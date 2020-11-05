https://ria.ru/20201105/vybory-1583142886.html

Песков рассказал подробности телефонного разговора Путина и Лукашенко

Песков рассказал подробности телефонного разговора Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре обменялись мнениями о происходящих в США событиях, сообщил... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T12:10

2020-11-05T12:10

2020-11-05T12:10

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

александр лукашенко

джо байден

белоруссия

сша

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре обменялись мнениями о происходящих в США событиях, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Телефонный разговор Путина и Лукашенко состоялся 4 ноября."Разумеется, сейчас подведение итогов выборов в США и ситуация, которая складывается, не дает возможности каким-то образом это комментировать, в данном случае, конечно, мы предпочитаем взять паузу и дождаться какой-то ясности в происходящем. Что касается вчерашнего разговора, то да, был обмен мнениями двух президентов о том, что происходит на выборах в Америке", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в каком контексте в разговоре Путина и Лукашенко обсуждались выборы в США.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Но действующий президент Дональд Трамп в среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://radiosputnik.ria.ru/20201105/tramp-1583133232.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201105/snv3-1583133682.html

белоруссия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, александр лукашенко, джо байден, белоруссия, сша, в мире