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В Джорджии осталось подсчитать менее 25 тысяч избирательных бюллетеней
В Джорджии осталось подсчитать менее 25 тысяч избирательных бюллетеней
Менее 25 тысяч избирательных бюллетеней осталось подсчитать в американском штате Джорджия, что будет сделано к полудню четверга по местному времени (примерно... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T16:30
2020-11-05T16:30
2020-11-05T16:40
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Менее 25 тысяч избирательных бюллетеней осталось подсчитать в американском штате Джорджия, что будет сделано к полудню четверга по местному времени (примерно 20:00 мск), заявил телеканалу WSB-TV госсекретарь штата Брэд Раффенспергер."Осталось подсчитать менее 25 тысяч бюллетеней, и Раффенспергер заявил, что штат закончит (подсчет. — Прим. ред.) сегодня к полудню", — передает телеканал.Джорджия входит в число "колеблющихся" штатов, внимание к исходу голосования в которых традиционно повышено.Ранее стало известно, что штаб действующего президента США Дональда Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием к сотрудникам избирательных комиссий соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока не известны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.
https://ria.ru/20201105/isk-1583101874.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире