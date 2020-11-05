https://ria.ru/20201105/vybory-1583142886.html
Песков рассказал подробности телефонного разговора Путина и Лукашенко
Песков рассказал подробности телефонного разговора Путина и Лукашенко
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре обменялись мнениями о происходящих в США событиях, сообщил... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:10
2020-11-05T12:10
2020-11-05T12:10
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
александр лукашенко
джо байден
белоруссия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583123037_0:247:3071:1974_1400x0_80_0_0_fb081538f0d202012193f65a865e0e29.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре обменялись мнениями о происходящих в США событиях, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Телефонный разговор Путина и Лукашенко состоялся 4 ноября."Разумеется, сейчас подведение итогов выборов в США и ситуация, которая складывается, не дает возможности каким-то образом это комментировать, в данном случае, конечно, мы предпочитаем взять паузу и дождаться какой-то ясности в происходящем. Что касается вчерашнего разговора, то да, был обмен мнениями двух президентов о том, что происходит на выборах в Америке", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в каком контексте в разговоре Путина и Лукашенко обсуждались выборы в США.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Но действующий президент Дональд Трамп в среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
https://radiosputnik.ria.ru/20201105/tramp-1583133232.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201105/snv3-1583133682.html
белоруссия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583123037_61:292:2402:2048_1400x0_80_0_0_b0a53af0dd38f6b83471930c53946802.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, александр лукашенко, джо байден, белоруссия, сша, в мире