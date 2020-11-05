Трамп пока не доказал факт фальсификации выборов, считает эксперт
06:19 05.11.2020 (обновлено: 06:24 05.11.2020)
© REUTERS / Bing Guan Пустые коробки от бюллетеней с избирательных участков в Милуоки, штат Висконсин
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Фальсификаций при подведении итогов голосования на президентских выборах в США исключать нельзя, однако необходимы неоспоримые доказательства, которых штаб Дональда Трампа пока не предъявил, считает президент Нью-Йоркского консалтингового бюро Николай Пахомов.
Ранее штаб Дональда Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета. Также штаб требует пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин. Кроме того, адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил о том, что направляется в Филадельфию после "массовых нарушений" на выборах.
Трамп также утверждает, что выигрывает в штате Пенсильвания с его 20 выборщиками, вопреки заявлениям местных властей. При этом уже после окончания голосования Трамп заявлял, что в случае необходимости готов обратиться в Верховный суд по поводу итогов выборов.
Как заявил РИА Новости эксперт, "нельзя исключать фальсификаций при подведении итогов голосования на президентских выборах в США". "Тем более, что ряд особенностей электорального процесса, прежде всего, отсутствие в большинстве штатов требования предъявить удостоверение личности для голосования и массовое голосование по почте, создают дополнительные возможности для фальсификаций", - считает Пахомов. Однако, подчеркнул политолог, в практическом плане для пересмотра итогов выборов "необходимы неоспоримые доказательства таких фальсификаций, особенно если данный вопрос будет рассматриваться в судах". "Пока ни Трамп, ни его соратники таких доказательств не предъявили", - обратил внимание аналитик.
В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.
В связи с эпидемией коронавируса почти все штаты предусмотрели голосование по почте и расширили досрочное очное голосование. Кроме того, в целом ряде штатов голоса будут приходить по почте и после даты выборов, соответственно, подсчет может затянуться. Уже сейчас известно, что на подведение окончательных итогов в ряде важных для исхода выборов штатов, таких как Северная Каролина и Пенсильвания, может уйти несколько дней.
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