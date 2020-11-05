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Трамп заявил об ударе по избирательной системе США и выборам

Трамп заявил об ударе по избирательной системе США и выборам

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что президентским выборам и целостности избирательной системы страны был нанесен ущерб. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T03:11

2020-11-05T03:11

2020-11-05T03:11

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сша

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что президентским выборам и целостности избирательной системы страны был нанесен ущерб.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов и обратиться в суд.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире