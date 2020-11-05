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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/vybory-1583141978.html
В Кремле прокомментировали длительное подведение итогов выборов в США
В Кремле прокомментировали длительное подведение итогов выборов в США
Любая неопределенность при длительном подведении итогов выборов в США имеет потенциально негативные последствия для мировых дел и экономики, заявили... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:08
2020-11-05T13:28
дональд трамп
джо байден
дмитрий песков
в мире
выборы президента сша — 2020
сша
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Любая неопределенность при длительном подведении итогов выборов в США имеет потенциально негативные последствия для мировых дел и экономики, заявили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Естественно, любая неопределенность в мощнейшей мировой экономике, в одной из крупнейших стран мира естественно имеет и потенциально может иметь негативные последствия для мировых дел, прежде всего, для мировой экономики. Насколько будет длительным этот период неясности, насколько будет сильным это влияние, мы с вами увидим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как ситуация с длительностью подведения итогов выборов президента США скажется на мировой экономике.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Но действующий президент Дональд Трамп в среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
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РИА Новости
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РИА Новости
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Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет
Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru.
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РИА Новости
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дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, в мире, видео, сша
В Кремле прокомментировали длительное подведение итогов выборов в США
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Любая неопределенность при длительном подведении итогов выборов в США имеет потенциально негативные последствия для мировых дел и экономики, заявили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
2020-11-05T12:08
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В Кремле прокомментировали длительное подведение итогов выборов в США

12:08 05.11.2020 (обновлено: 13:28 05.11.2020)
 
© AP Photo / Charlie RiedelЖенщина голосует на выборах президента США в Канзасе
Женщина голосует на выборах президента США в Канзасе - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© AP Photo / Charlie Riedel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Любая неопределенность при длительном подведении итогов выборов в США имеет потенциально негативные последствия для мировых дел и экономики, заявили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Естественно, любая неопределенность в мощнейшей мировой экономике, в одной из крупнейших стран мира естественно имеет и потенциально может иметь негативные последствия для мировых дел, прежде всего, для мировой экономики. Насколько будет длительным этот период неясности, насколько будет сильным это влияние, мы с вами увидим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как ситуация с длительностью подведения итогов выборов президента США скажется на мировой экономике.
Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Но действующий президент Дональд Трамп в среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденДмитрий ПесковВ миреСША
 
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