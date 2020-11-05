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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/vybory-1583144607.html
В Кремле призвали дождаться ясности в происходящем в США
В Кремле призвали дождаться ясности в происходящем в США
В Кремле предпочитают взять паузу и дождаться ясности, прежде чем комментировать подведение итогов выборов в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:15
2020-11-05T13:28
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В Кремле предпочитают взять паузу и дождаться ясности, прежде чем комментировать подведение итогов выборов в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков."Разумеется, сейчас подведение итогов выборов в США и ситуация, которая складывается, не дает возможности каким-то образом это комментировать, в данном случае, конечно, мы предпочитаем взять паузу и дождаться какой-то ясности в происходящем", - сказал Песков журналистам.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
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Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет
Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru.
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РИА Новости
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видео, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире
В Кремле призвали дождаться ясности в происходящем в США
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В Кремле предпочитают взять паузу и дождаться ясности, прежде чем комментировать подведение итогов выборов в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
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В Кремле призвали дождаться ясности в происходящем в США

12:15 05.11.2020 (обновлено: 13:28 05.11.2020)
 
© AP Photo / Matt SlocumСотрудники избирательной комиссии во время подсчета голосов на президентских выборах в Филадельфии, США
Сотрудники избирательной комиссии во время подсчета голосов на президентских выборах в Филадельфии, США - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© AP Photo / Matt Slocum
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В Кремле предпочитают взять паузу и дождаться ясности, прежде чем комментировать подведение итогов выборов в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Разумеется, сейчас подведение итогов выборов в США и ситуация, которая складывается, не дает возможности каким-то образом это комментировать, в данном случае, конечно, мы предпочитаем взять паузу и дождаться какой-то ясности в происходящем", - сказал Песков журналистам.
Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАВ мире
 
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