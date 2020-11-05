https://ria.ru/20201105/vybory-1583179341.html

"Украденные" выборы. Есть ли у Трампа способ удержаться в Белом доме

"Украденные" выборы. Есть ли у Трампа способ удержаться в Белом доме

Люди в Америке и во всем мире с тревогой обновляют новостную ленту. Голосование завершилось, но результаты пока не известны. Колеблющиеся штаты считают... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T15:10

2020-11-05T15:10

2020-11-05T17:04

выборы президента сша — 2020

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Софья Мельничук, Галия Ибрагимова. Люди в Америке и во всем мире с тревогой обновляют новостную ленту. Голосование завершилось, но результаты пока не известны. Колеблющиеся штаты считают бюллетени, отправленные по почте, однако команда Дональда Трампа намерена оспаривать их в суде. На этом фоне разгораются протесты и демонстрации. Подсчет идет"Я только что понял, что у меня дома недостаточно выпивки", — так в соцсетях комментировали переживания от хода голосования 3 ноября. По последним данным, до победы Джо Байдену — кандидату от Демократической партии — остается всего семь голосов выборщиков. Нужно набрать 270. У Дональда Трампа только 214.Нынешние выборы уже вошли в историю США как рекордные по явке — по некоторым расчетам, проголосовали 165 миллионов американцев (72,1 процента).Бюллетени досчитывают в нескольких регионах. В Пенсильвании и Джорджии впереди действующий лидер, однако отрыв не решающий. Американские СМИ, в том числе симпатизирующее республиканцам FoxNews, вчера объявили о победе Байдена в Аризоне —традиционно "красном" (цвет республиканской партии) штате. Правда, после этого разрыв между кандидатами сократился. При этом большинство комментаторов подчеркивают: говорить о победителе рано. Бюллетени все еще обрабатывают — из-за пандемии почти сто миллионов американцев голосовали по почте или досрочно, и перелом возможен.Спорные результатыК выборам американцы подошли в крайне напряженном состоянии. В стране бушует эпидемия коронавируса: 5 ноября зафиксирован рекорд заболеваемости — 100 тысяч в сутки. Общество раскололось. Те, кто наотрез отказываются признавать победу оппонента, готовы выйти на протесты, в том числе прибегнуть к насилию. Неудивительно, что в городах заколочены витрины, а вокруг Белого дома возвели защитное ограждение. Нацгвардию отправили в Портленд — там начались беспорядки. Накануне вечером в центре города собралась толпа под лозунгом "Защитим демократию". Спустя некоторое время появилась другая, куда более агрессивная. Возникли потасовки, полиция арестовала 11 человек и изъяла противогазы, молотки, баллончики с краской, фейерверки, а также винтовку с полным магазином патронов. По сообщению шерифа, один из арестованных бросил в сотрудников правоохранительных органов коктейль Молотова.Протестовали и в других городах — Финиксе, Детройте, Роли, Лос-Анджелесе. Во Флориде, Мичигане и Техасе сторонники Трампа требовали прекратить обработку бюллетеней, так как выборы уже закончились. В таких настроениях винят Трампа — его преждевременные заявления о победе и намеки на нечестное голосование. "Голубые" вбросы"Большая ПОБЕДА, — написал президент в твиттере 4 ноября. Мы ЗАМЕТНО на высоте, но они пытаются УКРАСТЬ выборы. Мы им этого не позволим. Нельзя принимать голоса после закрытия участков". Это сообщение соцсеть пометила как "вероятно, содержащее неверную информацию". По мнению главы Белого дома, в колеблющихся штатах вечером 3 ноября происходили странные вещи. "Я шел впереди, зачастую — твердо, во многих ключевых штатах, почти все из них контролируют демократы. А потом один за другим они стали удивительным образом исчезать — подсчитывали неожиданные вбросы бюллетеней", — отметил он, изумившись тому, что каждый раз, когда на участках принимаются обрабатывать почтовые голоса, это оказывается "разрушительным" для его успеха. Байден настаивает на том, что нужно дождаться подсчета всех бюллетеней. В команде Трампа уже заявили, что оспорят решение Верховного суда о продлении срока обработки бюллетеней в Пенсильвании и Мичигане, а также будут добиваться пересчета в Висконсине. Резкая смена фаворита происходила и в "красных" — республиканских, и в "голубых" — демократических регионах. В Канзасе и Огайо, например, по закону обрабатывать бюллетени можно до дня выборов. Сначала, при подсчете почтовых бюллетеней, лидировал Байден. Однако когда на участки пришли республиканцы, случился "красный перевес". В некоторых штатах, где почтовые голоса посчитали позже, ситуация обратная. Так, в Мичигане лидировал Трамп. Но к утру 4 ноября поступили бюллетени из "голубых" районов, в частности, округа Уэйн возле Детройта, и Байден вырвался вперед. В Висконсине кандидаты шли вровень, по не подсчитали голоса из Милуоки, где также больше демократов.Если Трамп действительно решит добиваться пересмотра результатов, сначала в ситуации будут разбираться суды штатов, поясняет РИА Новости Павел Кошкин, старший научный сотрудник Института США и Канады. "Потом вопрос передадут в Верховный суд. Высшая судебная инстанция приступает к действиям, если исполнительная и законодательная власть не находят компромисс. То есть все судьбоносные решения принимает Верховный суд. Так прописано в конституции", — говорит он. Верховный судья Джон Робертс давал понять, что пересматривать решения местных властей не собирается, уточняет Кошкин. "Это означает, что если суд штата вынесет решение в пользу демократа, то Робертс его не отменит. Несмотря на такую принципиальность, Робертс все же республиканец, и это может повлиять на итоговый вердикт", — добавляет собеседник агентства.Слово за сенатомВместе с президентом 3 ноября выбирали и конгресс — частично. Нижнюю палату формируют каждый четный год. В последнее время ее контролируют демократы, и сейчас ситуация вряд ли изменится: у них уже 204 из 218 необходимых для большинства мест. У республиканцев — 190. В верхнюю палату избираются на шесть лет, но не одновременно. Раз в два года треть мест обновляется. Сейчас за переизбрание борются 35 кандидатов. Для контроля сената партии требуется 51 место, и при Трампе среди сенаторов преобладали республиканцы. Пока у обеих партий по 48 кресел, подсчет голосов продолжается. Демократам нужно еще четыре места, если победит Трамп, и три — если Байден, так как его вице-президент внесет решающий голос. По мнению доктора политических наук, директора ИМЭМО РАН Федора Войтоловского, после судебных разбирательств, вероятнее всего, президентом все же станет Байден. Однако ему придется иметь дело с сенатом, контролируемым республиканцами. "В этом случае США столкнутся с так называемым феноменом разделенного правления — когда президент из одной партии, а большинство в парламенте у другой партии", — поясняет он. Байдену понадобятся сложные компромиссы с обеими палатами. "Это очень сложно президенту, особенно на первом сроке. Тем более Байден занимал жесткую позицию в ходе избирательной кампании, критиковал активно Трампа и всех республиканцев. Особенно сложно договариваться по социально-экономическим вопросам, хотя именно это важнее всего и для избирателей, и для элиты", — указывает эксперт.Учитывая, что Верховный суд не намерен вмешиваться в решения властей штатов по голосованию, а Байдену до победы осталось совсем немного, изменить расклад сил может только резкий прирост республиканских почтовых бюллетеней. Ситуация окончательно прояснится через пару дней, а до тех пор остается только догадываться, что же ждет Америку в ближайшие четыре года.

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, президентские выборы в сша, джо байден, сша, в мире