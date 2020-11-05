https://ria.ru/20201105/vybory-1583094141.html
Возле Белого дома начали собираться противники Трампа
Возле Белого дома начали собираться противники Трампа
Противники действующего президента США Дональда Трампа, по предварительным данным проигрывающего на выборах, начали собираться неподалёку от Белого дома,... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T02:03
2020-11-05T02:03
2020-11-05T06:27
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Противники действующего президента США Дональда Трампа, по предварительным данным проигрывающего на выборах, начали собираться неподалёку от Белого дома, сообщает корреспондент РИА Новости.С наступлением темноты несколько десятков манифестантов с лозунгами "Трамп и Пенс - вон!" начали митинговать в нескольких сотнях метров от территории Белого дома, рядом с ними группы танцующих под музыку из колонок. Полицейские наблюдают за происходящим, обстановка пока спокойная.У ограды Белого дома другая группа активистов, многие из которых приходят сюда уже не первый день.На площади дежурит отряд из трёх десятков полицейских на велосипедах.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Противники Трампа танцуют и стоят с плакатам возле Белого дома
Противники Дональда Трампа начали собираться неподалеку от Белого дома. С наступлением темноты несколько десятков манифестантов с лозунгами "Трамп и Пенс - вон!" начали митинговать у территории Белого дома, рядом с ними группы танцующих под музыку из колонок.
2020-11-05T02:03
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Кадры кукольного Трампа у Белого дома
Обстановка у Белого дома спокойная: играет музыка, около 200 человек прогуливаются, делают селфи с кукольным Трампом. На стену одного из зданий выводят проекцию с теленовостями. Поодаль от собравшихся дежурят полицейские. На прилегающих улицах большое количество патрульных автомобилей.
2020-11-05T02:03
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире