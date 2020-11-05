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В Кремле призвали дождаться ясности в происходящем в США

В Кремле призвали дождаться ясности в происходящем в США

В Кремле предпочитают взять паузу и дождаться ясности, прежде чем комментировать подведение итогов выборов в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T12:15

2020-11-05T12:15

2020-11-05T13:28

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

дмитрий песков

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В Кремле предпочитают взять паузу и дождаться ясности, прежде чем комментировать подведение итогов выборов в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков."Разумеется, сейчас подведение итогов выборов в США и ситуация, которая складывается, не дает возможности каким-то образом это комментировать, в данном случае, конечно, мы предпочитаем взять паузу и дождаться какой-то ясности в происходящем", - сказал Песков журналистам.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru. 2020-11-05T12:15 true PT2M51S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире