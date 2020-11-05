https://ria.ru/20201105/vybory-1583199360.html

МИД внимательно следит за подсчетом голосов в США

МИД внимательно следит за подсчетом голосов в США

Москва внимательно следит за подведением итогов президентских выборов в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T16:11

2020-11-05T16:11

2020-11-05T16:34

выборы президента сша — 2020

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Москва внимательно следит за подведением итогов президентских выборов в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы внимательно следим за подведением итогов прошедших в США всеобщих выборов, в ходе которых избираются глава государства, 35 сенаторов, полный состав Палаты представителей и губернаторы 11 штатов", - сказала она на брифинге в четверг."Как мы понимаем, по состоянию на текущий момент победитель пока не выявлен. Кандидаты идут вровень и с минимальным отрывом. Мы обратили внимание на то, что и Дональд Трамп, и Джо Байден заявили об уверенности в своей победе. Действующий президент публично говорит о возможных фальсификациях и намерении инициировать судебные иски в целом ряде штатов, где предварительные итоги подсчета голосов ему представляются сомнительными. Учитывая эти обстоятельства, следует ожидать, что процесс определения результатов может затянуться", - отметила Захарова.Она также указала, что важными этапами станут голосование членов коллегии выборщиков 14 декабря, а также утверждение их итогов Конгрессом США в январе 2021 года.При этом Захарова подчеркнула, что избрание президента – это "исключительное право американских граждан, которые заслуживают, чтобы их голоса были учтены надлежащим образом"."Что касается перспектив российско-американских отношений в контексте выборов за океаном, то в Москве, как неоднократно заявляло руководство нашей страны, готовы к конструктивному взаимодействию с президентом США, кто бы им ни стал по итогам выборов", - добавила она."Отмечу, что в условиях примерного равенства соперников за президентский пост дают о себе знать очевидные недостатки американской электоральной системы, на которые неоднократно указывали и международные наблюдатели, включая БДИПЧ ОБСЕ, и признанные эксперты в этой сфере. Частично это объясняется архаичностью соответствующего законодательства и неурегулированностью в нем ряда принципиальных моментов, о чем мы говорили неоднократно", - заявила Захарова.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Но действующий президент Дональд Трамп в среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире