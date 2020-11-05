https://ria.ru/20201105/vybory-1583133090.html

Во Франции назвали голосование на выборах в США историческим

Во Франции назвали голосование на выборах в США историческим

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал историческим голосование на выборах президента США, отметив уровень напряжения и очень высокий уровень участия. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T11:27

2020-11-05T11:27

2020-11-05T11:27

выборы президента сша — 2020

жан-ив ле дриан

дональд трамп

мид франции‎

джо байден

сша

в мире

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ПАРИЖ, 5 ноя - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал историческим голосование на выборах президента США, отметив уровень напряжения и очень высокий уровень участия.Около 70% избирателей приняли участие в выборах в США, отметил он. "Избранный президент будет иметь наибольшее число голосов в истории США, это очень существенная деталь", - подчеркнул министр.Глава французского МИД не думает, что ситуация на выборах повлечет кризис в стране. "Американские институты солидны, в прошлом уже было напряжение в связи с результатами. И работа институтов позволила урегулировать эти сложности", - продолжил он.Министр выразил надежду, что "США вскоре будут иметь президента, признанного всеми, и прежде всего, американским народом". "Мы не будем принимать позицию в поддержку одного или другого. Выбор должны сделать американцы. А потом мы должны будем работать с избранным президентом, новым правительством", - подчеркнул Ле Дриан.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Но действующий президент Дональд Трамп в среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов.

https://ria.ru/20201103/vybory-1582782461.html

https://ria.ru/20201103/vybory-1582700948.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жан-ив ле дриан, дональд трамп, мид франции‎, джо байден, сша, в мире