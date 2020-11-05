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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/vybory-1583105235.html
"Самые непредсказуемые". Зарубежные СМИ прокомментировали выборы в США
"Самые непредсказуемые". Зарубежные СМИ прокомментировали выборы в США
Ход и итоги выборов президента в США, которые прошли во вторник, остаются главной темой СМИ во всем мире. Окончательные результаты голосования пока не... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T07:49
2020-11-05T08:21
выборы президента сша — 2020
александрия окасио-кортес
дональд трамп
джордж буш (младший)
африка
китай
сша
в мире
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Ход и итоги выборов президента в США, которые прошли во вторник, остаются главной темой СМИ во всем мире. Окончательные результаты голосования пока не объявлены, а высказывания действующего главы государства Дональда Трампа вызывают множество дискуссий. В ночь на среду он уже заявил о своей победе, обвинил демократов в попытке "украсть выборы" и готовности обратиться в Верховный суд для разрешения вопроса об итогах голосования.Конституционный кризисЗаявления президента вызвали обеспокоенность среди экспертов, политиков и СМИ."Высказывания Трампа вызвали переполох не только среди демократов – сейчас весь мир прикован к Соединенным Штатам", — пишет таблоид Bild.Газета Times подчеркивает, что обвинения в мошенничестве – "безосновательные". А британская Guardian, как и Independent, поместила в заголовок высказывание конгрессмена-демократа Александрии Окасио-Кортес, которая назвала "преждевременные заявления о победе нелегитимными, опасными и авторитарными". Издание отметило, что своими словами Трамп "подтвердил наихудшие опасения его оппонентов" и "создал угрозу для падения страны в конституционный кризис".По мнению немецкого Spiegel, утверждения президента "официально ставят под сомнение демократический процесс, пока этот процесс идет полным ходом". А касательно слов о привлечении Верховного суда журнал пишет, что Трамп подготовил ситуацию, при которой он еще во время выборов может претендовать на "авторитарный второй срок"."Что касается Соединенных Штатов Америки, то они уже проиграли", — заключает издание.Упорная борьба вместо быстрой победыБританская Telegraph назвала президентские выборы 2020 года "самыми непредсказуемыми в американской истории". Когда избирательные участки начали закрываться, "любые надежды господина Байдена и господина Трампа на решительную и скорейшую победу… быстро угасли", указывает газета, связывая это с голосованием по почте в условиях пандемии, а также отсутствием значительных отрывов в ключевых штатах.Последнее пытается объяснить французская Figaro."Почему опросы общественного мнения минимизировали число голосов за Трампа?", — гласит заголовок одного из материалов газеты.Как известно, большинство опросов сулили уверенную победу Байдену, в действительности мы видим упорную борьбу, исход которой зависит от некоторых колеблющихся штатов. Предложенное изданием объяснение не очень оригинально и неоднократно высказывалось ранее – "застенчивые трамписты", которые воздерживаются от публичных проявлений симпатии к своему лидеру.Испанская газета Pais также сдержанно пишет, что судьба выборов в США решается в горстке штатов. Впрочем, притаившаяся ниже редакционная передовица озаглавлена "Демократия в подвешенном состоянии". Из характеристик, которыми ее авторы награждают Трампа – разжигатель национал-популизма и Байдена – проводник взвешенной политики прогресса, нетрудно догадаться, кто именно виноват, что демократические институты США оказались в столь бедственном положении.В то же время автор материала Independent задается вопросом, "крадет ли коллегия выборщиков опять демократию", поскольку, несмотря на факт, что Байден "выигрывает по голосам избирателей, его путь к победе выглядит крайне ненадежным".А газета Mundo, не считая традиционного материала с инфографикой, сопровождающейся непременной картой США, раскрашенной в красный и синий цвет, намекает, что, возможно, оглашения окончательных результатов выборов не стоит ждать в скором времени. Издание публикует материал о выборах 2000 года. Испанская пресса вообще очень любит исторические экскурсы. Тогда в выборах участвовали демократ Эл Гор и республиканец Джордж Буш-младший, а "битва вокруг подсчета голосов" оставила страну без президента на 35 дней.Что дальше?Мировые СМИ также не смогли удержаться от прогнозов и предположений о том, что будет после подведения итогов выборов. Последуют ли за этим беспорядки, будут ли оспариваться результаты голосования в суде, усугубит ли это раскол в американском обществе – ряд вопросов, которыми задавались издания.Крайне пессимистичные оценки можно увидеть в британской прессе."Худший из возможных итогов выборов в США очень скоро может стать похожим на гражданскую войну", — отмечает автор Daily Telegraph."Сложно смотреть на нашего ближайшего союзника сегодня утром и не сделать вывод о том, что эта страна в беде и о том, что это может значить для стран, которые со времен Второй мировой войны рассчитывали на лидерство и защиту США. Как Британия. Америка сильно разделена", — отмечает Times.В тоже время аналитики британских газет пишут, что независимо от окончательных итогов нынешние выборы показывают, что "Трамп одержал моральную победу обычных американцев против либеральной элиты" и нынешний глава Белого дома "не является белым националистом". По словам автора Daily Telegraph, "оказалось, что среди нескольких групп, у которых Трамп не добился успеха на этих выборах, были белые мужчины", при этом он увеличил долю голосов среди темнокожих и латиноамериканцев, причем как мужчин, так и женщин.В свою очередь немецкий таблоид Bild и австрийская Kurier в свете заявления Трампа о возможном обращении в Верховный суд США пытаются ответить на вопрос о том, что будет, если дело действительно дойдет до суда."Решает ли она исход выборов в США?", — гласит заголовок материала в Bild.Кто скрывается за не самым загадочным "она", угадать не так сложно: речь в статье идет об Эми Кони Барретт, которую сенат США за неделю до выборов утвердил судьей Верховного суда, что многие посчитали политической победой Трампа.О будущем сотрудничествеСМИ Индии и Китая, в свою очередь, отвлеченно рефлексируют на тему того, как повлияют результаты выборов на политику США в отношении этих стран. Индийская газета Times of India в статье под заголовком "Кто бы ни победил, Индия сможет найти друга" пишет, что если Трамп останется в Белом доме, страна продолжит взаимодействовать с "очень хорошо знакомой" администрацией президента. Издание также надеется, что в случае победы Байдена у государств тоже могут сложиться отношения, ведь большинство американцев индийского происхождения голосуют за демократов.В тоже время газета высказывает опасения, что сложная избирательная система посеяла "семена раздора", которая могла бы "смутить зарождающуюся демократию в Африке или Латинской Америке", она не дает сейчас четкого представления о том, кто победит.Аналитики китайской газеты South China Morning Post отмечают, что, хотя "Китай наблюдает и ждет результата", до конца не ясно, "имеет ли это какое-то значение". Эксперты пророчат "долгосрочные вызовы американо-китайским отношениям" независимо от результатов выборов.
https://ria.ru/20201104/vybory-1583058457.html
https://ria.ru/20201104/amerika-1582970458.html
https://ria.ru/20201105/vybory-1583104560.html
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александрия окасио-кортес, дональд трамп, джордж буш (младший), африка, китай, сша, в мире

"Самые непредсказуемые". Зарубежные СМИ прокомментировали выборы в США

07:49 05.11.2020 (обновлено: 08:21 05.11.2020)
 
© REUTERS / Carlos Barria Предвыборное мероприятие президента США Дональда Трампа
Предвыборное мероприятие президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Ход и итоги выборов президента в США, которые прошли во вторник, остаются главной темой СМИ во всем мире. Окончательные результаты голосования пока не объявлены, а высказывания действующего главы государства Дональда Трампа вызывают множество дискуссий. В ночь на среду он уже заявил о своей победе, обвинил демократов в попытке "украсть выборы" и готовности обратиться в Верховный суд для разрешения вопроса об итогах голосования.

Конституционный кризис

Заявления президента вызвали обеспокоенность среди экспертов, политиков и СМИ.
"Высказывания Трампа вызвали переполох не только среди демократов – сейчас весь мир прикован к Соединенным Штатам", — пишет таблоид Bild.
Кандидат в президенты США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
Вчера, 19:14
Байден проиграл. Но сумеет ли победить Трамп?
Газета Times подчеркивает, что обвинения в мошенничестве – "безосновательные". А британская Guardian, как и Independent, поместила в заголовок высказывание конгрессмена-демократа Александрии Окасио-Кортес, которая назвала "преждевременные заявления о победе нелегитимными, опасными и авторитарными". Издание отметило, что своими словами Трамп "подтвердил наихудшие опасения его оппонентов" и "создал угрозу для падения страны в конституционный кризис".
По мнению немецкого Spiegel, утверждения президента "официально ставят под сомнение демократический процесс, пока этот процесс идет полным ходом". А касательно слов о привлечении Верховного суда журнал пишет, что Трамп подготовил ситуацию, при которой он еще во время выборов может претендовать на "авторитарный второй срок".
"Что касается Соединенных Штатов Америки, то они уже проиграли", — заключает издание.

Упорная борьба вместо быстрой победы

Британская Telegraph назвала президентские выборы 2020 года "самыми непредсказуемыми в американской истории". Когда избирательные участки начали закрываться, "любые надежды господина Байдена и господина Трампа на решительную и скорейшую победу… быстро угасли", указывает газета, связывая это с голосованием по почте в условиях пандемии, а также отсутствием значительных отрывов в ключевых штатах.
Сторонник кандидата в президенты США Джо Байдена в Уилмингтоне в день выборов президента США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
Вчера, 08:44Выборы президента США — 2020
Трамп побеждает. Америка проиграла
Последнее пытается объяснить французская Figaro.
"Почему опросы общественного мнения минимизировали число голосов за Трампа?", — гласит заголовок одного из материалов газеты.
Как известно, большинство опросов сулили уверенную победу Байдену, в действительности мы видим упорную борьбу, исход которой зависит от некоторых колеблющихся штатов. Предложенное изданием объяснение не очень оригинально и неоднократно высказывалось ранее – "застенчивые трамписты", которые воздерживаются от публичных проявлений симпатии к своему лидеру.
Испанская газета Pais также сдержанно пишет, что судьба выборов в США решается в горстке штатов. Впрочем, притаившаяся ниже редакционная передовица озаглавлена "Демократия в подвешенном состоянии". Из характеристик, которыми ее авторы награждают Трампа – разжигатель национал-популизма и Байдена – проводник взвешенной политики прогресса, нетрудно догадаться, кто именно виноват, что демократические институты США оказались в столь бедственном положении.
В то же время автор материала Independent задается вопросом, "крадет ли коллегия выборщиков опять демократию", поскольку, несмотря на факт, что Байден "выигрывает по голосам избирателей, его путь к победе выглядит крайне ненадежным".
Как проходят выборы в США
© REUTERS / Marco Bello

Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.

Сторонники Дональда Трампа во время президентских выборов в Майами, США
1 из 12

Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.

© REUTERS / Marco Bello
© REUTERS / Daniel Acker

Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.

Избирательный участок, расположенный в прачечной в Чикаго, где проходят выборы президента США
2 из 12

Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.

© REUTERS / Daniel Acker
© REUTERS / Hannah McKay

Исход президентских выборов в США свелся к полудюжине штатов. Оба кандидата сохраняют реальные шансы на избрание.

Экран с предварительными результатами голосования на президентских выборах в США
3 из 12

Исход президентских выборов в США свелся к полудюжине штатов. Оба кандидата сохраняют реальные шансы на избрание.

© REUTERS / Hannah McKay
© AP Photo / David Goldman

Кандидат демократов Джо Байден заявил, что уверен в победе.

Сторонница кандидата в президенты США Джо Байдена наблюдает за результатами голосования
4 из 12

Кандидат демократов Джо Байден заявил, что уверен в победе.

© AP Photo / David Goldman
© REUTERS / Brendan McDermid

Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.

Люди наблюдают за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
5 из 12

Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.

© REUTERS / Brendan McDermid
© AP Photo / Matt York

Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.

Сторонник Дональда Трампа с флагом США в Аризоне
6 из 12

Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.

© AP Photo / Matt York
© AP Photo / John Locher

Трамп считает результаты голосования "большой победой".

Сторонники Дональда Трампа во время президентских выборов в Лас-Вегасе, США
7 из 12

Трамп считает результаты голосования "большой победой".

© AP Photo / John Locher
© REUTERS / Nick OxfordСторонники Дональда Трампа после окончания голосования на президентских выборах в Оклахоме, США
Сторонники Дональда Трампа после окончания голосования на президентских выборах в Оклахоме, США
8 из 12
Сторонники Дональда Трампа после окончания голосования на президентских выборах в Оклахоме, США
© REUTERS / Nick Oxford
© REUTERS / Brian Snyde

Результаты выборов, по словам Байдена, могут быть неизвестны до утра среды или даже позднее. Он также заявил, что ни ему, ни Трампу не пристало объявлять себя победителем.

Кандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне
9 из 12

Результаты выборов, по словам Байдена, могут быть неизвестны до утра среды или даже позднее. Он также заявил, что ни ему, ни Трампу не пристало объявлять себя победителем.

© REUTERS / Brian Snyde
© REUTERS / Tom Brenner

Трамп, чьи шансы на победу четыре года назад оценивали крайне невысоко большинство социологов, уже доказал, что его нельзя списывать со счетов.

Президент США Дональд Трамп во время посещения своего избирательного штаба в Арлингтоне
10 из 12

Трамп, чьи шансы на победу четыре года назад оценивали крайне невысоко большинство социологов, уже доказал, что его нельзя списывать со счетов.

© REUTERS / Tom Brenner
© REUTERS / Bing Guan

Несмотря на то что опросы общественного мнения показывают, что Байден лидирует, электоральная база Трампа очень прочная.

Пустые коробки от бюллетеней с избирательных участков в Милуоки, штат Висконсин
11 из 12

Несмотря на то что опросы общественного мнения показывают, что Байден лидирует, электоральная база Трампа очень прочная.

© REUTERS / Bing Guan
© AP Photo / Paula Bronstein

Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.

Выемка бюллетеней из урны для голосования на избирательном участке в Портленде
12 из 12

Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.

© AP Photo / Paula Bronstein
1 из 12

Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.

© REUTERS / Marco Bello
2 из 12

Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.

© REUTERS / Daniel Acker
3 из 12

Исход президентских выборов в США свелся к полудюжине штатов. Оба кандидата сохраняют реальные шансы на избрание.

© REUTERS / Hannah McKay
4 из 12

Кандидат демократов Джо Байден заявил, что уверен в победе.

© AP Photo / David Goldman
5 из 12

Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.

© REUTERS / Brendan McDermid
6 из 12

Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.

© AP Photo / Matt York
7 из 12

Трамп считает результаты голосования "большой победой".

© AP Photo / John Locher
8 из 12
Сторонники Дональда Трампа после окончания голосования на президентских выборах в Оклахоме, США
© REUTERS / Nick Oxford
9 из 12

Результаты выборов, по словам Байдена, могут быть неизвестны до утра среды или даже позднее. Он также заявил, что ни ему, ни Трампу не пристало объявлять себя победителем.

© REUTERS / Brian Snyde
10 из 12

Трамп, чьи шансы на победу четыре года назад оценивали крайне невысоко большинство социологов, уже доказал, что его нельзя списывать со счетов.

© REUTERS / Tom Brenner
11 из 12

Несмотря на то что опросы общественного мнения показывают, что Байден лидирует, электоральная база Трампа очень прочная.

© REUTERS / Bing Guan
12 из 12

Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.

© AP Photo / Paula Bronstein
А газета Mundo, не считая традиционного материала с инфографикой, сопровождающейся непременной картой США, раскрашенной в красный и синий цвет, намекает, что, возможно, оглашения окончательных результатов выборов не стоит ждать в скором времени. Издание публикует материал о выборах 2000 года. Испанская пресса вообще очень любит исторические экскурсы. Тогда в выборах участвовали демократ Эл Гор и республиканец Джордж Буш-младший, а "битва вокруг подсчета голосов" оставила страну без президента на 35 дней.

Что дальше?

Мировые СМИ также не смогли удержаться от прогнозов и предположений о том, что будет после подведения итогов выборов. Последуют ли за этим беспорядки, будут ли оспариваться результаты голосования в суде, усугубит ли это раскол в американском обществе – ряд вопросов, которыми задавались издания.

"Выборы в США: напряжение, расчеты, покерный блеф… демократия в опасности", — озаглавила свой материал-якорь газета Parisien. "Как только во вторник вечером закрылись избирательные участки, между Трампом и Байденом началась война на истощение. Кто бы ни победил, он станет президентом страны не просто разделенной, а разорванной напополам", — говорится в лиде статьи.

Крайне пессимистичные оценки можно увидеть в британской прессе.
"Худший из возможных итогов выборов в США очень скоро может стать похожим на гражданскую войну", — отмечает автор Daily Telegraph.
"Сложно смотреть на нашего ближайшего союзника сегодня утром и не сделать вывод о том, что эта страна в беде и о том, что это может значить для стран, которые со времен Второй мировой войны рассчитывали на лидерство и защиту США. Как Британия. Америка сильно разделена", — отмечает Times.
Экран с предварительными итогами голосования на президентских выборах в Сан-Диего, США - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
07:37Выборы президента США — 2020
Эксперт оценил, как исход выборов в США скажется на отношениях с Россией
В тоже время аналитики британских газет пишут, что независимо от окончательных итогов нынешние выборы показывают, что "Трамп одержал моральную победу обычных американцев против либеральной элиты" и нынешний глава Белого дома "не является белым националистом". По словам автора Daily Telegraph, "оказалось, что среди нескольких групп, у которых Трамп не добился успеха на этих выборах, были белые мужчины", при этом он увеличил долю голосов среди темнокожих и латиноамериканцев, причем как мужчин, так и женщин.
В свою очередь немецкий таблоид Bild и австрийская Kurier в свете заявления Трампа о возможном обращении в Верховный суд США пытаются ответить на вопрос о том, что будет, если дело действительно дойдет до суда.
"Решает ли она исход выборов в США?", — гласит заголовок материала в Bild.
Кто скрывается за не самым загадочным "она", угадать не так сложно: речь в статье идет об Эми Кони Барретт, которую сенат США за неделю до выборов утвердил судьей Верховного суда, что многие посчитали политической победой Трампа.

О будущем сотрудничестве

СМИ Индии и Китая, в свою очередь, отвлеченно рефлексируют на тему того, как повлияют результаты выборов на политику США в отношении этих стран. Индийская газета Times of India в статье под заголовком "Кто бы ни победил, Индия сможет найти друга" пишет, что если Трамп останется в Белом доме, страна продолжит взаимодействовать с "очень хорошо знакомой" администрацией президента. Издание также надеется, что в случае победы Байдена у государств тоже могут сложиться отношения, ведь большинство американцев индийского происхождения голосуют за демократов.
В тоже время газета высказывает опасения, что сложная избирательная система посеяла "семена раздора", которая могла бы "смутить зарождающуюся демократию в Африке или Латинской Америке", она не дает сейчас четкого представления о том, кто победит.
Аналитики китайской газеты South China Morning Post отмечают, что, хотя "Китай наблюдает и ждет результата", до конца не ясно, "имеет ли это какое-то значение". Эксперты пророчат "долгосрочные вызовы американо-китайским отношениям" независимо от результатов выборов.
 
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