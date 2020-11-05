Трамп потребовал остановить подсчет голосов в Джорджии
03:08 05.11.2020 (обновлено: 09:49 05.11.2020)
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Штаб действующего президента США Дональда Трампа подал в суд штата Джорджия иск с требованием остановить подсчет голосов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Такие же иски уже поданы в Мичигане и Пенсильвании. В эти случаях штаб Трампа ссылается на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета.
Кроме того, сторонники действующего президента требуют пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин.
Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Соперником Трампа стал кандидат от Демократической партии Джо Байден. Однако победитель пока не назван: в нескольких ключевых штатах еще не завершился подсчет голосов. Трамп уже заявил о своей победе и обвинил Демпартию в попытке "украсть выборы".
По прогнозам американских СМИ, пока лидирует Байден, для окончательной победы ему осталось получить голоса шести выборщиков.
Двухступенчатая система выборов президента США предполагает, что на первом этапе голосуют избиратели в каждом штате, а победитель получает голоса всех выборщиков от этого штата. Всего выборщиков 538, для победы нужно набрать 270 голосов.
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