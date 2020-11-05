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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/vybory-1583107063.html
Эксперт рассказала, как итог выборов в США повлияет на мировую экономику
Эксперт рассказала, как итог выборов в США повлияет на мировую экономику
Стабильность и оживление мировой экономики сейчас критически важно для экономики России независимо от того, кто победит на президентских выборах в США — Дональд РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T08:09
2020-11-05T11:37
выборы президента сша — 2020
артем валиев
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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НОВОСИБИРСК, 5 ноя — РИА Новости. Стабильность и оживление мировой экономики сейчас критически важно для экономики России независимо от того, кто победит на президентских выборах в США — Дональд Трамп или Джо Байден, считает старший научный сотрудник Института экономики и организации промпроизводства Сибирского отделения РАН, кандидат экономических наук, доцент Новосибирского госуниверситета Ольга Валиева.При этом эксперт отметила, что Байден известен как последовательный политик, не склонный к выстраиванию конфликтов и совершению резких движений на мировом политическом рынке. По ее мнению, сейчас это именно то, что нужно всем странам на фоне пандемии и ее экономических и социальных последствий."Для нас, как и для всех, важна стабильность и оживление, а не торговые войны. Курс рубля в последние две недели подвержен волатильности за счет политических факторов, из-за условий неопределенности политического рынка, который ввергает в шок фондовые и финансовые рынки, а дальше спираль раскручивается и давит на все остальное. Рубль зависим от мировых ставок и цен, отсюда такие непредсказуемые колебания. Стабилизируются рынки, стабилизируется и рубль. Конечно, при условии отсутствия раскручивания политической и экономической спирали дальше", — сказала Валиева.Она отметила, что выбор американцев, каким бы он ни был, — это их выбор. "Мы же понимаем, что гораздо важнее собственные усилия по поддержанию и развитию национальной экономики", — добавила эксперт.Президентские выборы прошли в США 3 ноября, но победитель до сих пор неизвестен. Пока лидирует Джо Байден, которому для окончательной победы осталось получить голоса шести выборщиков. Однако в некоторых штатах результаты еще не объявлены. Трамп заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его штаб намерен требовать пересчета голосов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201105/isk-1583101874.html
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артем валиев, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Эксперт рассказала, как итог выборов в США повлияет на мировую экономику

08:09 05.11.2020 (обновлено: 11:37 05.11.2020)
 
© REUTERS / Carlos Barria Предвыборное мероприятие президента США Дональда Трампа
Предвыборное мероприятие президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria
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НОВОСИБИРСК, 5 ноя — РИА Новости. Стабильность и оживление мировой экономики сейчас критически важно для экономики России независимо от того, кто победит на президентских выборах в США — Дональд Трамп или Джо Байден, считает старший научный сотрудник Института экономики и организации промпроизводства Сибирского отделения РАН, кандидат экономических наук, доцент Новосибирского госуниверситета Ольга Валиева.

"Уже вчера пошли в рост акции мировых технологических гигантов и сам фондовый рынок как свидетельство того, что политический кризис в США сводится к минимуму. Независимо от того, кто станет следующим президентом США, для нас важна мировая энергетическая конъюнктура", — сказала она РИА Новости.

Как проходят выборы в США
© REUTERS / Marco Bello

Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.

Сторонники Дональда Трампа во время президентских выборов в Майами, США
1 из 12

Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.

© REUTERS / Marco Bello
© REUTERS / Daniel Acker

Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.

Избирательный участок, расположенный в прачечной в Чикаго, где проходят выборы президента США
2 из 12

Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.

© REUTERS / Daniel Acker
© REUTERS / Hannah McKay

Исход президентских выборов в США свелся к полудюжине штатов. Оба кандидата сохраняют реальные шансы на избрание.

Экран с предварительными результатами голосования на президентских выборах в США
3 из 12

Исход президентских выборов в США свелся к полудюжине штатов. Оба кандидата сохраняют реальные шансы на избрание.

© REUTERS / Hannah McKay
© AP Photo / David Goldman

Кандидат демократов Джо Байден заявил, что уверен в победе.

Сторонница кандидата в президенты США Джо Байдена наблюдает за результатами голосования
4 из 12

Кандидат демократов Джо Байден заявил, что уверен в победе.

© AP Photo / David Goldman
© REUTERS / Brendan McDermid

Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.

Люди наблюдают за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
5 из 12

Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.

© REUTERS / Brendan McDermid
© AP Photo / Matt York

Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.

Сторонник Дональда Трампа с флагом США в Аризоне
6 из 12

Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.

© AP Photo / Matt York
© AP Photo / John Locher

Трамп считает результаты голосования "большой победой".

Сторонники Дональда Трампа во время президентских выборов в Лас-Вегасе, США
7 из 12

Трамп считает результаты голосования "большой победой".

© AP Photo / John Locher
© REUTERS / Nick OxfordСторонники Дональда Трампа после окончания голосования на президентских выборах в Оклахоме, США
Сторонники Дональда Трампа после окончания голосования на президентских выборах в Оклахоме, США
8 из 12
Сторонники Дональда Трампа после окончания голосования на президентских выборах в Оклахоме, США
© REUTERS / Nick Oxford
© REUTERS / Brian Snyde

Результаты выборов, по словам Байдена, могут быть неизвестны до утра среды или даже позднее. Он также заявил, что ни ему, ни Трампу не пристало объявлять себя победителем.

Кандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне
9 из 12

Результаты выборов, по словам Байдена, могут быть неизвестны до утра среды или даже позднее. Он также заявил, что ни ему, ни Трампу не пристало объявлять себя победителем.

© REUTERS / Brian Snyde
© REUTERS / Tom Brenner

Трамп, чьи шансы на победу четыре года назад оценивали крайне невысоко большинство социологов, уже доказал, что его нельзя списывать со счетов.

Президент США Дональд Трамп во время посещения своего избирательного штаба в Арлингтоне
10 из 12

Трамп, чьи шансы на победу четыре года назад оценивали крайне невысоко большинство социологов, уже доказал, что его нельзя списывать со счетов.

© REUTERS / Tom Brenner
© REUTERS / Bing Guan

Несмотря на то что опросы общественного мнения показывают, что Байден лидирует, электоральная база Трампа очень прочная.

Пустые коробки от бюллетеней с избирательных участков в Милуоки, штат Висконсин
11 из 12

Несмотря на то что опросы общественного мнения показывают, что Байден лидирует, электоральная база Трампа очень прочная.

© REUTERS / Bing Guan
© AP Photo / Paula Bronstein

Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.

Выемка бюллетеней из урны для голосования на избирательном участке в Портленде
12 из 12

Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.

© AP Photo / Paula Bronstein
1 из 12

Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.

© REUTERS / Marco Bello
2 из 12

Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.

© REUTERS / Daniel Acker
3 из 12

Исход президентских выборов в США свелся к полудюжине штатов. Оба кандидата сохраняют реальные шансы на избрание.

© REUTERS / Hannah McKay
4 из 12

Кандидат демократов Джо Байден заявил, что уверен в победе.

© AP Photo / David Goldman
5 из 12

Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.

© REUTERS / Brendan McDermid
6 из 12

Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.

© AP Photo / Matt York
7 из 12

Трамп считает результаты голосования "большой победой".

© AP Photo / John Locher
8 из 12
Сторонники Дональда Трампа после окончания голосования на президентских выборах в Оклахоме, США
© REUTERS / Nick Oxford
9 из 12

Результаты выборов, по словам Байдена, могут быть неизвестны до утра среды или даже позднее. Он также заявил, что ни ему, ни Трампу не пристало объявлять себя победителем.

© REUTERS / Brian Snyde
10 из 12

Трамп, чьи шансы на победу четыре года назад оценивали крайне невысоко большинство социологов, уже доказал, что его нельзя списывать со счетов.

© REUTERS / Tom Brenner
11 из 12

Несмотря на то что опросы общественного мнения показывают, что Байден лидирует, электоральная база Трампа очень прочная.

© REUTERS / Bing Guan
12 из 12

Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.

© AP Photo / Paula Bronstein
При этом эксперт отметила, что Байден известен как последовательный политик, не склонный к выстраиванию конфликтов и совершению резких движений на мировом политическом рынке. По ее мнению, сейчас это именно то, что нужно всем странам на фоне пандемии и ее экономических и социальных последствий.
"Для нас, как и для всех, важна стабильность и оживление, а не торговые войны. Курс рубля в последние две недели подвержен волатильности за счет политических факторов, из-за условий неопределенности политического рынка, который ввергает в шок фондовые и финансовые рынки, а дальше спираль раскручивается и давит на все остальное. Рубль зависим от мировых ставок и цен, отсюда такие непредсказуемые колебания. Стабилизируются рынки, стабилизируется и рубль. Конечно, при условии отсутствия раскручивания политической и экономической спирали дальше", — сказала Валиева.
Президент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
Вчера, 06:39Выборы президента США — 2020
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Она отметила, что выбор американцев, каким бы он ни был, — это их выбор. "Мы же понимаем, что гораздо важнее собственные усилия по поддержанию и развитию национальной экономики", — добавила эксперт.
Президентские выборы прошли в США 3 ноября, но победитель до сих пор неизвестен. Пока лидирует Джо Байден, которому для окончательной победы осталось получить голоса шести выборщиков. Однако в некоторых штатах результаты еще не объявлены. Трамп заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его штаб намерен требовать пересчета голосов.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Артем ВалиевДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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