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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/vybory-1583114778.html
"У США богатая история фальсификации". Экс-сенатор оценил итоги выборов
"У США богатая история фальсификации". Экс-сенатор оценил итоги выборов
Десятки судебных исков, вероятно, будут поданы в США в связи с результатами президентских выборов, и, скорее всего, дела будут рассматриваться в Верховном суде, РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T09:33
2020-11-05T09:36
выборы президента сша — 2020
ричард блэк
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Десятки судебных исков, вероятно, будут поданы в США в связи с результатами президентских выборов, и, скорее всего, дела будут рассматриваться в Верховном суде, заявил РИА Новости бывший сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк.Блэк отметил, что Трамп, как я вся Республиканская партия, были "глубоко обеспокоены голосованием по почте". "Они знали, что это может привести к массовому мошенничеству. И я думаю, так и есть. И я не уверен, что Верховный суд сможет исправить проблему на этом этапе... Боюсь, что может быть уже слишком поздно, чтобы это исправить", - заявил бывший сенатор."Я думаю, что Трамп в действительности выиграл выборы, но, поскольку демократы ввели очень необычные правила о голосовании по почте из-за ситуации с COVID, произошло так, что существует очень мало внутреннего контроля над тем, кто голосует, кто подает голоса, кто подсчитывает бюллетени", - добавил он, комментируя предварительные результаты голосования.По мнению Блэка, сейчас во многих штатах ситуация начинается с хорошего отрыва со стороны Трампа, но когда дело доходит до бюллетеней, отправленных по почте, голосов становится достаточно, чтобы его соперник, кандидат от Демократической партии Джо Байден, одержал там победу.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20201105/ssha-1583103550.html
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ричард блэк, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

"У США богатая история фальсификации". Экс-сенатор оценил итоги выборов

09:33 05.11.2020 (обновлено: 09:36 05.11.2020)
 
© REUTERS / Nick Oxford/File PhotoДосрочное голосование в Талсе, штат Оклахома, США. 30 октября 2020 года
Досрочное голосование в Талсе, штат Оклахома, США. 30 октября 2020 года - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© REUTERS / Nick Oxford/File Photo
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Десятки судебных исков, вероятно, будут поданы в США в связи с результатами президентских выборов, и, скорее всего, дела будут рассматриваться в Верховном суде, заявил РИА Новости бывший сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк.
"Будут десятки исков", - заявил Блэк. "Я уверен, что это дойдет до Верховного суда, но я не знаю, насколько Верховный суд сможет помочь президенту (Дональду) Трампу", - добавил он.
Блэк отметил, что Трамп, как я вся Республиканская партия, были "глубоко обеспокоены голосованием по почте". "Они знали, что это может привести к массовому мошенничеству. И я думаю, так и есть. И я не уверен, что Верховный суд сможет исправить проблему на этом этапе... Боюсь, что может быть уже слишком поздно, чтобы это исправить", - заявил бывший сенатор.
"Я думаю, что Трамп в действительности выиграл выборы, но, поскольку демократы ввели очень необычные правила о голосовании по почте из-за ситуации с COVID, произошло так, что существует очень мало внутреннего контроля над тем, кто голосует, кто подает голоса, кто подсчитывает бюллетени", - добавил он, комментируя предварительные результаты голосования.
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
07:31Выборы президента США — 2020
Иски и подсчет голосов: что происходит с выборами в США
По мнению Блэка, сейчас во многих штатах ситуация начинается с хорошего отрыва со стороны Трампа, но когда дело доходит до бюллетеней, отправленных по почте, голосов становится достаточно, чтобы его соперник, кандидат от Демократической партии Джо Байден, одержал там победу.
"У США есть богатая история фальсификации результатов голосования.... Так что для нас это не ново.... Фальсификация стала более массовой, чем когда-либо прежде", - отметил он.
Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>
 
Выборы президента США — 2020Ричард БлэкДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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