https://ria.ru/20201105/vybory-1583115743.html

Экс-сенатор рассказал о цензуре во время президентской кампании в США

Экс-сенатор рассказал о цензуре во время президентской кампании в США

Кампания по выборам президента США в 2020 году была отмечена огромным количеством цензуры со стороны социальных сетей, в то время как СМИ держали людей в... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T09:38

2020-11-05T09:38

2020-11-05T09:38

выборы президента сша — 2020

хантер байден

ричард блэк

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Кампания по выборам президента США в 2020 году была отмечена огромным количеством цензуры со стороны социальных сетей, в то время как СМИ держали людей в неведении о скандале вокруг сына кандидата от демократов Хантера Байдена, сообщил РИА Новости бывший сенатор штата Виргиния Ричард Блэк."В Twitter, Facebook и YouTube широко применялась цензура. А с Хантером Байденом был связан грандиозный скандал. Он отправился на Украину и был членом совета директоров крупной газодобывающей компании Burisma. У нее очень плохая репутация по части соблюдения законодательства на Украине", - заявил экс-сенатор.Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники Трампа подозревают, что Байден-младший использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает. Демократы назвали публикацию кампанией Кремля."Украинцы уволили прокурора, что защитило компанию, и, конечно, сына вице-президента Байдена от расследования. Значит, вся эта информация в СМИ оказалась заблокирована. Они не давали людям понять, что происходит. Поэтому люди мало что знали о Байдене. А СМИ просто держали всех в неведении, чтобы никто не мог дать оценку этому кандидату", - добавил Блек.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20201103/skandaly-1581917965.html

https://ria.ru/20201029/propaganda-1582092795.html

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хантер байден, ричард блэк, джо байден, сша, в мире