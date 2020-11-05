https://ria.ru/20201105/vybory-1583144607.html
В Кремле призвали дождаться ясности в происходящем в США
В Кремле призвали дождаться ясности в происходящем в США
В Кремле предпочитают взять паузу и дождаться ясности, прежде чем комментировать подведение итогов выборов в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:15
2020-11-05T12:15
2020-11-05T13:28
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В Кремле предпочитают взять паузу и дождаться ясности, прежде чем комментировать подведение итогов выборов в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков."Разумеется, сейчас подведение итогов выборов в США и ситуация, которая складывается, не дает возможности каким-то образом это комментировать, в данном случае, конечно, мы предпочитаем взять паузу и дождаться какой-то ясности в происходящем", - сказал Песков журналистам.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет
Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru.
2020-11-05T12:15
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире