https://ria.ru/20201105/vybory-1583135042.html

Украина намерена развивать стратегическое партнерство с США после выборов

Украина намерена развивать стратегическое партнерство с США после выборов

Украина намерена развивать стратегическое партнерство с США независимо от результатов выборов в этой стране, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T11:39

2020-11-05T11:39

2020-11-05T11:59

дмитрий кулеба

дональд трамп

джо байден

выборы президента сша — 2020

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155980/09/1559800933_0:0:2964:1667_1400x0_80_0_0_885658f412eccfc97858fc7ddc122922.jpg

КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Украина намерена развивать стратегическое партнерство с США независимо от результатов выборов в этой стране, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на брифинге в четверг.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиковПо его словам, поддержка Украины в США базируется не на персоналиях, а на системной поддержке, которую страна получает от двух основных партий.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

сша

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий кулеба, дональд трамп, джо байден, сша, украина, в мире