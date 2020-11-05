https://ria.ru/20201105/vybory-1583088456.html

ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19

ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19

Явка на выборах президента США была высокой, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, заявил на пресс-конференции в Вашингтоне глава... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T00:04

2020-11-05T00:04

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выборы президента сша — 2020

обсе

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Явка на выборах президента США была высокой, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, заявил на пресс-конференции в Вашингтоне глава краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ Майкл Джордж Линк."Меры, предпринятые устроителями выборов, включая досрочное голосование и голосование по почте, наряду с осознанным участием граждан обеспечили высокую явку, несмотря на вызовы, которые создала пандемия COVID-19", - сказал Линк.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, вашингтон (город), сша, в мире