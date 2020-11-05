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В Кремле прокомментировали длительное подведение итогов выборов в США

В Кремле прокомментировали длительное подведение итогов выборов в США

Любая неопределенность при длительном подведении итогов выборов в США имеет потенциально негативные последствия для мировых дел и экономики, заявили... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T12:08

2020-11-05T12:08

2020-11-05T13:28

дональд трамп

джо байден

дмитрий песков

в мире

выборы президента сша — 2020

сша

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Любая неопределенность при длительном подведении итогов выборов в США имеет потенциально негативные последствия для мировых дел и экономики, заявили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Естественно, любая неопределенность в мощнейшей мировой экономике, в одной из крупнейших стран мира естественно имеет и потенциально может иметь негативные последствия для мировых дел, прежде всего, для мировой экономики. Насколько будет длительным этот период неясности, насколько будет сильным это влияние, мы с вами увидим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как ситуация с длительностью подведения итогов выборов президента США скажется на мировой экономике.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Но действующий президент Дональд Трамп в среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru. 2020-11-05T12:08 true PT2M51S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, в мире, видео, сша