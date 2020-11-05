https://ria.ru/20201105/vybory-1583105235.html

"Самые непредсказуемые". Зарубежные СМИ прокомментировали выборы в США

"Самые непредсказуемые". Зарубежные СМИ прокомментировали выборы в США

Ход и итоги выборов президента в США, которые прошли во вторник, остаются главной темой СМИ во всем мире. Окончательные результаты голосования пока не... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T07:49

2020-11-05T07:49

2020-11-05T08:21

выборы президента сша — 2020

александрия окасио-кортес

дональд трамп

джордж буш (младший)

африка

китай

сша

в мире

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Ход и итоги выборов президента в США, которые прошли во вторник, остаются главной темой СМИ во всем мире. Окончательные результаты голосования пока не объявлены, а высказывания действующего главы государства Дональда Трампа вызывают множество дискуссий. В ночь на среду он уже заявил о своей победе, обвинил демократов в попытке "украсть выборы" и готовности обратиться в Верховный суд для разрешения вопроса об итогах голосования.Конституционный кризисЗаявления президента вызвали обеспокоенность среди экспертов, политиков и СМИ."Высказывания Трампа вызвали переполох не только среди демократов – сейчас весь мир прикован к Соединенным Штатам", — пишет таблоид Bild.Газета Times подчеркивает, что обвинения в мошенничестве – "безосновательные". А британская Guardian, как и Independent, поместила в заголовок высказывание конгрессмена-демократа Александрии Окасио-Кортес, которая назвала "преждевременные заявления о победе нелегитимными, опасными и авторитарными". Издание отметило, что своими словами Трамп "подтвердил наихудшие опасения его оппонентов" и "создал угрозу для падения страны в конституционный кризис".По мнению немецкого Spiegel, утверждения президента "официально ставят под сомнение демократический процесс, пока этот процесс идет полным ходом". А касательно слов о привлечении Верховного суда журнал пишет, что Трамп подготовил ситуацию, при которой он еще во время выборов может претендовать на "авторитарный второй срок"."Что касается Соединенных Штатов Америки, то они уже проиграли", — заключает издание.Упорная борьба вместо быстрой победыБританская Telegraph назвала президентские выборы 2020 года "самыми непредсказуемыми в американской истории". Когда избирательные участки начали закрываться, "любые надежды господина Байдена и господина Трампа на решительную и скорейшую победу… быстро угасли", указывает газета, связывая это с голосованием по почте в условиях пандемии, а также отсутствием значительных отрывов в ключевых штатах.Последнее пытается объяснить французская Figaro."Почему опросы общественного мнения минимизировали число голосов за Трампа?", — гласит заголовок одного из материалов газеты.Как известно, большинство опросов сулили уверенную победу Байдену, в действительности мы видим упорную борьбу, исход которой зависит от некоторых колеблющихся штатов. Предложенное изданием объяснение не очень оригинально и неоднократно высказывалось ранее – "застенчивые трамписты", которые воздерживаются от публичных проявлений симпатии к своему лидеру.Испанская газета Pais также сдержанно пишет, что судьба выборов в США решается в горстке штатов. Впрочем, притаившаяся ниже редакционная передовица озаглавлена "Демократия в подвешенном состоянии". Из характеристик, которыми ее авторы награждают Трампа – разжигатель национал-популизма и Байдена – проводник взвешенной политики прогресса, нетрудно догадаться, кто именно виноват, что демократические институты США оказались в столь бедственном положении.В то же время автор материала Independent задается вопросом, "крадет ли коллегия выборщиков опять демократию", поскольку, несмотря на факт, что Байден "выигрывает по голосам избирателей, его путь к победе выглядит крайне ненадежным".А газета Mundo, не считая традиционного материала с инфографикой, сопровождающейся непременной картой США, раскрашенной в красный и синий цвет, намекает, что, возможно, оглашения окончательных результатов выборов не стоит ждать в скором времени. Издание публикует материал о выборах 2000 года. Испанская пресса вообще очень любит исторические экскурсы. Тогда в выборах участвовали демократ Эл Гор и республиканец Джордж Буш-младший, а "битва вокруг подсчета голосов" оставила страну без президента на 35 дней.Что дальше?Мировые СМИ также не смогли удержаться от прогнозов и предположений о том, что будет после подведения итогов выборов. Последуют ли за этим беспорядки, будут ли оспариваться результаты голосования в суде, усугубит ли это раскол в американском обществе – ряд вопросов, которыми задавались издания.Крайне пессимистичные оценки можно увидеть в британской прессе."Худший из возможных итогов выборов в США очень скоро может стать похожим на гражданскую войну", — отмечает автор Daily Telegraph."Сложно смотреть на нашего ближайшего союзника сегодня утром и не сделать вывод о том, что эта страна в беде и о том, что это может значить для стран, которые со времен Второй мировой войны рассчитывали на лидерство и защиту США. Как Британия. Америка сильно разделена", — отмечает Times.В тоже время аналитики британских газет пишут, что независимо от окончательных итогов нынешние выборы показывают, что "Трамп одержал моральную победу обычных американцев против либеральной элиты" и нынешний глава Белого дома "не является белым националистом". По словам автора Daily Telegraph, "оказалось, что среди нескольких групп, у которых Трамп не добился успеха на этих выборах, были белые мужчины", при этом он увеличил долю голосов среди темнокожих и латиноамериканцев, причем как мужчин, так и женщин.В свою очередь немецкий таблоид Bild и австрийская Kurier в свете заявления Трампа о возможном обращении в Верховный суд США пытаются ответить на вопрос о том, что будет, если дело действительно дойдет до суда."Решает ли она исход выборов в США?", — гласит заголовок материала в Bild.Кто скрывается за не самым загадочным "она", угадать не так сложно: речь в статье идет об Эми Кони Барретт, которую сенат США за неделю до выборов утвердил судьей Верховного суда, что многие посчитали политической победой Трампа.О будущем сотрудничествеСМИ Индии и Китая, в свою очередь, отвлеченно рефлексируют на тему того, как повлияют результаты выборов на политику США в отношении этих стран. Индийская газета Times of India в статье под заголовком "Кто бы ни победил, Индия сможет найти друга" пишет, что если Трамп останется в Белом доме, страна продолжит взаимодействовать с "очень хорошо знакомой" администрацией президента. Издание также надеется, что в случае победы Байдена у государств тоже могут сложиться отношения, ведь большинство американцев индийского происхождения голосуют за демократов.В тоже время газета высказывает опасения, что сложная избирательная система посеяла "семена раздора", которая могла бы "смутить зарождающуюся демократию в Африке или Латинской Америке", она не дает сейчас четкого представления о том, кто победит.Аналитики китайской газеты South China Morning Post отмечают, что, хотя "Китай наблюдает и ждет результата", до конца не ясно, "имеет ли это какое-то значение". Эксперты пророчат "долгосрочные вызовы американо-китайским отношениям" независимо от результатов выборов.

https://ria.ru/20201104/vybory-1583058457.html

https://ria.ru/20201104/amerika-1582970458.html

https://ria.ru/20201105/vybory-1583104560.html

африка

китай

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александрия окасио-кортес, дональд трамп, джордж буш (младший), африка, китай, сша, в мире