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Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
Кандидат демократов на пост президента США Джо Байден призвал забыть разногласия после выборов и обещал тяжело работать не только для тех, кто голосовал за... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T00:18
2020-11-05T00:18
2020-11-05T00:40
джо байден
выборы президента сша — 2020
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Кандидат демократов на пост президента США Джо Байден призвал забыть разногласия после выборов и обещал тяжело работать не только для тех, кто голосовал за него.Он подчеркнул, что для прогресса "следует перестать относиться к оппонентам как к врагам". "Мы не враги. Что нас объединяет как американцев, намного сильнее, чем то, что может разделить", - добавил Байден."Когда мы оставим эти выборы позади, настанет время для нас сделать то, что мы всегда делали как американцы: оставить разногласия кампании позади, снизить напряжение, увидеть друг друга снова, услышать, уважать и заботиться друг о друге, объединиться, выздороветь, соединиться как нация", - подчеркнул кандидат.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости.
Кандидат демократов на пост президента США Джо Байден
призвал забыть разногласия после выборов и обещал тяжело работать не только для тех, кто голосовал за него.
"Я вел кампанию как демократ, но я буду управлять как президент Америки. Президент представляет всех и в ответственности за всех. Вот, что я буду делать: тяжело работать одинаково для тех, кто голосовал за меня, так и для тех, кто не голосовал за меня", - сказал Байден, выступая в Делавэре.
Он подчеркнул, что для прогресса "следует перестать относиться к оппонентам как к врагам". "Мы не враги. Что нас объединяет как американцев, намного сильнее, чем то, что может разделить", - добавил Байден.
"Когда мы оставим эти выборы позади, настанет время для нас сделать то, что мы всегда делали как американцы: оставить разногласия кампании позади, снизить напряжение, увидеть друг друга снова, услышать, уважать и заботиться друг о друге, объединиться, выздороветь, соединиться как нация", - подчеркнул кандидат.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>