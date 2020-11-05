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Выборы президента США — 2020
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В Мичигане сообщили о "явно искаженных" неофициальных результатах
В Мичигане сообщили о "явно искаженных" неофициальных результатах
Власти округа Антрим в американском штате Мичиган сообщали о "явно искаженных" предварительных результатах подсчетов голосов, их признали неверными и удалили. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T07:00
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выборы президента сша — 2020
том бенсон
дональд трамп
джо байден
мичиган
сша
в мире
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Власти округа Антрим в американском штате Мичиган сообщали о "явно искаженных" предварительных результатах подсчетов голосов, их признали неверными и удалили.Ранее сообщалось, что штаб действующего президента Дональда Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета. Госсекретарь Мичигана Джоселин Бенсон назвала сторонников Трампа "безосновательным" и заявила, что все соответствует правилам.Позже власти округа сообщили, что предварительная информация, опубликованная рано утром в четверг, была неверной, ее удалили.Власти предполагают, что к расхождениям мог привести сбой в спецоборудовании, однако, по словам Гай, это могло стать результатом "человеческой ошибки".Как указывает издание Detroit Free Press, округ Антрим традиционно поддерживает на выборах представителей Республиканской партии. В 2016 году Трамп победил в этом округе с результатом в 62 процента, опередив своего оппонента Хилари Клинтон примерно на четыре тысячи голосов.В среду утром, согласно предварительным результатам, после подсчета 95 процентов бюллетеней кандидат от демократической партии Джо Байден опережал Трампа на более чем три тысячи голосов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
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том бенсон, дональд трамп, джо байден, мичиган, сша, в мире

В Мичигане сообщили о "явно искаженных" неофициальных результатах

07:00 05.11.2020 (обновлено: 07:06 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Митчел Кьюринг / Перейти в фотобанкОдин из избирательных участков в Сан-Франциско в день выборов президента США
Один из избирательных участков в Сан-Франциско в день выборов президента США - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Митчел Кьюринг
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Власти округа Антрим в американском штате Мичиган сообщали о "явно искаженных" предварительных результатах подсчетов голосов, их признали неверными и удалили.
Ранее сообщалось, что штаб действующего президента Дональда Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета. Госсекретарь Мичигана Джоселин Бенсон назвала сторонников Трампа "безосновательным" и заявила, что все соответствует правилам.

"Сегодня рано утром (4 октября. – Прим. ред.) председатель избирательной комиссии округа Антрим Шерил Гай узнала о явно искаженных результатах при неофициальном подведении итогов голосования. С тех пор офис председателя избирательной комиссии проверяла результаты и многочисленные повторения для выявления возможных расхождений", — говорится в пресс-релизе, опубликованном на странице администрации округа в Facebook.

Позже власти округа сообщили, что предварительная информация, опубликованная рано утром в четверг, была неверной, ее удалили.
Власти предполагают, что к расхождениям мог привести сбой в спецоборудовании, однако, по словам Гай, это могло стать результатом "человеческой ошибки".
Как указывает издание Detroit Free Press, округ Антрим традиционно поддерживает на выборах представителей Республиканской партии. В 2016 году Трамп победил в этом округе с результатом в 62 процента, опередив своего оппонента Хилари Клинтон примерно на четыре тысячи голосов.
В среду утром, согласно предварительным результатам, после подсчета 95 процентов бюллетеней кандидат от демократической партии Джо Байден опережал Трампа на более чем три тысячи голосов.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Том БенсонДональд ТрампДжо БайденМичиганСШАВ мире
 
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