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МВБ США не нашло доказательств иностранного вмешательства в выборы

МВБ США не нашло доказательств иностранного вмешательства в выборы

Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) при министерстве внутренней безопасности США не выявило доказательств того, что... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T02:47

2020-11-05T02:47

2020-11-05T02:47

выборы президента сша — 2020

министерство внутренней безопасности сша

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) при министерстве внутренней безопасности США не выявило доказательств того, что кто-либо извне мог помешать голосованию или изменить результаты выборов президента США, заявил директор агентства Кристофер Кребс.Кребс отметил, что агентство продолжит внимательно следить за любыми попытками иностранных игроков повлиять на текущий подсчет голосов и результаты.Ранее США обвиняли Россию во вмешательстве в выборы 2016 года, Москва это опровергала.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренней безопасности сша, москва, сша, в мире