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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/vybory-1583142886.html
Песков рассказал подробности телефонного разговора Путина и Лукашенко
Песков рассказал подробности телефонного разговора Путина и Лукашенко
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре обменялись мнениями о происходящих в США событиях, сообщил... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:10
2020-11-05T12:10
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
александр лукашенко
джо байден
белоруссия
сша
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре обменялись мнениями о происходящих в США событиях, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Телефонный разговор Путина и Лукашенко состоялся 4 ноября."Разумеется, сейчас подведение итогов выборов в США и ситуация, которая складывается, не дает возможности каким-то образом это комментировать, в данном случае, конечно, мы предпочитаем взять паузу и дождаться какой-то ясности в происходящем. Что касается вчерашнего разговора, то да, был обмен мнениями двух президентов о том, что происходит на выборах в Америке", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в каком контексте в разговоре Путина и Лукашенко обсуждались выборы в США.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Но действующий президент Дональд Трамп в среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20201105/tramp-1583133232.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201105/snv3-1583133682.html
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дональд трамп, александр лукашенко, джо байден, белоруссия, сша, в мире

Песков рассказал подробности телефонного разговора Путина и Лукашенко

12:10 05.11.2020
 
© REUTERS / Jeenah MoonАкция протеста на Манхэттене, Нью-Йорк
Акция протеста на Манхэттене, Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© REUTERS / Jeenah Moon
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре обменялись мнениями о происходящих в США событиях, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Телефонный разговор Путина и Лукашенко состоялся 4 ноября.
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"Разумеется, сейчас подведение итогов выборов в США и ситуация, которая складывается, не дает возможности каким-то образом это комментировать, в данном случае, конечно, мы предпочитаем взять паузу и дождаться какой-то ясности в происходящем. Что касается вчерашнего разговора, то да, был обмен мнениями двух президентов о том, что происходит на выборах в Америке", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в каком контексте в разговоре Путина и Лукашенко обсуждались выборы в США.
Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Но действующий президент Дональд Трамп в среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов.
Кандидат в президенты США Джо Байден перед выступлением в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
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Выборы президента США — 2020Дональд ТрампАлександр ЛукашенкоДжо БайденБелоруссияСШАВ мире
 
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