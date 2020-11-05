Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/vybory-1583094141.html
Возле Белого дома начали собираться противники Трампа
Возле Белого дома начали собираться противники Трампа
Противники действующего президента США Дональда Трампа, по предварительным данным проигрывающего на выборах, начали собираться неподалёку от Белого дома,... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T02:03
2020-11-05T06:27
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583095589_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_d3d33461b50fea6a91804deade9d8e3c.jpg
ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Противники действующего президента США Дональда Трампа, по предварительным данным проигрывающего на выборах, начали собираться неподалёку от Белого дома, сообщает корреспондент РИА Новости.С наступлением темноты несколько десятков манифестантов с лозунгами "Трамп и Пенс - вон!" начали митинговать в нескольких сотнях метров от территории Белого дома, рядом с ними группы танцующих под музыку из колонок. Полицейские наблюдают за происходящим, обстановка пока спокойная.У ограды Белого дома другая группа активистов, многие из которых приходят сюда уже не первый день.На площади дежурит отряд из трёх десятков полицейских на велосипедах.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Противники Трампа танцуют и стоят с плакатам возле Белого дома
Противники Дональда Трампа начали собираться неподалеку от Белого дома. С наступлением темноты несколько десятков манифестантов с лозунгами "Трамп и Пенс - вон!" начали митинговать у территории Белого дома, рядом с ними группы танцующих под музыку из колонок.
2020-11-05T02:03
true
PT1M21S
Кадры кукольного Трампа у Белого дома
Обстановка у Белого дома спокойная: играет музыка, около 200 человек прогуливаются, делают селфи с кукольным Трампом. На стену одного из зданий выводят проекцию с теленовостями. Поодаль от собравшихся дежурят полицейские. На прилегающих улицах большое количество патрульных автомобилей.
2020-11-05T02:03
true
PT0M20S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583095589_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_3762ddba89c150a877e7de7f5bead3ab.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире

Возле Белого дома начали собираться противники Трампа

02:03 05.11.2020 (обновлено: 06:27 05.11.2020)
 
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Противники действующего президента США Дональда Трампа, по предварительным данным проигрывающего на выборах, начали собираться неподалёку от Белого дома, сообщает корреспондент РИА Новости.
С наступлением темноты несколько десятков манифестантов с лозунгами "Трамп и Пенс - вон!" начали митинговать в нескольких сотнях метров от территории Белого дома, рядом с ними группы танцующих под музыку из колонок. Полицейские наблюдают за происходящим, обстановка пока спокойная.
У ограды Белого дома другая группа активистов, многие из которых приходят сюда уже не первый день.
На площади дежурит отряд из трёх десятков полицейских на велосипедах.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампВашингтон (город)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:08Российский космонавт может задержаться на МКС из-за полета актрисы
01:05НАСА поблагодарило космонавта Рыжикова за помощь с ремонтом на МКС
00:51Глава офиса Зеленского прокомментировал ситуацию с водой в Крыму
00:42Fox: Байден направил юристов в штаты, где проверяют иски от штаба Трампа
00:41Суд в США вынесет новый приговор россиянке Осиповой
00:36Байден заявил о скором завершении подсчета голосов
00:33Байден не сомневается в своей победе на выборах
00:30Байден призвал всех американцев к спокойствию
00:29Байден заявил, что каждый бюллетень должен быть подсчитан
00:21Григорий Лепс записал песню к исторической драме "Грозный"
00:18Штаб Трампа подал иск о недопуске наблюдателей к подсчету голосов
00:15Facebook заблокировал группу в поддержку Трампа и против "кражи выборов"
00:04В аэропорту Финляндии собаки выявляют коронавирус быстрее, чем ПЦР-тесты
23:52СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова
23:45На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом
23:44NBC: глава Пентагона Эспер подготовил прошение об отставке
23:42СК проверяет обстоятельства схода электрички с рельсов в Подмосковье
23:40В СК назвали причину смерти водителя автобуса в Новгороде
23:36В Дагестане экс-мэр получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
23:35Собянин рассказал, как пандемия ударила по бюджету Москвы
Лента новостейМолния