Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/vybory-1583091974.html
В Детройте протестующие требуют остановить подсчет голосов
В Детройте протестующие требуют остановить подсчет голосов
Десятки человек пришли к зданию Центра TCF в Детройте (штат Мичиган), где обрабатывают небольшое количество бюллетеней, и требуют прекратить подсчет голосов,... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T01:13
2020-11-05T02:16
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
пенсильвания
мичиган
детройт
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583008667_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_095091a79e2bfc95c112909eb48b66e6.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Десятки человек пришли к зданию Центра TCF в Детройте (штат Мичиган), где обрабатывают небольшое количество бюллетеней, и требуют прекратить подсчет голосов, сообщает телеканал NBC.Ранее штаб Дональда Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета. Аналогичные иски были поданы в Пенсильвании и Висконсине.Сообщается, что в среду около 14.30 по времени ET (22.30 мск) большая группа людей прибыла к дверям помещения, где ведется обработка небольшого количества бюллетеней, которые были отправлены по почте. Они начали стучать в окна, требуя остановить подсчет голосов.Как отмечает телеканал, несмотря на это, подсчет бюллетеней в городе продолжается.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
пенсильвания
мичиган
детройт
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583008667_205:0:2936:2048_1400x0_80_0_0_590e508515046be4a1fa4055fd2a1151.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, пенсильвания, мичиган, детройт, сша, в мире

В Детройте протестующие требуют остановить подсчет голосов

01:13 05.11.2020 (обновлено: 02:16 05.11.2020)
 
© AP Photo / Jacquelyn MartinДемонстранты собираются на улицах возле Белого дома в ожидании результатов выборов
Демонстранты собираются на улицах возле Белого дома в ожидании результатов выборов - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Десятки человек пришли к зданию Центра TCF в Детройте (штат Мичиган), где обрабатывают небольшое количество бюллетеней, и требуют прекратить подсчет голосов, сообщает телеканал NBC.
Ранее штаб Дональда Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета. Аналогичные иски были поданы в Пенсильвании и Висконсине.
Сообщается, что в среду около 14.30 по времени ET (22.30 мск) большая группа людей прибыла к дверям помещения, где ведется обработка небольшого количества бюллетеней, которые были отправлены по почте. Они начали стучать в окна, требуя остановить подсчет голосов.
Как отмечает телеканал, несмотря на это, подсчет бюллетеней в городе продолжается.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампПенсильванияМичиганДетройтСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:08Российский космонавт может задержаться на МКС из-за полета актрисы
01:05НАСА поблагодарило космонавта Рыжикова за помощь с ремонтом на МКС
00:51Глава офиса Зеленского прокомментировал ситуацию с водой в Крыму
00:42Fox: Байден направил юристов в штаты, где проверяют иски от штаба Трампа
00:41Суд в США вынесет новый приговор россиянке Осиповой
00:36Байден заявил о скором завершении подсчета голосов
00:33Байден не сомневается в своей победе на выборах
00:30Байден призвал всех американцев к спокойствию
00:29Байден заявил, что каждый бюллетень должен быть подсчитан
00:21Григорий Лепс записал песню к исторической драме "Грозный"
00:18Штаб Трампа подал иск о недопуске наблюдателей к подсчету голосов
00:15Facebook заблокировал группу в поддержку Трампа и против "кражи выборов"
00:04В аэропорту Финляндии собаки выявляют коронавирус быстрее, чем ПЦР-тесты
23:52СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова
23:45На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом
23:44NBC: глава Пентагона Эспер подготовил прошение об отставке
23:42СК проверяет обстоятельства схода электрички с рельсов в Подмосковье
23:40В СК назвали причину смерти водителя автобуса в Новгороде
23:36В Дагестане экс-мэр получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
23:35Собянин рассказал, как пандемия ударила по бюджету Москвы
Лента новостейМолния