Трампа о своей... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T16:52

2020-11-05T16:52

2020-11-05T17:30

выборы президента сша — 2020

европарламент

дональд трамп

евросоюз

джо байден

сша

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 5 ноя — РИА Новости. Глава комитета по иностранным делам Европейского парламента Давид Макаллистер назвал "беспрецедентным" высказывание президента США Дональда Трампа о своей победе на выборах.Такое заявление американский лидер сделал в ночь после голосования и до окончания подсчета голосов. Трамп также обвинил демократов в попытке "украсть выборы"."Нельзя объявлять себя победителем, пока продолжается подсчет голосов", — сказал Макаллистер, кадры выступления которого показал канал EbS.Еврочиновник также выразил надежду, что в США все признают официальные итоги выборов и это "позволит избежать потрясений".При этом он выразил уверенность, что американская система достаточно прочна, чтобы выдержать испытания и подсчитать каждый голос в соответствии с законом.В США во вторник прошли президентские выборы. Результаты голосования в ряде штатов пока не известны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. В штабе Трампа накануне потребовали пересчитать голоса в ряде штатов.

https://ria.ru/20201105/vybory-1583179341.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европарламент, дональд трамп, евросоюз, джо байден, сша, в мире