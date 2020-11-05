МВБ США не нашло доказательств иностранного вмешательства в выборы
© AP Photo / Lee Jin-manРепортаж о выборах в США на южнокорейском телевидении
© AP Photo / Lee Jin-man
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) при министерстве внутренней безопасности США не выявило доказательств того, что кто-либо извне мог помешать голосованию или изменить результаты выборов президента США, заявил директор агентства Кристофер Кребс.
"Важно, что после того, как проголосовали миллионы американцев, у нас нет доказательств тому, что какой-либо иностранный противник был способен помешать американцам отдать свой голос или изменить итоги голосования", - указал Кребс, заявление которого опубликовано на сайте агентства.
Кребс отметил, что агентство продолжит внимательно следить за любыми попытками иностранных игроков повлиять на текущий подсчет голосов и результаты.
Ранее США обвиняли Россию во вмешательстве в выборы 2016 года, Москва это опровергала.
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