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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/vybory-1583136258.html
"Проиграла демократия". В Совфеде оценили итоги выборов в США
"Проиграла демократия". В Совфеде оценили итоги выборов в США
В американской президентской гонке уже есть один проигравший – сама процедура и демократия, США могли бы не признать итоги выборов, подобных своим, если бы они... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T11:45
2020-11-05T11:51
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
константин косачев
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. В американской президентской гонке уже есть один проигравший – сама процедура и демократия, США могли бы не признать итоги выборов, подобных своим, если бы они прошли в других странах, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Во вторник в США прошли выборы президента страны, на пост главы Белого дома претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков."Похоже, в президентской гонке уже есть один проигравший – сама процедура, и в конечном итоге – демократия", - написал Косачев в Facebook. По словам сенатора, скандалы, странные смены лидеров в отдельных штатах, сообщения о пропаже и вбросе бюллетеней, позиция СМИ и прочие неприглядные эпизоды нынешней кампании "выставили электоральный процесс не в самом лучшем свете".Сенатор также отметил, что "гонка пенсионеров" в США из категории "оба хуже" пока так и не выявила победителя, как не обнаружила и какого-то внешнего вмешательства – "похоже, сослаться на очередных "12 блогеров" или "9 хакеров" не получится".Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) официально заявило, что у них "нет доказательств того, что какой-либо иностранный противник был способен помешать американцам голосовать либо изменить результаты голосования", напомнил политик.Косачев подчеркнул, что выборы подтвердили глубокий раскол в обществе США. "Учитывая рекордную явку, более 100 миллионов человек – тем более в условиях пандемии – можно сделать вывод, что раскол этот касается не только элит и политиков, но практически каждого взрослого американца, и с выборами все только начинается, а не заканчивается" - написал он.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20201103/skandaly-1581917965.html
https://ria.ru/20201105/vybory-1583114778.html
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дональд трамп, константин косачев, джо байден, сша, в мире

"Проиграла демократия". В Совфеде оценили итоги выборов в США

11:45 05.11.2020 (обновлено: 11:51 05.11.2020)
 
© AP Photo / Eugene HoshikoРепортаж о выборах в США
Репортаж о выборах в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. В американской президентской гонке уже есть один проигравший – сама процедура и демократия, США могли бы не признать итоги выборов, подобных своим, если бы они прошли в других странах, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Во вторник в США прошли выборы президента страны, на пост главы Белого дома претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.
"Похоже, в президентской гонке уже есть один проигравший – сама процедура, и в конечном итоге – демократия", - написал Косачев в Facebook. По словам сенатора, скандалы, странные смены лидеров в отдельных штатах, сообщения о пропаже и вбросе бюллетеней, позиция СМИ и прочие неприглядные эпизоды нынешней кампании "выставили электоральный процесс не в самом лучшем свете".

"Во всяком случае, сами американцы весьма жестко прошлись бы по подобным эпизодам, случись они в других странах, вплоть до непризнания итогов".

Константин Косачев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Константин Косачев
Член Совфеда РФ
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Сенатор также отметил, что "гонка пенсионеров" в США из категории "оба хуже" пока так и не выявила победителя, как не обнаружила и какого-то внешнего вмешательства – "похоже, сослаться на очередных "12 блогеров" или "9 хакеров" не получится".
Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) официально заявило, что у них "нет доказательств того, что какой-либо иностранный противник был способен помешать американцам голосовать либо изменить результаты голосования", напомнил политик.
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Косачев подчеркнул, что выборы подтвердили глубокий раскол в обществе США. "Учитывая рекордную явку, более 100 миллионов человек – тем более в условиях пандемии – можно сделать вывод, что раскол этот касается не только элит и политиков, но практически каждого взрослого американца, и с выборами все только начинается, а не заканчивается" - написал он.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>
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Выборы президента США — 2020Дональд ТрампКонстантин КосачевДжо БайденСШАВ мире
 
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