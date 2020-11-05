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Возле Белого дома начали собираться противники Трампа

Возле Белого дома начали собираться противники Трампа

Противники действующего президента США Дональда Трампа, по предварительным данным проигрывающего на выборах, начали собираться неподалёку от Белого дома,... РИА Новости, 05.11.2020

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Противники действующего президента США Дональда Трампа, по предварительным данным проигрывающего на выборах, начали собираться неподалёку от Белого дома, сообщает корреспондент РИА Новости.С наступлением темноты несколько десятков манифестантов с лозунгами "Трамп и Пенс - вон!" начали митинговать в нескольких сотнях метров от территории Белого дома, рядом с ними группы танцующих под музыку из колонок. Полицейские наблюдают за происходящим, обстановка пока спокойная.У ограды Белого дома другая группа активистов, многие из которых приходят сюда уже не первый день.На площади дежурит отряд из трёх десятков полицейских на велосипедах.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Противники Трампа танцуют и стоят с плакатам возле Белого дома Противники Дональда Трампа начали собираться неподалеку от Белого дома. С наступлением темноты несколько десятков манифестантов с лозунгами "Трамп и Пенс - вон!" начали митинговать у территории Белого дома, рядом с ними группы танцующих под музыку из колонок. 2020-11-05T02:03 true PT1M21S

Кадры кукольного Трампа у Белого дома Обстановка у Белого дома спокойная: играет музыка, около 200 человек прогуливаются, делают селфи с кукольным Трампом. На стену одного из зданий выводят проекцию с теленовостями. Поодаль от собравшихся дежурят полицейские. На прилегающих улицах большое количество патрульных автомобилей. 2020-11-05T02:03 true PT0M20S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире