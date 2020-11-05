Украина намерена развивать стратегическое партнерство с США после выборов
11:39 05.11.2020 (обновлено: 11:59 05.11.2020)
© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Украина намерена развивать стратегическое партнерство с США независимо от результатов выборов в этой стране, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на брифинге в четверг.
Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков
"Какой бы выбор ни сделал американский народ, мы будем успешно развивать и дальше стратегическое партнерство между США и Украиной", - заявил Кулеба.
По его словам, поддержка Украины в США базируется не на персоналиях, а на системной поддержке, которую страна получает от двух основных партий.
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