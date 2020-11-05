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В ОБСЕ сравнили заявления американских СМИ о Трампе и Байдене

В ОБСЕ сравнили заявления американских СМИ о Трампе и Байдене

ОБСЕ отметила предвзятость ряда американских телеканалов к освещению деятельности кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена во время... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T01:53

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2020-11-05T08:08

выборы президента сша — 2020

обсе

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 ноя – РИА Новости. ОБСЕ отметила предвзятость ряда американских телеканалов к освещению деятельности кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена во время президентской гонки.В ОБСЕ отметили, что общественные каналы PBS и NPR широко освещали деятельность кандидатов в президенты в своих выпусках новостей, при этом Трамп получал в основном критическую оценку, в то время как о Байдене телеканалы высказывались нейтрально."MSNBC и CNN изображали действующего президента очень негативно, а Fox News в некоторых своих вечерних шоу демонстрировал открытую предвзятость с унизительной лексикой в отношении Байдена", - отметили в ОБСЕ.В организации также подчеркнули, что кандидаты от третьих партий игнорировались основными телевещателями.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

вашингтон (город)

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Выборы в США: подсчет голосов в Нью-Йорке 3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. За высший пост боролись действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. 2020-11-05T01:53 true PT1M14S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире