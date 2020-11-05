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ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
Явка на выборах президента США была высокой, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, заявил на пресс-конференции в Вашингтоне глава... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T00:04
2020-11-05T00:04
2020-11-05T00:04
выборы президента сша — 2020
обсе
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Явка на выборах президента США была высокой, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, заявил на пресс-конференции в Вашингтоне глава краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ Майкл Джордж Линк."Меры, предпринятые устроителями выборов, включая досрочное голосование и голосование по почте, наряду с осознанным участием граждан обеспечили высокую явку, несмотря на вызовы, которые создала пандемия COVID-19", - сказал Линк.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обсе, вашингтон (город), сша, в мире