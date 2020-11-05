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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/vybory-1583099085.html
В Мичигане ответили на иск штаба Трампа о приостановке подсчета голосов
В Мичигане ответили на иск штаба Трампа о приостановке подсчета голосов
Госсекретарь Мичигана Джоселин Бенсон назвала иск штаба президента США Дональда Трампа о приостановке подсчета голосов в штате "безосновательным". РИА Новости, 05.11.2020
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выборы президента сша — 2020
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мичиган
сша
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Госсекретарь Мичигана Джоселин Бенсон назвала иск штаба президента США Дональда Трампа о приостановке подсчета голосов в штате "безосновательным".Ранее сообщалось, что штаб действующего президента подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию процесса.Она добавила, что в избирательных комиссиях тщательно подсчитывали каждый голос, следуя всем правилам."С момента открытия участков вчера, когда наши сотрудники избирательных участков и сотрудники избирательных комиссий смогли начать процесс подсчета голосов, и до сих пор они следовали всем правилам, тщательно подсчитывая каждый голос", — указала госсекретарь.При этом, утверждает Бенсон, подсчет велся прозрачно, вне зависимости от партии.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201104/ssha-vybory-1583077964.html
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Кадры кукольного Трампа у Белого дома
Обстановка у Белого дома спокойная: играет музыка, около 200 человек прогуливаются, делают селфи с кукольным Трампом. На стену одного из зданий выводят проекцию с теленовостями. Поодаль от собравшихся дежурят полицейские. На прилегающих улицах большое количество патрульных автомобилей.
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дональд трамп, мичиган, сша, в мире

В Мичигане ответили на иск штаба Трампа о приостановке подсчета голосов

04:56 05.11.2020 (обновлено: 06:29 05.11.2020)
 
© AFP 2020 / Mario Tama/Getty ImagesИзбирательница во время голосования на выборах президента США
Избирательница во время голосования на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© AFP 2020 / Mario Tama/Getty Images
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Госсекретарь Мичигана Джоселин Бенсон назвала иск штаба президента США Дональда Трампа о приостановке подсчета голосов в штате "безосновательным".
Ранее сообщалось, что штаб действующего президента подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию процесса.

"Это безосновательный иск. Это настоящий пример типа дезинформации, призванной посеять сомнения среди наших избирателей в достоверности нашего избирательного процесса", — заявил Бенсон в эфире телеканала CBS.

Она добавила, что в избирательных комиссиях тщательно подсчитывали каждый голос, следуя всем правилам.
Подсчет голосов на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 22:08Выборы президента США — 2020
Что происходит с подсчетом голосов в США
"С момента открытия участков вчера, когда наши сотрудники избирательных участков и сотрудники избирательных комиссий смогли начать процесс подсчета голосов, и до сих пор они следовали всем правилам, тщательно подсчитывая каждый голос", — указала госсекретарь.
При этом, утверждает Бенсон, подсчет велся прозрачно, вне зависимости от партии.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампМичиганСШАВ мире
 
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