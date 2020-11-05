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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/vybory-1583117349.html
Экс-сенатор рассказал, что определило предпочтения избирателей в США
Экс-сенатор рассказал, что определило предпочтения избирателей в США
Проблемы, связанные с карантином, и насилие на улицах американских городов были одними из факторов, определяющих голоса избирателей на выборах президента США,... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T09:48
2020-11-05T09:48
выборы президента сша — 2020
ричард блэк
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Проблемы, связанные с карантином, и насилие на улицах американских городов были одними из факторов, определяющих голоса избирателей на выборах президента США, заявил РИА Новости бывший сенатор штата Виргиния Ричард Блэк.На вопрос о проблемах, которые определили распределение голосов избирателей, Блэк ответил, что прежде всего это изоляция, которая сокрушила некогда процветающую экономику.По его словам, "демократы начали расовую войну" после начала карантина. Бывший сенатор полагает, что закон и порядок также были очень важны для избирателей.Блэк предположил, что кому-то из избирателей просто не нравился стиль ведения политики Трампа, ведь он "очень агрессивен со своими врагами"."Существует много людей, которым угрожает насилие на улице, и это было проблемой... Я думаю, что существовало общее чувство страха из-за насилия на улицах. Было много молодых женщин, которые впервые покупали оружие, чтобы защитить себя ", - сказал Блэк.Бывший сенатор также заявил, что кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден "навредил себе" в штате Пенсильвания, когда заявил, что прекратит использование ископаемых видов топлива, однако их производство очень важно для штата.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20201105/ssha-1583103550.html
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ричард блэк, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Экс-сенатор рассказал, что определило предпочтения избирателей в США

09:48 05.11.2020
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкЛюди с плакатами у Белого дома в Вашингтоне в день президентских выборов в США
Люди с плакатами у Белого дома в Вашингтоне в день президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Юки Ивамура
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Проблемы, связанные с карантином, и насилие на улицах американских городов были одними из факторов, определяющих голоса избирателей на выборах президента США, заявил РИА Новости бывший сенатор штата Виргиния Ричард Блэк.
На вопрос о проблемах, которые определили распределение голосов избирателей, Блэк ответил, что прежде всего это изоляция, которая сокрушила некогда процветающую экономику.
"Это было главным, потому что президент (Дональд) Трамп достиг самого низкого уровня безработицы среди темнокожих в истории, самого низкого уровня безработицы среди латиноамериканцев и чрезвычайно низкого уровня безработицы среди белого населения", - отметил Блэк.
По его словам, "демократы начали расовую войну" после начала карантина. Бывший сенатор полагает, что закон и порядок также были очень важны для избирателей.
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
Вчера, 07:31Выборы президента США — 2020
Иски и подсчет голосов: что происходит с выборами в США
Блэк предположил, что кому-то из избирателей просто не нравился стиль ведения политики Трампа, ведь он "очень агрессивен со своими врагами".
"Существует много людей, которым угрожает насилие на улице, и это было проблемой... Я думаю, что существовало общее чувство страха из-за насилия на улицах. Было много молодых женщин, которые впервые покупали оружие, чтобы защитить себя ", - сказал Блэк.
Бывший сенатор также заявил, что кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден "навредил себе" в штате Пенсильвания, когда заявил, что прекратит использование ископаемых видов топлива, однако их производство очень важно для штата.
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Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>
 
Выборы президента США — 2020Ричард БлэкДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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