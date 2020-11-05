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Трамп заявил об ударе по избирательной системе США и выборам
Трамп заявил об ударе по избирательной системе США и выборам
Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что президентским выборам и целостности избирательной системы страны был нанесен ущерб. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T03:11
2020-11-05T03:11
2020-11-05T03:11
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сша
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что президентским выборам и целостности избирательной системы страны был нанесен ущерб.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов и обратиться в суд.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, в мире