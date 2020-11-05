Во Франции назвали голосование на выборах в США историческим
© REUTERS / Mike SegarСторонник кандидата в президенты США Джо Байдена в Уилмингтоне в день выборов президента США
ПАРИЖ, 5 ноя - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал историческим голосование на выборах президента США, отметив уровень напряжения и очень высокий уровень участия.
"Немного рано говорить о результатах. Это историческое голосование, во-первых, из-за напряжения, которое мы все можем отметить, во-вторых, из-за уровня участия", - сказал Ле Дриан в эфире радиостанции Europe 1.
Около 70% избирателей приняли участие в выборах в США, отметил он. "Избранный президент будет иметь наибольшее число голосов в истории США, это очень существенная деталь", - подчеркнул министр.
Глава французского МИД не думает, что ситуация на выборах повлечет кризис в стране. "Американские институты солидны, в прошлом уже было напряжение в связи с результатами. И работа институтов позволила урегулировать эти сложности", - продолжил он.
Министр выразил надежду, что "США вскоре будут иметь президента, признанного всеми, и прежде всего, американским народом". "Мы не будем принимать позицию в поддержку одного или другого. Выбор должны сделать американцы. А потом мы должны будем работать с избранным президентом, новым правительством", - подчеркнул Ле Дриан.
Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Но действующий президент Дональд Трамп в среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов.