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Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев

Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев

Кандидат демократов на пост президента США Джо Байден призвал забыть разногласия после выборов и обещал тяжело работать не только для тех, кто голосовал за... РИА Новости, 05.11.2020

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джо байден

выборы президента сша — 2020

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Кандидат демократов на пост президента США Джо Байден призвал забыть разногласия после выборов и обещал тяжело работать не только для тех, кто голосовал за него.Он подчеркнул, что для прогресса "следует перестать относиться к оппонентам как к врагам". "Мы не враги. Что нас объединяет как американцев, намного сильнее, чем то, что может разделить", - добавил Байден."Когда мы оставим эти выборы позади, настанет время для нас сделать то, что мы всегда делали как американцы: оставить разногласия кампании позади, снизить напряжение, увидеть друг друга снова, услышать, уважать и заботиться друг о друге, объединиться, выздороветь, соединиться как нация", - подчеркнул кандидат.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, сша, в мире