https://ria.ru/20201105/vybory-1583117349.html

Экс-сенатор рассказал, что определило предпочтения избирателей в США

Экс-сенатор рассказал, что определило предпочтения избирателей в США

Проблемы, связанные с карантином, и насилие на улицах американских городов были одними из факторов, определяющих голоса избирателей на выборах президента США,... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T09:48

2020-11-05T09:48

2020-11-05T09:48

выборы президента сша — 2020

ричард блэк

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Проблемы, связанные с карантином, и насилие на улицах американских городов были одними из факторов, определяющих голоса избирателей на выборах президента США, заявил РИА Новости бывший сенатор штата Виргиния Ричард Блэк.На вопрос о проблемах, которые определили распределение голосов избирателей, Блэк ответил, что прежде всего это изоляция, которая сокрушила некогда процветающую экономику.По его словам, "демократы начали расовую войну" после начала карантина. Бывший сенатор полагает, что закон и порядок также были очень важны для избирателей.Блэк предположил, что кому-то из избирателей просто не нравился стиль ведения политики Трампа, ведь он "очень агрессивен со своими врагами"."Существует много людей, которым угрожает насилие на улице, и это было проблемой... Я думаю, что существовало общее чувство страха из-за насилия на улицах. Было много молодых женщин, которые впервые покупали оружие, чтобы защитить себя ", - сказал Блэк.Бывший сенатор также заявил, что кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден "навредил себе" в штате Пенсильвания, когда заявил, что прекратит использование ископаемых видов топлива, однако их производство очень важно для штата.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20201105/ssha-1583103550.html

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ричард блэк, дональд трамп, джо байден, сша, в мире