https://ria.ru/20201105/vybory-1583114778.html

"У США богатая история фальсификации". Экс-сенатор оценил итоги выборов

"У США богатая история фальсификации". Экс-сенатор оценил итоги выборов

Десятки судебных исков, вероятно, будут поданы в США в связи с результатами президентских выборов, и, скорее всего, дела будут рассматриваться в Верховном суде, РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T09:33

2020-11-05T09:33

2020-11-05T09:36

выборы президента сша — 2020

ричард блэк

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Десятки судебных исков, вероятно, будут поданы в США в связи с результатами президентских выборов, и, скорее всего, дела будут рассматриваться в Верховном суде, заявил РИА Новости бывший сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк.Блэк отметил, что Трамп, как я вся Республиканская партия, были "глубоко обеспокоены голосованием по почте". "Они знали, что это может привести к массовому мошенничеству. И я думаю, так и есть. И я не уверен, что Верховный суд сможет исправить проблему на этом этапе... Боюсь, что может быть уже слишком поздно, чтобы это исправить", - заявил бывший сенатор."Я думаю, что Трамп в действительности выиграл выборы, но, поскольку демократы ввели очень необычные правила о голосовании по почте из-за ситуации с COVID, произошло так, что существует очень мало внутреннего контроля над тем, кто голосует, кто подает голоса, кто подсчитывает бюллетени", - добавил он, комментируя предварительные результаты голосования.По мнению Блэка, сейчас во многих штатах ситуация начинается с хорошего отрыва со стороны Трампа, но когда дело доходит до бюллетеней, отправленных по почте, голосов становится достаточно, чтобы его соперник, кандидат от Демократической партии Джо Байден, одержал там победу.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20201105/ssha-1583103550.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ричард блэк, дональд трамп, джо байден, сша, в мире