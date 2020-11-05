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В Мичигане сообщили о "явно искаженных" неофициальных результатах

В Мичигане сообщили о "явно искаженных" неофициальных результатах

Власти округа Антрим в американском штате Мичиган сообщали о "явно искаженных" предварительных результатах подсчетов голосов, их признали неверными и удалили. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T07:00

2020-11-05T07:00

2020-11-05T07:06

выборы президента сша — 2020

том бенсон

дональд трамп

джо байден

мичиган

сша

в мире

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Власти округа Антрим в американском штате Мичиган сообщали о "явно искаженных" предварительных результатах подсчетов голосов, их признали неверными и удалили.Ранее сообщалось, что штаб действующего президента Дональда Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета. Госсекретарь Мичигана Джоселин Бенсон назвала сторонников Трампа "безосновательным" и заявила, что все соответствует правилам.Позже власти округа сообщили, что предварительная информация, опубликованная рано утром в четверг, была неверной, ее удалили.Власти предполагают, что к расхождениям мог привести сбой в спецоборудовании, однако, по словам Гай, это могло стать результатом "человеческой ошибки".Как указывает издание Detroit Free Press, округ Антрим традиционно поддерживает на выборах представителей Республиканской партии. В 2016 году Трамп победил в этом округе с результатом в 62 процента, опередив своего оппонента Хилари Клинтон примерно на четыре тысячи голосов.В среду утром, согласно предварительным результатам, после подсчета 95 процентов бюллетеней кандидат от демократической партии Джо Байден опережал Трампа на более чем три тысячи голосов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

том бенсон, дональд трамп, джо байден, мичиган, сша, в мире