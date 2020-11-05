https://ria.ru/20201105/vybory-1583113020.html

Источник в МИД России прокомментировал ситуацию в США после выборов

Источник в МИД России прокомментировал ситуацию в США после выборов

Москва надеется, что, несмотря на сохраняющуюся неопределённость в США после выборов президента, властные структуры в стране, такие как Пентагон, госдепартамент РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T09:23

2020-11-05T09:23

2020-11-05T09:33

дональд трамп

министерство обороны сша

выборы президента сша — 2020

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Москва надеется, что, несмотря на сохраняющуюся неопределённость в США после выборов президента, властные структуры в стране, такие как Пентагон, госдепартамент и другие, продолжат работу без сбоев, заявил РИА Новости источник в российском МИД.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, министерство обороны сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире