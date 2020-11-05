https://ria.ru/20201105/vybory-1583104560.html

Эксперт оценил, как исход выборов в США скажется на отношениях с Россией

Эксперт оценил, как исход выборов в США скажется на отношениях с Россией

Шансов на значительное улучшение отношений между США и Россией вне зависимости от того, победит ли на выборах президента в Штатах Дональд Трамп или Джо Байден,... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T07:37

2020-11-05T07:37

2020-11-05T07:37

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

алексей осипов

джо байден

новосибирск

сша

в мире

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НОВОСИБИРСК, 5 ноя – РИА Новости. Шансов на значительное улучшение отношений между США и Россией вне зависимости от того, победит ли на выборах президента в Штатах Дональд Трамп или Джо Байден, пока нет, считает доктор исторических наук, доцент Сибирского госуниверситета геосистем и технологий (СГУГиТ) Алексей Осипов.По его словам, решение части существующих проблем в отношениях между двумя странами было бы более желательно с президентом Трампом, который "несмотря на все угрозы пока не развязал ни одной войны". Однако другие вопросы "социального порядка" России проще будет решать с администрацией Байдена, считает эксперт."Изменения будут косметического порядка. Обычно у нас был такой расклад. Когда приходили к власти республиканцы, несмотря на их довольно агрессивную риторику, у нас отношения становились лучше. Демократы приходили с риторикой, которая казалось бы больше нам подходит, но, тем не менее, отношения были хуже. Здесь трудно сказать, к тому же есть определенная динамика и в самих Соединенных Штатах. Но при любом раскладе, ожидать значительного улучшения отношений между нами и США, каких-то прорывов в позитивном русле не приходится. Также я бы не стал прогнозировать и какое-то резкое ухудшение отношений", - сказал Осипов.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201105/ssha-1583103550.html

новосибирск

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, алексей осипов, джо байден, новосибирск, сша, в мире