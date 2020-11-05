Эксперт оценил, как исход выборов в США скажется на отношениях с Россией
© REUTERS / Mike BlakeЭкран с предварительными итогами голосования на президентских выборах в Сан-Диего, США
НОВОСИБИРСК, 5 ноя – РИА Новости. Шансов на значительное улучшение отношений между США и Россией вне зависимости от того, победит ли на выборах президента в Штатах Дональд Трамп или Джо Байден, пока нет, считает доктор исторических наук, доцент Сибирского госуниверситета геосистем и технологий (СГУГиТ) Алексей Осипов.
"Когда одного деятеля спросили, какая оппозиция хуже правая или левая, он сказал "обе хуже". Какая бы администрация не была, те проблемы, которые существуют между нами и США, они останутся и никуда не уйдут… Думаю, что при любом раскладе шансов на значительное улучшение отношений между нами и США пока нет", - сказал эксперт РИА Новости.
По его словам, решение части существующих проблем в отношениях между двумя странами было бы более желательно с президентом Трампом, который "несмотря на все угрозы пока не развязал ни одной войны". Однако другие вопросы "социального порядка" России проще будет решать с администрацией Байдена, считает эксперт.
"Изменения будут косметического порядка. Обычно у нас был такой расклад. Когда приходили к власти республиканцы, несмотря на их довольно агрессивную риторику, у нас отношения становились лучше. Демократы приходили с риторикой, которая казалось бы больше нам подходит, но, тем не менее, отношения были хуже. Здесь трудно сказать, к тому же есть определенная динамика и в самих Соединенных Штатах. Но при любом раскладе, ожидать значительного улучшения отношений между нами и США, каких-то прорывов в позитивном русле не приходится. Также я бы не стал прогнозировать и какое-то резкое ухудшение отношений", - сказал Осипов.
Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.
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