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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/vybory-1583100414.html
Байден запустил "сайт переходного периода" для подготовки к президентству
Байден запустил "сайт переходного периода" для подготовки к президентству
Кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден запустил "сайт переходного периода". Его назначение — подготовить передачу власти от действующего РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T06:03
2020-11-05T09:14
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден запустил "сайт переходного периода". Его назначение — подготовить передачу власти от действующего главы государства Дональда Трампа.При этом Байден еще не набрал необходимые голоса 270 выборщиков. На новом ресурсе пока одно сообщение и фотография лидера демократов на синем фоне."Кризисы, с которыми столкнулась страна, серьезны — от пандемии до экономического спада, от изменения климата до расовой несправедливости, — и команда переходного периода будет продолжать готовиться полным ходом, чтобы администрация Байдена — Харрис могла приступить к работе в первый день", — следует из заявления на сайте.Ранее телеканал CNN сообщил, что по меньшей мере 150 человек, в том числе высокопоставленные сотрудники администрации Трампа, участвуют в подготовке передачи власти кандидату от демократов Джо Байдену в случае его победы.Результаты голосования в нескольких штатах пока не известны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, согласно подсчетам ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему осталось получить голоса шести выборщиков.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201103/vybory-1582700948.html
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Байден запустил "сайт переходного периода" для подготовки к президентству

06:03 05.11.2020 (обновлено: 09:14 05.11.2020)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueКандидат в президенты США Джо Байден
Кандидат в президенты США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден запустил "сайт переходного периода". Его назначение — подготовить передачу власти от действующего главы государства Дональда Трампа.
При этом Байден еще не набрал необходимые голоса 270 выборщиков. На новом ресурсе пока одно сообщение и фотография лидера демократов на синем фоне.
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"Кризисы, с которыми столкнулась страна, серьезны — от пандемии до экономического спада, от изменения климата до расовой несправедливости, — и команда переходного периода будет продолжать готовиться полным ходом, чтобы администрация Байдена — Харрис могла приступить к работе в первый день", — следует из заявления на сайте.
Ранее телеканал CNN сообщил, что по меньшей мере 150 человек, в том числе высокопоставленные сотрудники администрации Трампа, участвуют в подготовке передачи власти кандидату от демократов Джо Байдену в случае его победы.
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Результаты голосования в нескольких штатах пока не известны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов.
При этом, согласно подсчетам ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему осталось получить голоса шести выборщиков.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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