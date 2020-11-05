В ОБСЕ сравнили заявления американских СМИ о Трампе и Байдене
01:53 05.11.2020 (обновлено: 08:08 05.11.2020)
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкЖители Нью-Йорка смотрят трансляцию финального раунда дебатов с участием президента США Дональда Трампа и его соперника - кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена
ВАШИНГТОН, 5 ноя – РИА Новости. ОБСЕ отметила предвзятость ряда американских телеканалов к освещению деятельности кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена во время президентской гонки.
В ОБСЕ отметили, что общественные каналы PBS и NPR широко освещали деятельность кандидатов в президенты в своих выпусках новостей, при этом Трамп получал в основном критическую оценку, в то время как о Байдене телеканалы высказывались нейтрально.
"В трех национальных телеканалах (ABC, CBS и NBC) президент Трамп получил соответственно 63, 56 и 60% эфирного времени в рамках политических новостей в прайм-тайм, большинство – с критической оценкой, а Байден получил 20, 25 и 22% соответственно, в основном в нейтральном тоне", - говорится в докладе организации.
"MSNBC и CNN изображали действующего президента очень негативно, а Fox News в некоторых своих вечерних шоу демонстрировал открытую предвзятость с унизительной лексикой в отношении Байдена", - отметили в ОБСЕ.
В организации также подчеркнули, что кандидаты от третьих партий игнорировались основными телевещателями.
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