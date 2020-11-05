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В Детройте протестующие требуют остановить подсчет голосов
В Детройте протестующие требуют остановить подсчет голосов
Десятки человек пришли к зданию Центра TCF в Детройте (штат Мичиган), где обрабатывают небольшое количество бюллетеней, и требуют прекратить подсчет голосов,... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T01:13
2020-11-05T01:13
2020-11-05T02:16
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
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мичиган
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Десятки человек пришли к зданию Центра TCF в Детройте (штат Мичиган), где обрабатывают небольшое количество бюллетеней, и требуют прекратить подсчет голосов, сообщает телеканал NBC.Ранее штаб Дональда Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета. Аналогичные иски были поданы в Пенсильвании и Висконсине.Сообщается, что в среду около 14.30 по времени ET (22.30 мск) большая группа людей прибыла к дверям помещения, где ведется обработка небольшого количества бюллетеней, которые были отправлены по почте. Они начали стучать в окна, требуя остановить подсчет голосов.Как отмечает телеканал, несмотря на это, подсчет бюллетеней в городе продолжается.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, пенсильвания, мичиган, детройт, сша, в мире