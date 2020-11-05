https://ria.ru/20201105/vybory-1583136258.html

"Проиграла демократия". В Совфеде оценили итоги выборов в США

"Проиграла демократия". В Совфеде оценили итоги выборов в США

В американской президентской гонке уже есть один проигравший – сама процедура и демократия, США могли бы не признать итоги выборов, подобных своим, если бы они... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T11:45

2020-11-05T11:45

2020-11-05T11:51

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

константин косачев

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. В американской президентской гонке уже есть один проигравший – сама процедура и демократия, США могли бы не признать итоги выборов, подобных своим, если бы они прошли в других странах, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Во вторник в США прошли выборы президента страны, на пост главы Белого дома претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков."Похоже, в президентской гонке уже есть один проигравший – сама процедура, и в конечном итоге – демократия", - написал Косачев в Facebook. По словам сенатора, скандалы, странные смены лидеров в отдельных штатах, сообщения о пропаже и вбросе бюллетеней, позиция СМИ и прочие неприглядные эпизоды нынешней кампании "выставили электоральный процесс не в самом лучшем свете".Сенатор также отметил, что "гонка пенсионеров" в США из категории "оба хуже" пока так и не выявила победителя, как не обнаружила и какого-то внешнего вмешательства – "похоже, сослаться на очередных "12 блогеров" или "9 хакеров" не получится".Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) официально заявило, что у них "нет доказательств того, что какой-либо иностранный противник был способен помешать американцам голосовать либо изменить результаты голосования", напомнил политик.Косачев подчеркнул, что выборы подтвердили глубокий раскол в обществе США. "Учитывая рекордную явку, более 100 миллионов человек – тем более в условиях пандемии – можно сделать вывод, что раскол этот касается не только элит и политиков, но практически каждого взрослого американца, и с выборами все только начинается, а не заканчивается" - написал он.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20201103/skandaly-1581917965.html

https://ria.ru/20201105/vybory-1583114778.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, константин косачев, джо байден, сша, в мире