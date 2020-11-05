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Адвокат Трампа не исключил подачи иска по выборам на федеральном уровне

Адвокат Трампа не исключил подачи иска по выборам на федеральном уровне

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани не исключил подачи судебного иска по выборам на федеральном уровне помимо отдельных штатов. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T00:54

2020-11-05T00:54

2020-11-05T01:05

филадельфия

вашингтон (город)

дональд трамп

рудольф джулиани

выборы президента сша — 2020

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани не исключил подачи судебного иска по выборам на федеральном уровне помимо отдельных штатов."Мы подадим второй судебный иск, затем мы подадим иск в рамках федерального закона. Мы хорошенько подумаем, следует ли вывести это на национальный уровень... Весьма вероятно, что мы подадим судебный иск на национальном уровне", - сказал Джулиани в Филадельфии.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

филадельфия

вашингтон (город)

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

филадельфия, вашингтон (город), дональд трамп, рудольф джулиани, сша, в мире