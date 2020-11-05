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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/vybory-1583093817.html
В ОБСЕ сравнили заявления американских СМИ о Трампе и Байдене
В ОБСЕ сравнили заявления американских СМИ о Трампе и Байдене
ОБСЕ отметила предвзятость ряда американских телеканалов к освещению деятельности кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена во время... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T01:53
2020-11-05T08:08
выборы президента сша — 2020
обсе
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 ноя – РИА Новости. ОБСЕ отметила предвзятость ряда американских телеканалов к освещению деятельности кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена во время президентской гонки.В ОБСЕ отметили, что общественные каналы PBS и NPR широко освещали деятельность кандидатов в президенты в своих выпусках новостей, при этом Трамп получал в основном критическую оценку, в то время как о Байдене телеканалы высказывались нейтрально."MSNBC и CNN изображали действующего президента очень негативно, а Fox News в некоторых своих вечерних шоу демонстрировал открытую предвзятость с унизительной лексикой в отношении Байдена", - отметили в ОБСЕ.В организации также подчеркнули, что кандидаты от третьих партий игнорировались основными телевещателями.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
вашингтон (город)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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60
Выборы в США: подсчет голосов в Нью-Йорке
3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. За высший пост боролись действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.
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РИА Новости
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обсе, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

В ОБСЕ сравнили заявления американских СМИ о Трампе и Байдене

01:53 05.11.2020 (обновлено: 08:08 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкЖители Нью-Йорка смотрят трансляцию финального раунда дебатов с участием президента США Дональда Трампа и его соперника - кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена
Жители Нью-Йорка смотрят трансляцию финального раунда дебатов с участием президента США Дональда Трампа и его соперника - кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Юки Ивамура
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ВАШИНГТОН, 5 ноя – РИА Новости. ОБСЕ отметила предвзятость ряда американских телеканалов к освещению деятельности кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена во время президентской гонки.
В ОБСЕ отметили, что общественные каналы PBS и NPR широко освещали деятельность кандидатов в президенты в своих выпусках новостей, при этом Трамп получал в основном критическую оценку, в то время как о Байдене телеканалы высказывались нейтрально.
"В трех национальных телеканалах (ABC, CBS и NBC) президент Трамп получил соответственно 63, 56 и 60% эфирного времени в рамках политических новостей в прайм-тайм, большинство – с критической оценкой, а Байден получил 20, 25 и 22% соответственно, в основном в нейтральном тоне", - говорится в докладе организации.
"MSNBC и CNN изображали действующего президента очень негативно, а Fox News в некоторых своих вечерних шоу демонстрировал открытую предвзятость с унизительной лексикой в отношении Байдена", - отметили в ОБСЕ.
В организации также подчеркнули, что кандидаты от третьих партий игнорировались основными телевещателями.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020ОБСЕДональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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