Трамп заявил о победе в четырех ключевых штатах
01:18 05.11.2020 (обновлено: 01:48 05.11.2020)
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп говорит о досрочных результатах президентских выборов 2020 года
ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что выиграл в четырех ключевых штатах: Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и, вероятно, в Мичигане.
"Мы получили для голосов выборщиков Пенсильванию, которая не допускает законных наблюдателей, Джорджию, Северную Каролину, в каждом из которых крупно лидирует Трамп. Кроме того, мы претендуем на штат Мичиган, если там было большое число тайно вброшенных бюллетеней, как об этом широко сообщалось!" — написал Трамп в Twitter.
В Северной Каролине и Джорджии, по предварительным данным, лидирует Трамп, тогда как в Мичигане — Байден. В Пенсильвании лидирует Трамп, но разрыв от Байдена снижается. Подсчет голосов продолжается.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>