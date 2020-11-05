https://ria.ru/20201105/vybory-1583187549.html

В Еврокомиссии призвали дождаться официальных итогов выборов в США

В Еврокомиссии призвали дождаться официальных итогов выборов в США

Европейский союз внимательно наблюдает за развитием ситуации вокруг подсчета голосов на выборах президента США, но не комментирует происходящее и ждет... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T15:14

2020-11-05T15:14

2020-11-05T15:25

выборы президента сша — 2020

минобороны германии

дональд трамп

брюссель

еврокомиссия

джо байден

сша

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Европейский союз внимательно наблюдает за развитием ситуации вокруг подсчета голосов на выборах президента США, но не комментирует происходящее и ждет официальных итогов, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, отвечая на вопрос журналистов, не вызывает ли обеспокоенности у ЕС ситуация вокруг американских выборов и риск развития конституционного кризиса в этой стране."Я могу вам подтвердить, что мы внимательно следим за этими событиями в США, касающимися подсчета голосов. Это для нас очень актуально и интересно. Но мы уже говорили, что мы не будем комментировать процесс. США обладают прочной системой, и если речь зайдет о спорах по результатам, есть механизмы для их урегулирования. Это касается американской системы – управлять такими ситуациями. Мы не будем по этому поводу высказываться, мы, как и все, ждем официальных итогов", - сказал Мамер.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Но действующий президент Дональд Трамп в среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов.Ранее глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что в США уже началась "битва" по поводу легитимности результатов выборов, в связи с чем назвала текущую ситуацию "очень взрывоопасной", отметив, что стране может грозить конституционный кризис.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

брюссель

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru. 2020-11-05T15:14 true PT2M51S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны германии, дональд трамп, брюссель, еврокомиссия, джо байден, сша, в мире