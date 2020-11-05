В Мичигане сообщили о "явно искаженных" неофициальных результатах
07:00 05.11.2020 (обновлено: 07:06 05.11.2020)
© РИА Новости / Митчел Кьюринг / Перейти в фотобанкОдин из избирательных участков в Сан-Франциско в день выборов президента США
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Власти округа Антрим в американском штате Мичиган сообщали о "явно искаженных" предварительных результатах подсчетов голосов, их признали неверными и удалили.
Ранее сообщалось, что штаб действующего президента Дональда Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета. Госсекретарь Мичигана Джоселин Бенсон назвала сторонников Трампа "безосновательным" и заявила, что все соответствует правилам.
"Сегодня рано утром (4 октября. – Прим. ред.) председатель избирательной комиссии округа Антрим Шерил Гай узнала о явно искаженных результатах при неофициальном подведении итогов голосования. С тех пор офис председателя избирательной комиссии проверяла результаты и многочисленные повторения для выявления возможных расхождений", — говорится в пресс-релизе, опубликованном на странице администрации округа в Facebook.
Позже власти округа сообщили, что предварительная информация, опубликованная рано утром в четверг, была неверной, ее удалили.
Власти предполагают, что к расхождениям мог привести сбой в спецоборудовании, однако, по словам Гай, это могло стать результатом "человеческой ошибки".
Как указывает издание Detroit Free Press, округ Антрим традиционно поддерживает на выборах представителей Республиканской партии. В 2016 году Трамп победил в этом округе с результатом в 62 процента, опередив своего оппонента Хилари Клинтон примерно на четыре тысячи голосов.
В среду утром, согласно предварительным результатам, после подсчета 95 процентов бюллетеней кандидат от демократической партии Джо Байден опережал Трампа на более чем три тысячи голосов.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>