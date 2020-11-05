https://ria.ru/20201105/vybory-1583100414.html

Байден запустил "сайт переходного периода" для подготовки к президентству

Байден запустил "сайт переходного периода" для подготовки к президентству

Кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден запустил "сайт переходного периода". Его назначение — подготовить передачу власти от действующего РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T06:03

2020-11-05T06:03

2020-11-05T09:14

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден запустил "сайт переходного периода". Его назначение — подготовить передачу власти от действующего главы государства Дональда Трампа.При этом Байден еще не набрал необходимые голоса 270 выборщиков. На новом ресурсе пока одно сообщение и фотография лидера демократов на синем фоне."Кризисы, с которыми столкнулась страна, серьезны — от пандемии до экономического спада, от изменения климата до расовой несправедливости, — и команда переходного периода будет продолжать готовиться полным ходом, чтобы администрация Байдена — Харрис могла приступить к работе в первый день", — следует из заявления на сайте.Ранее телеканал CNN сообщил, что по меньшей мере 150 человек, в том числе высокопоставленные сотрудники администрации Трампа, участвуют в подготовке передачи власти кандидату от демократов Джо Байдену в случае его победы.Результаты голосования в нескольких штатах пока не известны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, согласно подсчетам ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему осталось получить голоса шести выборщиков.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201103/vybory-1582700948.html

https://ria.ru/20201105/vybory-1583107063.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире