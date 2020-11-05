Эксперт рассказала, как итог выборов в США повлияет на мировую экономику
"Уже вчера пошли в рост акции мировых технологических гигантов и сам фондовый рынок как свидетельство того, что политический кризис в США сводится к минимуму. Независимо от того, кто станет следующим президентом США, для нас важна мировая энергетическая конъюнктура", — сказала она РИА Новости.
Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.
Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.
Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.
Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.
Исход президентских выборов в США свелся к полудюжине штатов. Оба кандидата сохраняют реальные шансы на избрание.
Исход президентских выборов в США свелся к полудюжине штатов. Оба кандидата сохраняют реальные шансы на избрание.
Кандидат демократов Джо Байден заявил, что уверен в победе.
Кандидат демократов Джо Байден заявил, что уверен в победе.
Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.
Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.
Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.
Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.
Трамп считает результаты голосования "большой победой".
Трамп считает результаты голосования "большой победой".
Результаты выборов, по словам Байдена, могут быть неизвестны до утра среды или даже позднее. Он также заявил, что ни ему, ни Трампу не пристало объявлять себя победителем.
Результаты выборов, по словам Байдена, могут быть неизвестны до утра среды или даже позднее. Он также заявил, что ни ему, ни Трампу не пристало объявлять себя победителем.
Трамп, чьи шансы на победу четыре года назад оценивали крайне невысоко большинство социологов, уже доказал, что его нельзя списывать со счетов.
Трамп, чьи шансы на победу четыре года назад оценивали крайне невысоко большинство социологов, уже доказал, что его нельзя списывать со счетов.
Несмотря на то что опросы общественного мнения показывают, что Байден лидирует, электоральная база Трампа очень прочная.
Несмотря на то что опросы общественного мнения показывают, что Байден лидирует, электоральная база Трампа очень прочная.
Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.
Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.
Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.
Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.
Исход президентских выборов в США свелся к полудюжине штатов. Оба кандидата сохраняют реальные шансы на избрание.
Кандидат демократов Джо Байден заявил, что уверен в победе.
Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.
Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.
Трамп считает результаты голосования "большой победой".
Результаты выборов, по словам Байдена, могут быть неизвестны до утра среды или даже позднее. Он также заявил, что ни ему, ни Трампу не пристало объявлять себя победителем.
Трамп, чьи шансы на победу четыре года назад оценивали крайне невысоко большинство социологов, уже доказал, что его нельзя списывать со счетов.
Несмотря на то что опросы общественного мнения показывают, что Байден лидирует, электоральная база Трампа очень прочная.
Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.