https://ria.ru/20201105/vybory-1583207934.html

В Джорджии осталось подсчитать менее 25 тысяч избирательных бюллетеней

В Джорджии осталось подсчитать менее 25 тысяч избирательных бюллетеней

Менее 25 тысяч избирательных бюллетеней осталось подсчитать в американском штате Джорджия, что будет сделано к полудню четверга по местному времени (примерно... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T16:30

2020-11-05T16:30

2020-11-05T16:40

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

джорджия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582950783_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_30c508871bb756ce0644ce457a52d6ea.jpg

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Менее 25 тысяч избирательных бюллетеней осталось подсчитать в американском штате Джорджия, что будет сделано к полудню четверга по местному времени (примерно 20:00 мск), заявил телеканалу WSB-TV госсекретарь штата Брэд Раффенспергер."Осталось подсчитать менее 25 тысяч бюллетеней, и Раффенспергер заявил, что штат закончит (подсчет. — Прим. ред.) сегодня к полудню", — передает телеканал.Джорджия входит в число "колеблющихся" штатов, внимание к исходу голосования в которых традиционно повышено.Ранее стало известно, что штаб действующего президента США Дональда Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием к сотрудникам избирательных комиссий соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока не известны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.

https://ria.ru/20201105/isk-1583101874.html

джорджия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире