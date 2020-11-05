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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/vybory-1583104560.html
Эксперт оценил, как исход выборов в США скажется на отношениях с Россией
Эксперт оценил, как исход выборов в США скажется на отношениях с Россией
Шансов на значительное улучшение отношений между США и Россией вне зависимости от того, победит ли на выборах президента в Штатах Дональд Трамп или Джо Байден,... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T07:37
2020-11-05T07:37
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
алексей осипов
джо байден
новосибирск
сша
в мире
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НОВОСИБИРСК, 5 ноя – РИА Новости. Шансов на значительное улучшение отношений между США и Россией вне зависимости от того, победит ли на выборах президента в Штатах Дональд Трамп или Джо Байден, пока нет, считает доктор исторических наук, доцент Сибирского госуниверситета геосистем и технологий (СГУГиТ) Алексей Осипов.По его словам, решение части существующих проблем в отношениях между двумя странами было бы более желательно с президентом Трампом, который "несмотря на все угрозы пока не развязал ни одной войны". Однако другие вопросы "социального порядка" России проще будет решать с администрацией Байдена, считает эксперт."Изменения будут косметического порядка. Обычно у нас был такой расклад. Когда приходили к власти республиканцы, несмотря на их довольно агрессивную риторику, у нас отношения становились лучше. Демократы приходили с риторикой, которая казалось бы больше нам подходит, но, тем не менее, отношения были хуже. Здесь трудно сказать, к тому же есть определенная динамика и в самих Соединенных Штатах. Но при любом раскладе, ожидать значительного улучшения отношений между нами и США, каких-то прорывов в позитивном русле не приходится. Также я бы не стал прогнозировать и какое-то резкое ухудшение отношений", - сказал Осипов.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
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дональд трамп, алексей осипов, джо байден, новосибирск, сша, в мире

Эксперт оценил, как исход выборов в США скажется на отношениях с Россией

07:37 05.11.2020
 
© REUTERS / Mike BlakeЭкран с предварительными итогами голосования на президентских выборах в Сан-Диего, США
Экран с предварительными итогами голосования на президентских выборах в Сан-Диего, США - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© REUTERS / Mike Blake
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 5 ноя – РИА Новости. Шансов на значительное улучшение отношений между США и Россией вне зависимости от того, победит ли на выборах президента в Штатах Дональд Трамп или Джо Байден, пока нет, считает доктор исторических наук, доцент Сибирского госуниверситета геосистем и технологий (СГУГиТ) Алексей Осипов.
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
Вчера, 07:31Выборы президента США — 2020
Иски и подсчет голосов: что происходит с выборами в США
"Когда одного деятеля спросили, какая оппозиция хуже правая или левая, он сказал "обе хуже". Какая бы администрация не была, те проблемы, которые существуют между нами и США, они останутся и никуда не уйдут… Думаю, что при любом раскладе шансов на значительное улучшение отношений между нами и США пока нет", - сказал эксперт РИА Новости.
По его словам, решение части существующих проблем в отношениях между двумя странами было бы более желательно с президентом Трампом, который "несмотря на все угрозы пока не развязал ни одной войны". Однако другие вопросы "социального порядка" России проще будет решать с администрацией Байдена, считает эксперт.
"Изменения будут косметического порядка. Обычно у нас был такой расклад. Когда приходили к власти республиканцы, несмотря на их довольно агрессивную риторику, у нас отношения становились лучше. Демократы приходили с риторикой, которая казалось бы больше нам подходит, но, тем не менее, отношения были хуже. Здесь трудно сказать, к тому же есть определенная динамика и в самих Соединенных Штатах. Но при любом раскладе, ожидать значительного улучшения отношений между нами и США, каких-то прорывов в позитивном русле не приходится. Также я бы не стал прогнозировать и какое-то резкое ухудшение отношений", - сказал Осипов.
Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампАлексей ОсиповДжо БайденНовосибирскСШАВ мире
 
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