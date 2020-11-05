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Трамп потребовал остановить подсчет голосов в Джорджии

Трамп потребовал остановить подсчет голосов в Джорджии

Штаб действующего президента США Дональда Трампа подал в суд штата Джорджия иск с требованием остановить подсчет голосов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T03:08

2020-11-05T03:08

2020-11-05T09:49

дональд трамп

пенсильвания

мичиган

выборы президента сша — 2020

джорджия

сша

в мире

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Штаб действующего президента США Дональда Трампа подал в суд штата Джорджия иск с требованием остановить подсчет голосов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Такие же иски уже поданы в Мичигане и Пенсильвании. В эти случаях штаб Трампа ссылается на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета.Кроме того, сторонники действующего президента требуют пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин.Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Соперником Трампа стал кандидат от Демократической партии Джо Байден. Однако победитель пока не назван: в нескольких ключевых штатах еще не завершился подсчет голосов. Трамп уже заявил о своей победе и обвинил Демпартию в попытке "украсть выборы". По прогнозам американских СМИ, пока лидирует Байден, для окончательной победы ему осталось получить голоса шести выборщиков.Двухступенчатая система выборов президента США предполагает, что на первом этапе голосуют избиратели в каждом штате, а победитель получает голоса всех выборщиков от этого штата. Всего выборщиков 538, для победы нужно набрать 270 голосов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, пенсильвания, мичиган, джорджия, сша, в мире