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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/vybory-1583187549.html
В Еврокомиссии призвали дождаться официальных итогов выборов в США
В Еврокомиссии призвали дождаться официальных итогов выборов в США
Европейский союз внимательно наблюдает за развитием ситуации вокруг подсчета голосов на выборах президента США, но не комментирует происходящее и ждет... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T15:14
2020-11-05T15:25
выборы президента сша — 2020
минобороны германии
дональд трамп
брюссель
еврокомиссия
джо байден
сша
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Европейский союз внимательно наблюдает за развитием ситуации вокруг подсчета голосов на выборах президента США, но не комментирует происходящее и ждет официальных итогов, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, отвечая на вопрос журналистов, не вызывает ли обеспокоенности у ЕС ситуация вокруг американских выборов и риск развития конституционного кризиса в этой стране."Я могу вам подтвердить, что мы внимательно следим за этими событиями в США, касающимися подсчета голосов. Это для нас очень актуально и интересно. Но мы уже говорили, что мы не будем комментировать процесс. США обладают прочной системой, и если речь зайдет о спорах по результатам, есть механизмы для их урегулирования. Это касается американской системы – управлять такими ситуациями. Мы не будем по этому поводу высказываться, мы, как и все, ждем официальных итогов", - сказал Мамер.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Но действующий президент Дональд Трамп в среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов.Ранее глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что в США уже началась "битва" по поводу легитимности результатов выборов, в связи с чем назвала текущую ситуацию "очень взрывоопасной", отметив, что стране может грозить конституционный кризис.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет
Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru.
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минобороны германии, дональд трамп, брюссель, еврокомиссия, джо байден, сша, в мире

В Еврокомиссии призвали дождаться официальных итогов выборов в США

15:14 05.11.2020 (обновлено: 15:25 05.11.2020)
 
© REUTERS / Adrees LatifСотрудница избирательной комиссии после окончания голосования на президентских выборах в США
Сотрудница избирательной комиссии после окончания голосования на президентских выборах в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© REUTERS / Adrees Latif
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БРЮССЕЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Европейский союз внимательно наблюдает за развитием ситуации вокруг подсчета голосов на выборах президента США, но не комментирует происходящее и ждет официальных итогов, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, отвечая на вопрос журналистов, не вызывает ли обеспокоенности у ЕС ситуация вокруг американских выборов и риск развития конституционного кризиса в этой стране.
"Я могу вам подтвердить, что мы внимательно следим за этими событиями в США, касающимися подсчета голосов. Это для нас очень актуально и интересно. Но мы уже говорили, что мы не будем комментировать процесс. США обладают прочной системой, и если речь зайдет о спорах по результатам, есть механизмы для их урегулирования. Это касается американской системы – управлять такими ситуациями. Мы не будем по этому поводу высказываться, мы, как и все, ждем официальных итогов", - сказал Мамер.
В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.
Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Но действующий президент Дональд Трамп в среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов.
Ранее глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что в США уже началась "битва" по поводу легитимности результатов выборов, в связи с чем назвала текущую ситуацию "очень взрывоопасной", отметив, что стране может грозить конституционный кризис.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 02:27Инфографика
Итоги президентских выборов в США
 
Выборы президента США — 2020Минобороны ГерманииДональд ТрампБрюссельЕврокомиссияДжо БайденСШАВ мире
 
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