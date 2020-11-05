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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/vybory-1583101077.html
Трамп пока не доказал факт фальсификации выборов, считает эксперт
Трамп пока не доказал факт фальсификации выборов, считает эксперт
Фальсификаций при подведении итогов голосования на президентских выборах в США исключать нельзя, однако необходимы неоспоримые доказательства, которых штаб... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T06:19
2020-11-05T06:24
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
рудольф джулиани
висконсин
пенсильвания
мичиган
филадельфия
сша
северная каролина
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Фальсификаций при подведении итогов голосования на президентских выборах в США исключать нельзя, однако необходимы неоспоримые доказательства, которых штаб Дональда Трампа пока не предъявил, считает президент Нью-Йоркского консалтингового бюро Николай Пахомов.Ранее штаб Дональда Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета. Также штаб требует пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин. Кроме того, адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил о том, что направляется в Филадельфию после "массовых нарушений" на выборах.Трамп также утверждает, что выигрывает в штате Пенсильвания с его 20 выборщиками, вопреки заявлениям местных властей. При этом уже после окончания голосования Трамп заявлял, что в случае необходимости готов обратиться в Верховный суд по поводу итогов выборов.Как заявил РИА Новости эксперт, "нельзя исключать фальсификаций при подведении итогов голосования на президентских выборах в США". "Тем более, что ряд особенностей электорального процесса, прежде всего, отсутствие в большинстве штатов требования предъявить удостоверение личности для голосования и массовое голосование по почте, создают дополнительные возможности для фальсификаций", - считает Пахомов. Однако, подчеркнул политолог, в практическом плане для пересмотра итогов выборов "необходимы неоспоримые доказательства таких фальсификаций, особенно если данный вопрос будет рассматриваться в судах". "Пока ни Трамп, ни его соратники таких доказательств не предъявили", - обратил внимание аналитик.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.В связи с эпидемией коронавируса почти все штаты предусмотрели голосование по почте и расширили досрочное очное голосование. Кроме того, в целом ряде штатов голоса будут приходить по почте и после даты выборов, соответственно, подсчет может затянуться. Уже сейчас известно, что на подведение окончательных итогов в ряде важных для исхода выборов штатов, таких как Северная Каролина и Пенсильвания, может уйти несколько дней.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201103/vybory-1582700948.html
висконсин
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дональд трамп, рудольф джулиани, висконсин, пенсильвания, мичиган, филадельфия, сша, северная каролина, в мире

Трамп пока не доказал факт фальсификации выборов, считает эксперт

06:19 05.11.2020 (обновлено: 06:24 05.11.2020)
 
© REUTERS / Bing Guan Пустые коробки от бюллетеней с избирательных участков в Милуоки, штат Висконсин
Пустые коробки от бюллетеней с избирательных участков в Милуоки, штат Висконсин - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© REUTERS / Bing Guan
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Фальсификаций при подведении итогов голосования на президентских выборах в США исключать нельзя, однако необходимы неоспоримые доказательства, которых штаб Дональда Трампа пока не предъявил, считает президент Нью-Йоркского консалтингового бюро Николай Пахомов.
Ранее штаб Дональда Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета. Также штаб требует пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин. Кроме того, адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил о том, что направляется в Филадельфию после "массовых нарушений" на выборах.
Сторонница президента США Дональда Трампа в маске на митинге в Опа-Локке, Флорида, США, 2 ноября 2020 года - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября, 08:00Выборы президента США — 2020
Трамп или Байден. Почему выборы в США на этот раз затянутся
Трамп также утверждает, что выигрывает в штате Пенсильвания с его 20 выборщиками, вопреки заявлениям местных властей. При этом уже после окончания голосования Трамп заявлял, что в случае необходимости готов обратиться в Верховный суд по поводу итогов выборов.
Как заявил РИА Новости эксперт, "нельзя исключать фальсификаций при подведении итогов голосования на президентских выборах в США". "Тем более, что ряд особенностей электорального процесса, прежде всего, отсутствие в большинстве штатов требования предъявить удостоверение личности для голосования и массовое голосование по почте, создают дополнительные возможности для фальсификаций", - считает Пахомов. Однако, подчеркнул политолог, в практическом плане для пересмотра итогов выборов "необходимы неоспоримые доказательства таких фальсификаций, особенно если данный вопрос будет рассматриваться в судах". "Пока ни Трамп, ни его соратники таких доказательств не предъявили", - обратил внимание аналитик.
В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.
В связи с эпидемией коронавируса почти все штаты предусмотрели голосование по почте и расширили досрочное очное голосование. Кроме того, в целом ряде штатов голоса будут приходить по почте и после даты выборов, соответственно, подсчет может затянуться. Уже сейчас известно, что на подведение окончательных итогов в ряде важных для исхода выборов штатов, таких как Северная Каролина и Пенсильвания, может уйти несколько дней.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампРудольф ДжулианиВисконсинПенсильванияМичиганФиладельфияСШАСеверная КаролинаВ мире
 
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