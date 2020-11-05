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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/vybory-1583135042.html
Украина намерена развивать стратегическое партнерство с США после выборов
Украина намерена развивать стратегическое партнерство с США после выборов
Украина намерена развивать стратегическое партнерство с США независимо от результатов выборов в этой стране, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T11:39
2020-11-05T11:59
дмитрий кулеба
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2020
сша
украина
в мире
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КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Украина намерена развивать стратегическое партнерство с США независимо от результатов выборов в этой стране, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на брифинге в четверг.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиковПо его словам, поддержка Украины в США базируется не на персоналиях, а на системной поддержке, которую страна получает от двух основных партий.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
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дмитрий кулеба, дональд трамп, джо байден, сша, украина, в мире

Украина намерена развивать стратегическое партнерство с США после выборов

11:39 05.11.2020 (обновлено: 11:59 05.11.2020)
 
© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Украина намерена развивать стратегическое партнерство с США независимо от результатов выборов в этой стране, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на брифинге в четверг.
Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков
"Какой бы выбор ни сделал американский народ, мы будем успешно развивать и дальше стратегическое партнерство между США и Украиной", - заявил Кулеба.
По его словам, поддержка Украины в США базируется не на персоналиях, а на системной поддержке, которую страна получает от двух основных партий.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Дмитрий КулебаДональд ТрампДжо БайденСШАУкраинаВ мире
 
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