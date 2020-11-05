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Трамп заявил о победе в четырех ключевых штатах

Трамп заявил о победе в четырех ключевых штатах

Президент США Дональд Трамп утверждает, что выиграл в четырех ключевых штатах: Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и, вероятно, в Мичигане. РИА Новости, 05.11.2020

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

пенсильвания

мичиган

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что выиграл в четырех ключевых штатах: Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и, вероятно, в Мичигане.В Северной Каролине и Джорджии, по предварительным данным, лидирует Трамп, тогда как в Мичигане — Байден. В Пенсильвании лидирует Трамп, но разрыв от Байдена снижается. Подсчет голосов продолжается.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

пенсильвания

мичиган

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, пенсильвания, мичиган, сша, в мире