https://ria.ru/20201105/vybory-1583107063.html

Эксперт рассказала, как итог выборов в США повлияет на мировую экономику

Эксперт рассказала, как итог выборов в США повлияет на мировую экономику

Стабильность и оживление мировой экономики сейчас критически важно для экономики России независимо от того, кто победит на президентских выборах в США — Дональд РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T08:09

2020-11-05T08:09

2020-11-05T11:37

выборы президента сша — 2020

артем валиев

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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НОВОСИБИРСК, 5 ноя — РИА Новости. Стабильность и оживление мировой экономики сейчас критически важно для экономики России независимо от того, кто победит на президентских выборах в США — Дональд Трамп или Джо Байден, считает старший научный сотрудник Института экономики и организации промпроизводства Сибирского отделения РАН, кандидат экономических наук, доцент Новосибирского госуниверситета Ольга Валиева.При этом эксперт отметила, что Байден известен как последовательный политик, не склонный к выстраиванию конфликтов и совершению резких движений на мировом политическом рынке. По ее мнению, сейчас это именно то, что нужно всем странам на фоне пандемии и ее экономических и социальных последствий."Для нас, как и для всех, важна стабильность и оживление, а не торговые войны. Курс рубля в последние две недели подвержен волатильности за счет политических факторов, из-за условий неопределенности политического рынка, который ввергает в шок фондовые и финансовые рынки, а дальше спираль раскручивается и давит на все остальное. Рубль зависим от мировых ставок и цен, отсюда такие непредсказуемые колебания. Стабилизируются рынки, стабилизируется и рубль. Конечно, при условии отсутствия раскручивания политической и экономической спирали дальше", — сказала Валиева.Она отметила, что выбор американцев, каким бы он ни был, — это их выбор. "Мы же понимаем, что гораздо важнее собственные усилия по поддержанию и развитию национальной экономики", — добавила эксперт.Президентские выборы прошли в США 3 ноября, но победитель до сих пор неизвестен. Пока лидирует Джо Байден, которому для окончательной победы осталось получить голоса шести выборщиков. Однако в некоторых штатах результаты еще не объявлены. Трамп заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его штаб намерен требовать пересчета голосов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артем валиев, дональд трамп, джо байден, сша, в мире